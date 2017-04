Dobrotom i žrtvom iritira konzervativce : Papa oprao noge zatvorenicima i pozvao ih da pomažu drugima

Poglavar Rimokatoličke crkve Franja oprao je noge zatvorenicima tokom uskršnjeg rituala koji treba da pokaže njegovu volju da služi marginalizovanim grupama u društvu i pozvao osuđenike da pomažu jedni drugima i da budu “sluge drugih”.

Papa je služio misu na Veliki četvrtak u zatvoru Paliano, sa najvišim nivoom obezbjeđenja, jedinom italijasnkom zatvoru za izdajnike mafije koji sarađuju s tužilaštvom.

Uprkos tome, mnogi od njih služe duge kazne. Dva od 12 zatvorenika kojima je papa oprao noge osuđeni su na doživotni zatvor, a ostalih 10 treba da budu oslobođeni između 2019. i 2073. godine. Papa Franjo je posjetio i dva zatvorenika koji su trenutno u samici.

Franjo je u propovjedi podsjetio zatvorenike na revolucionarni gest Isusa koji je oprao noge svojim učenicima prije nego što je razapet jer je to iz ljubavi urađen posao robova.

Ovo je treći Veliki četvrtak koji je papa Franjo proveo u zatvoru, što je u skladu s njegovom dugotrajnom brigom o zatvorenicima i isticanjem potrebe da im se pruži nada i šansa za rehabilitaciju.

Zatvorenici su pripremili kolače kao poklon papi i ponudili mu tikvice i krastavce iz zatvorske bašte.

Papa je u intervjuu za rimsku Republiku rekao da njegovo naglašavanje podrške zatvorenicima dolazi iz srca, kao i da je biblijski imperativ da se oni posjećuju.

“Kada gledam zatvorenika, zapitam se: ‘Zašto on a ne ja? Zašto je on pao a nisam ja? To je misterija koja me približava njima.'”

Papa je ceremonijom pranja nogu na Veliki četvrtak ranije iritirao konzervativne crkvene zvaničnike, posebno kada je prao noge ženama i muslimanima.

Protivnik je smrtne kazne i samice, a i prije nego što je postao papa posebnu pažnju je posvećivao zatvorima i još je u kontaktu s grupom zatvorenika iz Buenos Airesa, podsjeća AP.

(Kliker.info-Beta)