Dodijeljene nagrade na 25. Sarajevo Film Festivalu :Srce Sarajeva za “Take Me Somewhere Nice” bh. rediteljice Ene Sendijarević

U Narodnom pozorištu u Sarajevu u četvrtak navečer održana je ceremonija dodjele nagrada jubilarnog 25. Sarajevo Film Festivala, čime je oficijelni, takmičarski dio najvećeg filmskog festivala u regiji zvanično završio.

Najboljim igranim filmom proglašen je film Take Me Somewhere Nice režiserke Ene Sendijarević.

“Hvala mom timu, koji mi je pomogao da napravim svoj prvi igrani film, vjerovao mi, bez njih ne bih ovo uspjela. Ova nagrada mi je inspiracija. Želim zahvaliti i žiriju, mnogo mi znači ‘Srce Sarajeva’. Peti put sam na ovom festivalu, koji mi je zaista pružio mnogo”, kazala je Sendijarević, prenosi Anadolija.

“Srce Sarajeva” za najboljeg režisera takmičarskog programa igrani film pripalo je Eminu Alperu za film Tri sestre, dok je najboljom glumicom proglašena Irina Jambonas za film Rounds.

Najbolji dokumentarac When Persimmons Grew

Za najboljeg glumca 25. SFF-a proglašen je Levan Gelbakhiani za ulogu u filmu And then We Danced.

Najboljim dokumentarnim filmom proglašen je When Persimmons Grew, režisera Hilala Baydarova, a Human Rights nagrada je pripala Reki Szabo za film The Euphoria of Being.

Specijalnu nagradu žirija za dokumentarni film dobila je Sajra Subašić za film Gomila materijala.

Najbolji kratki film je The Last Image of Father režisera Stefana Đorđevića, a Poseban pomen žirija pripao je Adiju Voicu za film The Last Trip To The Seaside.

“Srce Sarajeva” za najbolji studentski film dobio je Nikola Stojanović za film Šerbet.

Na Crvenom tepihu Gael Garcia Bernal

“Cinelink Iridium” nagradu dobio je Idan Haguel za film Neve Shaanan, dok je “Post Republic” nagradu dobila Cristina Grosan za film Things Worth Weeping.

TRT nagrada je pripala dokumentarcu Fish Eye režisera Amina Behroozzadeha.

Uz brojne ekipe filmova, selektorice programa, članove žirija i goste Festivala, u četvrtak navečer je na Crvenom tepihu bio i meksički glumac Gael Garcia Bernal, dobitnik “Počasnog Srca Sarajeva” 20. SFF-a (2014. godine), specijalni gost 25. SFF-a.

Bosanskim ćilimom prošetala se i ekipa turske serije Istanbulska nevjesta.

Festival završava u petak projekcijama nagrađenih filmova.