Direktor IFIMES-a Zijad Bećirović tvrdi : Dodik je američki čovjek, ovo je pobjeda BiH

Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane, kazao je večeras u Pressingu da je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik – politički produkt Sjedinjenih Američkih Država i da se jučerašnjim dogovorom u Sarajevu, on vraća svojim ”političkim roditeljima”.

Podsjećamo, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na vanrednoj sjednici održanoj jučer u Sarajevu donijelo odluku o imenovanju Zorana Tegeltije za mandatara Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Na istoj sjednici Predsjedništvo BiH je donijelo odluku da će u NATO sjedište u Briselu dostaviti dokument Program reformi Bosne i Hercegovine, u roku od jedan dan nakon što Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH potvrdi imenovanje predsjedavajućeg i ministara Vijeća ministara BiH.

Ko je tu pobjednik?

”Nominalno, niko nije popustio i niko nije izgubio. Svi su pobjednici. Ovdje je najviše pobijedila država Bosna i Hercegovina jer je to vrlo jasno iz saopćenja Ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Ispunjen je i taj uvjet pod drugim imenom. Jezik podrazumijeva maštu, ali suština je da Bosna i Hercegovina ide dalje ka NATO-u, korak naprijed ka članstvu. Mislim da je mentor nad cijelim procesom bila Ambasada Sjedinjenih Američkih Država i ako su oni konstatirali da je to prihvatljivo – nema sumnje u taj dokument”, ocijenio je gost Pressinga i nastavio:

”Moramo podsjetiti na porijeklo Milorada Dodika, radi se o čovjeku koji je produkt Sjedinjenih Američkih Država. On je još uvijek američki čovjek. On je živahan i ima višak energije, ali sve radi da se te sankcije skinu. Nije dozvoljeno lobiranje za skidanje s crne liste i može biti dodatno sankcionisan. Mislim da će doći neki novi likovi na tu crnu listu, iz Makedonije i Bosne i Hercegovine”, dodao je on.

(Kliker.info-N1)