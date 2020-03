Direktor Kineskog centra za kontrolu koronavirusa : U Europi i SAD ljudi prilično griješe što ne nose maske

Bio je u timu koji je prvi sekvencionirao virus

Gao nadgleda 2000 zaposlenika u kineskom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, a i sam je aktivni istraživač. U januaru je bio dio tima koji je izvršio prvu izolaciju i sekvenciranje teškog akutnog respiratornog sindroma 2 (SARS-CoV-2), virusa koji uzrokuje COVID-19.

Koautor je dva široko pročitana rada objavljena u časopisu The New England Journal of Medicine koji su pružili neke od prvih detaljnih epidemioloških i kliničkih obilježja bolesti, a objavio je još tri rada o COVID-19 u časopisu The Lancet.

Njegov je tim također pružio važne podatke zajedničkom timu kineskih istraživača i međunarodnih znanstvenika, u sklopu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

(Slobodna Dalmacija)