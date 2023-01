Do čekića nakon 15 pokušaja : Republikanac McCarthy novi predsjedavajući Predstavničkog doma Kongresa SAD

Nakon četiri dana iscrpljujućih glasanja, McCarthy je preokrenuo više od desetak konzervativnih kandidata da bi postali pristaše, uključujući i predsjedavajućeg Kluba za slobodu u Domu, uhvati čekić u novom Kongresu.

Kad je Zastupnički dom nastavio kasnu noćnu sjednicu, McCarthy je bio na korak od pobjede u 14. krugu, ali mu je nedostajao jedan glas.

U 12. krugu glasanja u četiri dana, 14 republikanaca koji su se prethodno protivili McCarthyju glasalo je za njega u znaku da bi se njegovi izgledi mogli poboljšati nakon što je onima koji nisu ponudio niz ustupaka koji bi ograničili njegov uticaj ako uspije postati predsjednikom Doma.

Ali sedam kolega republikanaca ipak je glasalo protiv njega, ostavljajući ga tri glasa manje od većine potrebne za osvajanje predsjedničkog čekića, što je potaknulo njegove pristaše da izlože njegovu nominaciju 13. put.

McCarthy je ranije predvidio napredak.

“Gledajte ovdje i vidjet ćete kako neki ljudi koji su glasali protiv mene glasaju za mene”, rekao je McCarthy (57) prije glasanja u petak.

Slabiji učinak republikanaca od očekivanog na središnjim izborima u novembru ostavio ih je s tijesnom većinom od 222-212 i dao veliku moć desničarskim tvrdolinijašima koji se protive McCarthyjevu vodstvu.

Oni su se bunili protiv McCarthyja, optužujući ga da je mekan i previše otvoren za kompromis s predsjednikom Joeom Bidenom i njegovim demokratima, koji također kontroliraju američki Senat.

McCarthy je već pristao ograničiti svoj uticaj i učiniti ga ranjivim na nove izazove vodstva. Neki od tvrdolinijaša kažu da žele vođu koji će biti spreman prisiliti vladu na zatvaranje radi smanjenja potrošnje.

To povećava mogućnost da dvije strane neće uspjeti postići dogovor kada se savezna vlada ove godine suoči s ograničenjem duga. Nedostatak dogovora ili čak dugi zastoj riskiraju bankrot koji bi uzdrmao globalno gospodarstvo.

Neki koji su promijenili svoje glasove rekli su da ih je na odustajanje od protivljenja nagovorila McCarthyjeva spremnost da svojoj frakciji da veći uticaj u domu.

“Na prekretnici smo”, rekao je na Twitteru zastupnik Scott Perry, koji je podržao McCarthyja nakon što mu se usprotivio u 11 prethodnih glasanja. “Okvir za sporazum postoji.”

Ali nije bilo jasno što – ako išta – McCarthy može učiniti da pridobije preostale protivnike.

Veće tijelo glavnih republikanaca koji podržavaju McCarthyja strahuje od trikova tvrdolinijaša – poput nominiranja malo poznatih članova, pa čak i republikanca Donalda Trumpa za tu ulogu – prikazuju ih kao nesposobne vladati.

Od 20 republikanaca koji su ove sedmice glasali protiv McCarthyja, 14 je prije sredine izbora dobilo priloge za kampanju u ukupnom iznosu od 120.000 dolara od grupe za prikupljanje sredstava većinskog odbora koju kontrolira McCarthy, pokazuju savezne objave.

ZASTOJ

Predstavnički dom ostao je bez vođe i nije mogao započeti s radom u petak, na dvogodišnjicu napada na američki Kapitol 6. januara 2021. kada je nasilna rulja upala u Kongres u pokušaju da poništi izborni poraz tadašnjeg predsjednika Trumpa.

Nekoliko demokrata u Zastupničkom domu reklo je da su vidjeli vezu.

“Prije dvije godine, nasilna rulja – potaknuta mržnjom i tiranskim predsjednikom – upala je na Kapitol i napala našu demokraciju”, rekla je druga demokratkinja u Zastupničkom domu Katherine Clark u izjavi u petak.

“Tragično, iste ekstremističke snage i dalje drže republikance u Zastupničkom domu. Oni ne mogu izabrati vođu jer je njihova Konferencija talac članova koji šire dezinformacije i žele uništiti demokraciju.”

Ovosedmičnih 12 neuspjelih glasanja je najveći broj glasačkih listića za mjesto predsjednika od 1859. No McCarthy je odbacio sugestiju da to znači da bi on bio slab vođa ako uspije.

McCarthyjeva posljednja ponuda za predsjedavajućeg, 2015., propala je pred desničarskom opozicijom. Dva prethodna republikanska predsjednika, John Boehner i Paul Ryan, napustili su posao nakon sukoba s desničarskim kolegama.

Rukovanje spikerskim čekićem dalo bi McCarthyju ovlasti da blokira Bidenov zakonodavni program, prisili glasanje za republikanske prioritete u gospodarstvu, energetici i imigraciji te da nastavi s istragama Bidena, njegove administracije i njegove porodice.

Ali McCarthy je ponudio dopustiti jednom članu da pozove na glasanje za smjenu govornika, prema izvoru uključenom u razgovore. To bi tvrdolinijašima dalo izvanrednu moć jer bi im omogućilo da izazovu McCarthyjev autoritet u bilo kojem trenutku.

McCarthy je također predložio glasanje o američkom ustavnom amandmanu za nametanje ograničenja mandata u Kongresu, rekao je Brian Fitzpatrick, umjereni republikanac koji je sudjelovao u razgovorima. Malo je vjerojatno da će to postati zakon jer bi zahtijevala dvotrećinsku većinu u oba doma i odobrenje 38 državnih zakonodavnih tijela.

(Kliker.info-Glas Amerike)