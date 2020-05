Direktor Službe za zapošljavanje KS otkrio: Od 133 uposlenika, 93 ih je primljeno bez konkursa

????????

Direktor Službe za zapošljavanje KS Nermin Pećanac, kazao je kako je dolaskom na funkciju direktora 12. jula 2019. godine ustanovio da imaju 133 uposlenika od čega je 93 primljeno bez konkursne procedure. Sam je naišao na velike nepravilnosti i svu dokumentaciju je poslao Tužilaštvu KS.

“Da li je to tada bila moda ili u skladu poslovnikom, neću ulaziti u to, to neka drugi ispituju. Uzeo sam spisak svih zaposlenih, uključujući i mene i dostavio Tužilaštvu KS da se ispita zakonitsti prijema svih radnika službe”, rekao je Pećanac.



Odgovarajući na pitanje zastupnice Bilsene Šahman o zapošljavanju člana NO Službe na mjesto stručnog saradnika, Pećanac je rekao da je ta osoba imala pravo kao i svi ostali da se prijavi na konkurs nakon što mu je istekao mandat i NO. Dodao je da je inspekcija izvršila nadzor i da nisu našli ništa sporno i nezakonito.

“UO jeste konstatovao da je zapošljavanje v.d. direktora Muhameda Bekte te su to prijavili nadležnima koji to istražuju. Sada su upitne se odluke koje su se donosile u tom periodu”, rekao je Pećanac.



Istakao je kako je od Finansijske policije tražio da se ispita rad Službe za zapošljavanje KS u proteklih 4-5 godina.



“Sve što mi vi pošaljete ili neko drugi, a što ukazuje na bilo koji vid kriminala, ja to uz dopis pošaljem Tužilaštvu KS jer ne želim biti taoc nekih odnosa unutar kuće koji se protežu godinama unazad”, rekao je Pećanac.

Kada je riječ o drugim nepravilnostima, naveo je kupovinu poslovnog prostora na području općine Novi Grad Sarajevo.



“Riječ je o prostori površine od oko 200 metara kvadratnih. Ista cijena je bila i za podrumski i etažni dio, što prvi put čujem. Ugovor o kupovini je potpisao član UO s firmom koja je prodala prostor, a koji je potom postao direktor te firme. Ispalo je da je prodavac prodao prostor sam sebi”, rekao je Pećanac.



Govoreći o bankovnom računu s iznosom od 865.000 KM u Novoj banci BL, kazao je kako on sadrži deponovani potpis v.d. direktora koja je razriješena s tog mjesta 9. maja 2018. godine.



“Postavlja se pitanje zašto v.d. direktorica koja je naslijedila tu poziciju, zašto kada je tražila da se deponuju svi potpisi jedino u ovoj banci nije, ne znam. Prijavili smo i ovo”, rekao je Pećanac.



Također, naveo i je to kako u kabinetu direktora Službe za zapošljavanje postoje dva ista pečata te da je i to prijavio.

Govoreći o novcu koji je utrošen na aktivnosti za zapošljavanje, kazao je kako smatra da je on pravilno uložen te je detaljno obrazložio sve aktivnosti i sajmove gdje su spojili osobe koje traže posao i poslodavce, prenosi N1.

