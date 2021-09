Đukanović: Ustoličenja neće biti, riješiti status pravoslavne crkve Patrijarh Porfirije: Ustoličenje će biti održano sutra na Cetinju

“Mislim da je potrebno da se vratimo onome što su realnije pretpostavke i pokušaju da kao zreli i odgovorni društveni činioci dođemo do rješenja statusa pravoslavne crkve u CrnojGori. Mislim da postoje rješenja ali da je potrebno da razgovaramo kao ravnopravni partneri a ne da se nastavi sa odnosom vrijeđanja, nipodaštavanja, omalovažavanja, neproiznavanja jer tada nema dijaloga i nema rješenja”, kazao je Đukanović.

Komentarišući današnja dešavanja na Cetinju Đukanović je za Televiziju Crne Gore kazao da se danas na Cetinju dogodilo sve što se očekivalo.

“Prije svega stanovnici Prejestonice a onda i jedan značajan broj ljudi koji su se osjetili odgovornim da pokažu odlučnost da zaštite vitalne nacionalne interese rne GOre su tokom dana prvo demonstrirali odlučnost a sa druge i visok nivo gerađanske odgovornosti. Na Cetinju je bio veliki broj ljudi ali bez obzira na sitne sporadične incidente nije bilo ničeg što je na trenutak dovelo u pitanje stabilnost Crne Gore i život i bezbjednost bilo kog pojedinca”, ocijenio je Đukanović.

Na pitanje, na koji način će doprinijeti smirivanju tenzija Đukanović je kazao da svojim boravkom na Cetinju pokušava da doprinese smirivanju tenzija. On je dodao da nije tu kao neko ko staje na bilo koju stranu.

“Ja sam predsjednik svih građana Crne Gore i svojim dolaskom na mjesto podignutih tenzija, gdje su se uskomešale strasti, a ne bez razloga, pokušavam da doprinesem da ostvarimo svoje ciljeve na jedan primjeren način .Da zaštitimo državu a ne učinimo bilo koji pogrešan korak zbog kojeg bi Crna Gora dugoročno ispaštala. Nama je potrebno da zaštitimo našu slobodu, suverenost a na drugoj da sačuvamo živote naših ljudi da doprinesemo da se očuva duh tolerancije koji će obezbijediti da ipak nastavimo da živimo i da doprinosimo Crnoj Gori sa svim našim različitostima. Ja mislim da je to uloga odgovorne politike, mislim da smo je prethodnih decenija upravo tako vodili i da danas možemo da budemo ponosni na to ostvarenje. Ubijeđen sam da je savremena Crna Gora spremna da i kroz ovo i sva buduća iskušena izađe na takav način”, kazao je predsjednik.

On je ponovi da ovo nije pitanje intronizacije mitropolita SPC već samo jedan od događaja u nizu kojim država Srbija i SPC kao instrument velikosrpskog nacionalizma pokušava da ponizi i prisvoji Crnu Goru.

“Prema tome svaki nacionano odgovoran pojedinac ima logičan otpor. Rekao bih da je najlogičnije da se taj otpor najstrastvenije ispoljava u Prijestonici i to moramo razumjeti. Moramo razumjeti da se to ovdje ne može napraviti na silu. MOramo razumjeti da je potrebno biti mudar i taj čin izmjestiti iz tog grada ili odložiti sve, kupiti neko vrijeme za resetovanje odnosa ili uspostavljanje povjerenja. Nije to povjerenje izgubljeno bez neke”, kazao je Đukanović.

On je dodao da treba popraviti loše odnose iz prethodnih godina i stvoriti uslove da možemo obavljati poslove a da ne ugrožavamo jedni druge.

Misli da je to moguće samo, kaže, sada moramo razumjeti da se suočavamo sa nečim što znači realno opterećenje, javlja RTCG.

Patrijarh srpski Porfirije demantovao je večeras u izjavi za Tanjug pisanje pojedinih medija da sutra neće biti obavljeno ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju. Isto je iz Srpske pravoslavne crkve ranije potvrđeno i za N1.

“Sutra ujutro, s božijom pomoći i molitvom za mir, svi arhijereji kreću u Cetinje da bi ustoličili vladiku Joanikija u tron mitropolita crnogorsko-primorskog”, rekao je patrijarh.

Ranije su pojedini srbijanski mediji objavili da ustoličenje 41. mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija ipak neće biti održano na Cetinju.

“Patrijarh Porfirije i novi mitropolit podlegli su pritiscima premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića i potpresjednika vlade Dritana Abazovića, koji su ih ubjeđivali da bi odlazak na Cetinje bio veliki rizik po bezbjednost za cijelu državu”, pišu Novosti.

(Kliker.info-agencije)