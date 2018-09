Dobro otvorite oči : Počinje kampanja za Opće izbore 2018 u BiH

Predizborna kampanja za Opće izbore 2018. godine počinje danas, a trajat će do 6. oktobra do 7:00 ujutro, kada nastupa izborna šutnja.Opći izbori u BiH bit će održani 7. oktobra. To je period gdje politički subjekti upoznaju birače i javnost sa svojim programom i kandidatima.

Na Centralnom biračkom spisku je 3.352.933 građana, od čega 3.254.767 je prijavljeno. Na izborima će biti izabrano 518 nositelja mandata, saopšteno je iz CIK-a.

Biraju se tri člana Predsjedništva BiH, poslanici za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH (42 i to 28 iz FBiH, 14 iz Republike Srpske), Predstavnički dom Federalnog parlamenta (98) te Narodnu skupštinu RS-a (83), predsjednik i dva potpredsjednika RS-a te poslanici u 10 kantonalnih skupština.

Iz CIK-a navode da je ove godine prijavljeno 128 političkih subjekata, 53 stranke, 36 koalicija te 34 nezavisna kandidata.

Centralna izborna komisija BiH poziva političke stranke, kandidate i pristalice političkih stranaka, koalicija, kao i nezavisne kandidate i njihove pristalice, te zaposlene ili na drugi način angažirane u izbornoj administraciji da se uzdrže od izjava koje dižu tenzije, da vode fer izbornu kampanju.

CIK poziva i predstavnike medija i birače da daju svoj doprinos da kampanja i cijeli izborni proces protekne u demokratskom okruženju.

Ovogodišnji izbori koštaće 8,5 miliona BAM, od čega će oko 4,7 miliona biti utrošeno za naknade članovima biračkih odbora, oko 1,2 miliona za štampanje, pakiranje i distribuciju glasačkog materijala te oko 650.000 za poštanske usluge slanja listića glasačima koji glasaju putem pošte.

(Kliker.info-TV N1)