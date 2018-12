Đonlagić odgovorio Filandri: “Stid me je biti redovni profesor na istom Univerzitetu sa jednim ovakvim profesorom, a još i dekanom!”

Potpredsjednik DF-a Dženan Đonlagić oštro je reagovao na stavove dekana Fakulteta političkih nauka Šaćira Filandre o izboru Željka Komšića za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

Filandra je, između ostalog, kazao kako smatra da je “nekulturno i nepošteno” da Bošnjaci nametnu Hrvatima Komšića za člana Predsjedništva BiH.

“Sasvim je normalno da Hrvati imaju svoga čovjeka koga smatraju svojim predstavnikom, bez obzira na to što u Ustavu kaže. Ako imate moralni stav, neka onda svatko izabere svog predstavnika”, rekao je Filandra.

S druge strane, potpredsjednik DF-a na svom Facebook profilu jasno poručuje: “Profesore Filandra, u etničkim torovima je možda toplo, ali vjerujte da smrdi”.

Đonlagićevu reakciju prenosimo u cjelosti:

“Činilo mi se da je šutnja akademske zajednice na UNSA loša, uz čast nekoliko izuzetaka koji mogu stati na prste dvije ruke. Međutim, sada je mnogo jasnije koliko je zapravo bolje i da šute, nego što iznose takve nebuloze kao ova od profesora Filandre. Profesore Filandra, u Predsjedništvo BiH se ne biraju narodi, nego građani koji dolaze iz reda Bošnjaka, Srba i Hrvata. Na izbore ne izlaze narodi, nego građani.

Kada Vam jedan “ugledni” član akademske zajednice, najvećeg i vodećeg bh. Univerziteta kaže, citiram, “bez obzira šta Ustav kaže”, onda znajte da dotičemo dno!

Poniziti 225 hiljada građana koji su, svojom slobodnom voljom, dali svoj glas za Željka Komšića na način da smo sada eto i nekulturni je čin koji govori koliko ovaj član salonske akademske zajednice kmeči što član Predsjedništva BiH nije iz HDZ-a.

Profesore Filandra, u etničkim torovima je možda toplo, ali vjerujte da smrdi.

Nas 225 hiljada građana neće u taj smrad, a Vi bujrum! Mi ćemo sada, jače nego ikada do sada, ponovo staviti na stol građansku državu Bosnu i Hercegovinu, koja će značiti zaštitu prava svakoga od nas pojedinačno kao čovjeka, pojedinca. Naravno, u to naše individualno ima mjesta i da se svako od nas izjasni etnički kako god želi, ili pak i ne izjasni ako to ne želi.

Na kraju, moram biti malo i ličan i kazati da me je, poslije 21 godinu rada na UNSA, stid biti redovni profesor na istom Univerzitetu sa jednim ovakvim profesorom, a još i dekanom!”.