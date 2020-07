Direktorica KCUS-a ne krije zabrinutost:Situacija vrlo ozbiljna, neka svako radi svoj posao

“Situacija je definitivno vrlo ozbiljna. Ja sam i sa svojim dosadašnjim istupanjima stalno govorila, nisam paničarka, nisam po prirodi posla, ali je situacija već zaista upozoravajuća, imajući ovoliko pacijenata, možemo imati ozbiljan problem zdravstvenog sistema”, kazala je za N1 direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović.

Sada je i teža situacija u izolatoriju Podhrastovi u okviru UKCS-a. U ovom trenutku su smještena 72 pacijenta, od kojih je jedan na respiratoru, a preminuo je jedan pacijent.

Ismet Gavrankapetanović, direktor Opće bolnice “Dr. Abdulah Nakaš”, rekao je da je ova bolnica spremna da preuzme brigu za 50 pacijenata zaraženih koronavirusom, na šta je direktorica UKCS-a Sebija Izetbegović rekla da u Sarajevu nema “vaših i naših pacijenata” i da svako treba da radi svoj posao.

“Univerzitetski klinički centar Sarajevo ima svoj izolatorij, koji smo sami napravili, nikada nije postojao. Ima 85 mjesta, maksimalno može imati 100 mjesta. Kako smo mi tercijarni nivo zdravstvene zaštite, i mi ćemo se brinuti uvijek o pacijentima s najtežom kliničkom slikom”, dodaje Izetbegović i nastavlja:

“Opća bolnica, u skladu s izjavama koje su do sada davane, trebala bi da ima svoj izolatorij, jer oni su dali intervju da imaju 400 kreveta u aprilu još, 400 kreveta, CT dijagnostiku, laboratorij i sve ostalo, za potrebe srednje teških pacijenata, odnosno nivo bolesti kako njima pripada. Oni su Opća bolnica, kantonalna i oni su sekundarni nivo zdravstvene zaštite i nemaju oni šta da preuzimaju, samo da rade svoj posao”, poručuje Izetbegović.

Ističe da, ako imaju 400 kreveta, 35 do 50 mjesta za korona-pacijente s lakšom i srednje teškom kliničkom slikom, a da će UKCS uvijek primati pacijente s težom kliničkom slikom te da se ne očekuje nikakva pomoć sa strane, jer kako tvrdi, ima najbolje ljekari koji se s tim bore.

“Domovi zdravlja su se popravili, smjenom direktora. Dobili smo mnogo bolju saradnju, ali bi trebali intenzivnije da rade testiranja i kontrole pacijenata koji su u kućnim uslovima, jer nisu svi korona-pozitivni pacijenti za bolnicu, čak ni za sekundardni nivo. Oni koji nemaju razvijenu kliničku sliku, potrebno je da budu u samoizolaciji, a ne da budu hospitalizirani, ali je potrebno da neko stalno bude s njima u komunikaciji u smislu psihološke i zdravstvene podrške”, kaže Izetbegović za N1.

Na pitanje šta ukoliko se brojka od 100 pacijenata, koliko može da podnese izolatorij u Podhrastovima, poveća iznad te cifre, Izetbegović kaže kako se s drugih odjeljenja već uzelo 15 ljekara, a da je jučer još sedam medicinskih sestara iz redovnog rada prebačeno na Podhrastove.

“Na neki način je čitav teret na UKCS-u. Sve vrijeme se pita šta to Klinički centar radi i šta to on smišlja. Mi smo spremni da pomažemo pacijentima uvijek, to je naš posao. Ali, u ovakvoj situaciji, morat će i sve zdravstvene ustanove da pripreme svoje izolatorije. Recimo, naš izolatorij puni Goražde sve vrijeme. Teški pacijenti dolaze iz Goražda, a iz Goražda dobijemo jednostavnu obavijest, tipa: “Iako mi imamo Kantonalnu bolnicu i respiratore, mi se ne možemo brinuti o takvim pacijentima pa šaljemo sve pacijente u Sarajevo. Tako da mi ne znamo možemo li mi danas dobiti 15 pacijenata ili 25. Oni tamo nemaju uopšte izolatorij. Nije uredu da nas opterećuju pacijentima koji imaju lakšu kliničku sliku, a koji mogu biti smješteni u njihovoj bolnici, ali moraju osposobiti izolatorij”, kaže Izetbegović.

Ona dodaje da imaju problem i sa pacijentima koji dolaze iz Zeničko-dobojskog kantona, jer su do sada imali pacijente koji se upute u UKCS i imaju negativan nalaz, a nakon testiranja u Kliničkom, oni budu pozitivni te je za nju to vrlo čudno.

“Zdravstveni sistem u FBiH ne funkcioniše kako treba. Da funkcioniše, ne bismo sada ni razgovarali i ne biste me pitali danas šta se dešava. Koliko vidim, ovdje Klinički centar samo radi, a drugi samo obećavaju i stalno govore da će oni nešto, pa će oni nešto, pa će im dati neko neke pare, ali ne znam da imate izvještaje, recimo, o pacijentu iz Opće bolnice“, kaže Izetbegović.

(Kliker.info-N1)