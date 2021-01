Dobrodošlica Putinovom najvećem kritičaru : Aleksej Navalni priveden po dolasku u Moskvu

Ruska policija u nedjelju navečer je privela glavnog kritičara Kremlja Alekseja Navalnoga, po njegovom dolasku na aerodrom Šeremetjevo iz Njemačke, i to kada se pripremao proći kontrolu pasoša, potvrdila je ruska Savezna služba za zatvore (FSIN).

Iz FSIN-a su ranije upozoravali kako se neće libiti privesti i uhapsiti Navalnoga (44), zbog kršenja uvjetne zatvorske kazne, na koju je osuđen 2014. godine, prenosi Hina, pozivajući se na AFP.

Po saopćenju FSIN-a, Navalni će ostati u pritvoru “do sudske odluke” o njegovom slučaju.

Avion preusmjeren na Šeremetjevo

“Ovo je najbolji dan u mom životu za posljednjih pet mjeseci. Potpuno sam sretan što sam doletio. Sada ću izaći i poći kući, jer sam potpuno u pravu da su sva krivična djela protiv mene izmišljena. Ne samo da je istina na mojoj strani, već i sud. Ničeg se ne bojim i vas pozivam da se ničeg ne bojite“, rekao je Navalni novinarima pred pasoškom kontrolom uoči hapšenja.

Njegovoj supruzi Juliji, njegovom glasnogovorniku i advokatu omogućeno je da uđu u Rusiju.

Avion kojim se u Rusiju vraćao Navalni sletio je u nedjelju navečer u Moskvu.

Iako je avion trebao po planu sletjeti na aerodrom Vnukovo, gdje su Navalnog čekali njegove pristalice i raspoređena je interventna policija, njegov je let preusmjeren na aerodrom Šeremetjevo.

Let kući avionom ‘Pobede’

Ranije je objavljeno kako se Navalni u nedjelju u Berlinu ukrcao u avion kompanije “Pobeda”, kojim će vratiti u Rusiju prvi put od kako su ga pokušali otrovati, rekli su očevici za Reuters.

“Uhapsi će me? Mene? Pa ja sam nevina osoba. U Njemačkoj mi je bilo dobro, no povratak kući uvijek je bolji“, rekao je on novinarima pri ulasku u avion.

“Evo u kolikoj su mjeri oni kukavice, jadnici i vrijedni poruge“, napisao je Navalni na Instagramu prije polijetanja, ismijavajući i u ostalim porukama na Twitteru drastične mjere poduzete na aerodromu Vnukovo u Moskvi.

Novinari AFP-a, koji su se na aerodromu u Berlinu ukrcali u isti avion kojim putuju Navalni i njegova supruga Julija, javili su da je avion poletio nakon 15:00 sati po mjesnom vremenu.

Na aerodromu Vnukovo, gdje se slijetanje aviona očekuje u 19:20 sati, razmještene su interventne policijske snage, a grupa od oko 200 njegovih pristalica okupila se ispred barijera koje bi im trebale blokirati pristup dvorani za dolaske, prenosi AFP.

Uhapšene pristalice na aerodromu Vnukovo

Ruska policija uhapsila je nekoliko pristalica Navalnog na aerodromu Vnukovo, dok su čekali da on sleti, javio je OVD-Info, na koji se poziva Tanjug.

Na videosnimcima objavljenim na društvenim mrežama može se videti kako policajaci odvode sa terminala na Vnukovu opozicionu političarku Ljubov Sobolj, prenosi Reuters.

“Kao i obično, za ruske je vlasti karakterističan strah“, rekao je Navalni, uspinjući se stepenicama u avion.

Rekao je da je “vrlo sretan“ što se vraća te je dodao da se “Rusiji nema čega bojati“.

Od kako je najveći neprijatelj ruskog predsjednika Vladimira Putina u srijedu najavio da se namjerava vratiti kući, ruska Savezna služba za zatvore (FSIN) upozorila ga je da će biti “prisiljena“ privesti ga i uhapsiti zbog kršenja uvjetne zatvorske kazne na koju je osuđen 2014. godine.

Iz FSIN-a kažu da Navalni nije poštovao uvjetnu zatvorsku kaznu iz 2014. godine dok je boravio u Njemačkoj, koja ga je obvezivala da se zatvorskoj upravi redovno javlja najmanje dva puta mjesečno.

Navalni optužnice protiv sebe smatra politički motoviranima.

Transkripti intervjua poslani u Moskvu

Njemački odgovori na ruske upite u vezi sa situacijom oko navodnog trovanja Navalnog ne sadrže nikakve činjenice, izjavila je ranije u nedjelju glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

“Vidjela sam naslove u kojima se kaže da je Njemačka odgovorila na sva ruska pitanja. Pozvala sam naše stručnjake koji se bave tim pitanjem da bih čula da kažu: ‘Naravno, dobili smo odgovore od njemačke strane, ali problem je u tome što, kao i obično, nemaju veze s jezgorm stvari’“, rekla je ona u intervjuu za TV kanal Rosija-1, prenosi Tass.

Njemačko Ministarstvo pravde saopćilo je u subotu da je dalo transkripte intervjua s Navalnim Rusiji, u sklopu moskovske istrage o njegovom trovanju, zahtijevajući “temeljnu istragu zločina”.

