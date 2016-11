Dodik bez kočnica : Izetbegović je Srbin koji bježi od svog porijekla

Predsjednik RS-a Milorad Dodik dao je intervju za agenciju Srna u kojem je govorio o mnogim dnevno-političkim aktuelnostima.Dodik je napomenuo da je “Ustavni sud jedno dekadentno mjesto u kojem se radi pod plaštom neke velike priče i namještenih ambasadora” koji govore kako je to pravično, a oni u svojoj zemlji ne bi trpili da “im dođe stranac i nešto namjesti”.

“Oni /time/ govore da smo mi svi ovdje budale – i Srbi i Bošnjaci i Hrvati. Ja neću da živim u takvoj državi“, istakao je predsjednik Srpske.

On je naglasio da će istovremeno politika Republike Srpske biti kritički odnos prema nadležnostima prenesenim na nivo BiH, čije će vraćanje tražiti.

“Mi ćemo u doglednom vremenu pripremiti sve zakone koji će to vratiti u prvobitno stanje. Predložićemo na nadležna mjesta, a ako /drugi to/ neće – znaćemo da neće, ali ćemo tada to znati institucionalno”, istakao je Dodik.

On je pojasnio da, kada govori o nadležnostima u BiH i njihovom vraćanju, govori o formalno-pravnim pozicijama, a formalno-pravna pozicija BiH je Dejtonski sporazum i njegov Ustav.

“Ono što piše u Ustavu je potpuno različito od onoga što jeste u stvarnosti, i tu stvarnost treba preispitati i dovesti u ustavne okvire“, kaže Dodik.

Predsjednik RS-a ističe da u tom pogledu govori o poštivanju i opstanku međunarodnog ugovora najvećeg autoriteta – Dejtonskog sporazuma, a ne o povratku u prošlost kako to bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović čini govoreći da bi Bošnjaci mogli tražiti “povratak na 1991. godinu i Ustav Republike BiH” ukoliko Dodik nastavi sa insistiranjem na vraćanju prenesenih nadležnosti.

“Ako već hoće da ide do kraja, mogli bi otići i nekoliko vijekova unazad pa bi se ispostavilo da je Bakir Izetbegović Srbin, pa da mu kažem `tvoji su preci bili naši ljudi i nemoj bježati od toga`“, rekao je Dodik i napomenuo da samo traži poštivanje međunarodnog ugovora i da se o tim stvarima mora razgovarati.

Kao primjer problema oduzimanja nadležnosti što se čini pravnim nasiljem u BiH, Dodik navodi pitanje vojne imovine koja se želi oteti Republici Srpskoj.

“To je nasilje u BiH. U trenutku najvećeg autoriteta visokog predstavnika Pedija Ešdauna, koji je bio arogantan i posvećen muslimanskim interesima u BiH, on se nije usudio da radi ovo, a sada pokušavaju da to učine. Naravno da to neće proći. Možete da donosite kakve hoćete odluke, da nas optužujete za nepoštivanje vaših sudova, to nas ne zanima“, poručio je Dodik.

