Dodatni pritisak na četvorku : Senad Šepić dobio opomenu pred isključenje iz SDA

Poslanik u Parlamentu BiH Senad Šepić oglasio se danas saopćenjem u kojem je naveo da je Izvršni odbor Stranke demokratske akcije Cazin održao hitnu sjednicu sa samo jednom tačkom – onom o njegovom predisključenju iz SDA.

Kako je Šepić napisao na svojoj Facebook stranici, radi se o ”dodatnom pritisku na njega i njegove kolege”, a njegovo saopćenje prenosimo u cjelosti.

”Prvo, nema još uvijek nikakvog poziva niti dogovora iz vrha SDA za najavljeni sastanak sa mnom i mojim kolegama iz Kluba, koji su napustili zadnju sjednicu i ne učestvuju više u Klubu poslanika SDA u Parlamentu BiH.

Drugo, što je očito povezano sa ovim prvim, tačno je da je Izvršni odbor SDA Cazin u nedjelju održao hitnu sjednicu, s jednom tačkom, a to je odluka o ukoru i ”predisključenju” iz SDA Senada Šepića. Kako je to postala uobičajena ”demokratska” praksa u SDA, ni ovaj put nisam dobio nikakav poziv za sjednicu, iako sam član tog organa. Također, nisam još uvijek niti dobio nikakav pisani akt o tome. Jasno je da je ovakav čin naručen i iznuđen iz Kantonalog odbora USK i Centrale SDA iz Sarajeva.

Očito je da se radi o dodatnom pritisku na mene i moje kolege pred sastanak sa radnom grupom koju je imenovao Kolegij SDA da pregovara sa nama iz Parlamenta BiH. Ali, ovo je najgori i najprimitivniji način kojemu je vrh moje Stranke, želeći neke bolje ‘pregovaračke pozicije’, posegnuo, kad se o meni radi. Krajišnici, kao ni većina čestitog našega naroda nikada nisu bili kukavice i nikada nisu poginjali glave ni pred kime. Umjesto da odgovore o suštini moje borbe za promjene nabolje u našoj Stranci i državi BiH, oni se ponovo odlučuju, ‘na mišiće’ i hinjski prijetiti i kažnjavati one koji su istinski glas naroda koji ih je i birao.

Ne čude me mnoge odluke koje u zadnje vrijeme povlače ljudi koji vode moju Stranku, panično čuvajući vlastite pozicije i pripremajući se za pozicioniranje i naredne izbore. Ne čude me poltronske odluke inače, posebno ne onih koji su izgubili izbore i koje je narod pozicionirao gdje im je mjesto, bilo da su u vrhu SDA u mojoj Općini, Kantonu ili Centrali Stranke. Jer, jedino se takvi, pokušavajući pobjeći od svoje odgovornosti za pad rezultata i gubitke na izborima ‘ograđuju od Šepića ili mu izglasavaju neke ukore’, ali, uvjeren sam da će doći vrijeme kad će se stidjeti svako svojih nečasnih odluka.

I na koncu, više je pitanje, gdje je kraj urušavanju temeljnih vrijednosti Stranke i obračunima sa ljudima koji drugačije misle i žele drugačiju politiku i Stranku za sve ljude, a ne samo uske skupine i odabrane, porodično i interesno povezane skupine? Na to će morati odgovoriti svi koji donose ovakve odluke, a vrh i predsjednik Stranke, kao najodgovorniji za ovakvo stanje u SDA i državi BiH posebno.

Dotad, očekujem i pozivam ih da prestanu kompromitirati i sebe i SDA i da hitno povuku i stave van snage ovakve nečasne, retrogradne i nedemokratske odluke, te počnu vraćati povjerenje članstva i građana BiH da smo demokratska, otvorena stranka u kojoj se ljudi natječu u dobru i rezultatima i u kojima se drugačije mišljenje, snaga i kreativnost pojedinca podržava i afirmira za postizanje općeg dobra. To je neophodno da bismo našu snagu usmjerili gdje trebamo, a to je rad za ljude koji su nas birali i sve građane BiH koji od nas očekuju da na to trošimo svoju energiju i učinimo da svi oni, s ne samo poslušnici i odabrani, bolje žive.

Mene jedino takvi pristupi mogu zainteresirati i obavezati, i u tom pravcu ću vazda biti partner. A drugo, možete se vi igrati stranačke ”demokratije” koliko hoćete i možete disciplinirati one koji će pred vama poginjati glavu kako god želite. Ja taj nisam, valjda ste to dosad mogli naučiti. A narod će opet donijeti odluku i o vama, o takvim ”demokratama”, i ljudima bez stava, a i o meni i to je jedino mjerilo”, napisao je on.

Podsjećamo, Glavni odbor SDA formirao je komisiju koja bi vrlo brzo trebalo da razgovara sa grupom poslanika ove stranke u Predstavničkom domu Parlamenta BiH koji su odlučili da napuste Klub SDA, rekao je danas predsjedavajući Doma naroda Safet Softić, koji je i visoki funkcioner SDA.

Komisiju za pregovore s “odbjeglom” četvorkom, uz njega, čine Adil Osmanović, Denis Zvizdić i Asim Sarajlić.

(Kliker.info-N1)