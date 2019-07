Đonlagić odegovorio na prozivke iz Srbije : “Nije sramna Komšićeva izjava, nego je sramna istina koju sljedbenici Miloševića nastoje prikriti”!

„Međutim, nije ni čudo što SPS-u ta istina smeta kada im je uzor jedan od najvećih zločinaca 20. vijeka“, naglasio je Đonlagić.

„Oni koji tvrde da u prijedorskim logorima nije bilo mučenja, usuđuju se Komšićev pomen genocida nazivati sramnim, a sramna je tek istina koju sljedbenici Miloševićeve politike nastoje da prikriju“, rekao je Đonlagić.

On je dodao da je „sramno i to što SPS kao politička organizacija koja baštini Miloševićeve tekovine, nakon presuđenog zločina genocida još u uvijek postoji i to ne samo kao politički subjekt, nego kao vlast u Srbiji“.

„Da je bilo zrno pravde ta partija, poput Hitlerove Nacionalsocijalističke partije, danas uopće ne bi postojala“, dodao je on.

„Umjesto da upute izvinjenje žrtvama genocida i da uvaže ono na što apeliraju zvaničnici EU, gospodin Han i gospođa Mogerini, i priznaju genocid, oni danas, zajedno sa kolegama i SNS-a u Skupštini Srbije veličaju genocid.

Podsjeamo, šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević reagirao je na intervju Željka Komšića, koji je objavljan u beogradso Danasu 10. jula, dan uoči godišnjice od srebreničkog genocida.

Komšić je rekao da je izjava, da Srbija ima više nego poražavajući odnos prema genocidu u Srebrenici, sramna i licemjerna.

-Sigurno je da je odnos vlasti u Srbiji prema genocidu u Srebrenici i više nego poražavajući, na samom rubu civilizacijskog sunovrata, jer ni 24 godine poslije genocida ne vidimo jasnu spremnost da se vlasti u Srbiji jasno očituju po pitanju genocida, kazao je između ostalog Željko Komšić.

Milićević je u reakciji naveo da je srpski parlament jedini u okruženju usvojio rezoluciju o osudi svih zločina, pa i rezoluciju o Srebrenici, smatrajući da time vrši svoju moralnu i međunarodnu obavezu.

“Želimo da vjerujemo da će i drugi parlamenti donijeti slične rezolucije o osudi zločina koji su počinjeni nad srpskim narodom i u Bosni i Hercegovini, i na Kosovu i Metohiji i u Oluji (Hrvatska)”, rekao je Milićević.

On je dodao da je Narodna skupština osudila zločine u Srebrenici i izrazila saučešće porodicama žrtava.

“Smatramo da na taj način činimo nešto što vodi ka međusobnom povjerenju u regionu. Srbija je pokazala spremnost, kada je riječ o regionalnoj politici, da želi mir i stabilnost i dobrosusjedske odnose i povjerenje”, rekao je Milićević novinarima u Skupštini Srbije.

Prema njegovim riječima, u rezoluciji koja je usvojena u parlamentu se insistira da zločini mogu biti samo pojedinačni, a ne nacionalni i utvrđuje riješenost da oni koji su ih počinili moraju odgovarati.

“Ne može odgovarati narod, već pojedinci”, rekao je Milićević.

Milićević je poručio da će vremenska distanca dati pravi odgovor na pitanja koja se danas postavljaju u vezi sa zločinima i dodao da to ne može biti u sferi političkih ocjena, te da istina može biti jedini putokaz šta se sve dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije.

Željko Komšić je u intervjuu za Danas ustvrdio da „vlasti u Srbiji prešutno ili direktno podržavaju srebrenički genocid“.

-Sigurno je da je odnos vlasti u Srbiji prema genocidu u Srebrenici i više nego poražavajući, na samom rubu civilizacijskog sunovrata, jer ni 24 godine poslije genocida ne vidimo jasnu spremnost da se vlasti u Srbiji jasno očituju po pitanju genocida, kazao je između ostalog Željko Komšić