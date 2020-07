Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić : Stalno podsjećati šta nam se desi kad smo slabi

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić govorio je u Dnevniku 2 Federalne TV o današnjem obilježavanju 25. godišnjice genocida u Srebrenici.

Odgovarajući u Srebrenici koje vrše vlasti susjedne Srbije i entiteta RS Suljagić je kazao da je odavno poznato šta je zvanični stav Srbije i vlasti RS već jako dugo, te da to ne treba da iznenađuje ni obavezuje.

– To su ljudi koji žive u paralelnoj stvarnosti. Mi ćemo nastaviti da radimo ono što smo započeli, da bilježimo, da knjižimo, da pišemo o negiranju genocida. Ali suštinski ne znači da ćemo mi ikad tu stvarnost u kojoj oni žive ikad promijeniti – kazao je.

Dodao je da je ono što je najbitnije na tom planu, činjenica da je 45 šefova država, premijera, ministara vanjskih poslova i generalnih sekretara globalnih multilateralnih organizacija danas izašlo sa jasnim stavom o tome šta se u Srebrenici dogodilo.

– To samo po sebi je poruka da se na jednoj strani, na ovoj temi, nalazi civilizovani svijet. A na drugoj strani Milorad Dodik, Aleksandar Vučić i dvoje ili troje hablečina iz Bratunca ili Srebrenice – kazao je.

Dodao je da broj stranih državnika koji su okupljeni danas, na bilo kojoj temi u Bosni i Hercegovini, nema presedana do sada.

– To se ne bi dogodilo bez proaktivnosti i predanosti predsjedavajućeg Predsjedništva BiH gospodina Džaferovića i svih nas koji smo radili u skladu sa velikim planom šta trebamo da imamo na 25 godišnjicu. Činjenica da je kompletan civilizovani svijet od Pakistana i Irana do SAD i Velike Britanije danas jasno i glasno rekao šta se događalo u Srebrenici od maja 1992. do jula 1995. i da je Srbija i dio bosanskih Srba odlučio da ostane mimosvijet, mimo civilizacije na tu temu, ja pretpostavljam da to samo po sebi govori jako mnogo – kazao je.

Na pitanje o budućnosti, Suljagić je kazao da bi se svi osjećali mnogo sigurnijje kada ne bi bilo vlasti koja kontinuirano, stalno i sistemski negira genocid, podriva Memorijalni centar.

– Nemojte zaboraviti da je dio folklora naših komšija Srba da 6. januara navečer krenu kolonama pored ovog mezarja sa zastavama i glasnom šovinističkom muzikom krenu obilježavati Badnje večer. Bilo koja civilizovana vlast ili načelnik, za razliku od pećinskih ljudi koji trenutno upravljaju ovom opštinom, bi tome stao ukraj, jer to nije civilizacijski, nije ljudski, radovati se na nečijem grobu, šta god da ti je taj – kazao je.

Govorio je i o procesu traženja nestalih, kazavši da je taj proces stao kada je stalo ozbiljno krivično gonjenje ljudi osumnjičenih za zločine genocida.

– Time je ojačala zavjera šutnje. U ovome trenutku ovdje nedostaje još 1600 nečijih sinova, očeva i braće. Nažalost, taj posao nije u rukama Memorijalnog centra. Taj posao je u nadležnosti Instituta za nestale. Kada je u pitanju Memorijalni centar, učinit ćemo sve da ovo mjesto postane mjesto učenja, mjesto istraživanja, koje će godišnje posjećivati stotine hiljada ljudi i učiti o tome šta se dogodilo u Srebrenici, ali ne samo u Srebrenici. Želim da ovog Memorijalnog centra napravimo gravitacioni centar bosanskog genocida, da ovdje komemoriramo i žrtve opsade Sarajeva, žrtve opsade Bihaća, Mostara, da se ujedinjujemo oko ovog mjesta, kao što smo se ujedinili oko Srebrenice, jer ona je bila poruka svima nama, sudbina koja će stići sve nas ako budemo slabi. Želimo instituciju koja će nas podsjećati šta nam se dogodi kad smo slabi i kad naša sudbina nije u našim rukama, zaključio je.

(Kliker.info-Fena)