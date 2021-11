Đoković pobjednik Mastersa u Parizu : Preskočio je Nadala i ispisao istoriju tenisa

Današnje finale Bercyja je svakako bilo jedno od najboljih kada je pitanju ATP tour ove godine. Sjajno finale, duel prvog i drugog na svijetu i naravno vrhunski tenis. I rekordi koje je opet usput onako obarao u samo dva dana Novak Đoković. U subotu je potvrdio kako će i ovu godinu završiti kao broj jedan u svijetu, sedmi rekordni put u svojoj karijeri, a onda je dan poslije uzeo šesti naslov, za ukupno opet rekordni 37 kada su u pitanju turniri iz Masters serije.

A za pobjedu danas je morao Novak dati ono najbolje od sebe, jer je Medvedev u sjajnoj formi, jer Medvedev igra vrhunski tenis. U prvom setu je Novak dva puta gubio svoj servis. On iz prvog gema je anulirao u četvrtom, ali nije nadoknadio onaj sedmog, pa je prvi set otišao na stranu Rusa 4:6. U drugom setu, Medvedev nije imao šanse. Iako smo vidjeli samo jedan break, u četvrtom gemu kada je Novak otišao na 3:1. Imao je tri break lopte Medvedev da se vrati kod 5:3, Novak je u istom gemu iskoristio četvrtu set loptu. Upravo je publika definitivno najviše uživala u tom periodu meča. Na kraju je sredina trećeg seta bila presudna.

Tri gema zaredom je uzeo Đoković i to više nije mogao vratiti Medvedev. Dva sata i 15 minuta je trajala borba u finalu, završilo je 4:6, 6:3, 6:3.Novaku je ovo 86. naslov karijere; od aktivnih igrača više osvojenih turnira imaju Federer (103) i Nadal (88). U Parizu je trijumfirao šesti puta, izjednačivši time svoj učinak iz Miamija. Po pet naslova osvojio je u Indian Wellsu i Rimu. Medvedevu je, osim toga, uzvratio za poraz iz finala US Opena i u međusobnom omjeru poveo 6-4.

“Odličan meč zaista velika borba do posljednjeg udarca. Znao sam da ću morati igrati svoj najbolji tenis da bih pobijedio Medvedeva koji je u izuzetno dobroj formi tijekom čitave sezone, posebno u posljednjih nekoliko mjeseci. U New Yorku mi je pobijedio poprilično rutinski i taj meč sam analizirao. Dobro sam se spremio, znao što moram uraditi. Činjenica da sam već osigurao broj jedan bila je dodatno rasterećenje i to je svakako bilo važno, opisao je svoj posljednji meč ove sezone u Parizu, Novak Đoković.

