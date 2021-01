Direktor IFIMES-a Zijad Bećirović: RS je slijepo crijevo koje ide u propast

O radu državnih pravosudnih organa smo razgovarali sa Zijadom Bećirovićem, direktorom Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podnijela krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika zbog njegovih izjava o članici CIK-a Vanji Prutina-Bjelica, sada ostaje pitanje da li će državno tužilaštvo uraditi nešto po tom pitanju.



Neće ništa uraditi jer je glavna tužiteljica Gordana Tadić neposredno pod uticajem Dragana Čovića i Milorada Dodika i ona neče podignuti nikakvu optužnicu, podignut će neke nove montirane optužnice, kao što je slučaj optužnice protiv Fadila Novalića, ne zbog respiratora, nego zbog nekih drugih razloga. Mi znamo da što se tiče tokovo novca, mi znamo da što se tiče uplata indirektnih poreza 76,2 posto ide u Federaciju, 22,18 posto i 1,8 Brčko distrikt. Hoću da kažem kada se radi o pravosušu, u kojem okviru Federacija BiH finansira entitet RS, kada se sve izanalizira, nameče se zaključak da se iz viška Federacije od 705 miliona KM, pokriva manja i RS od oko 609 miliona KM i Brško distrikta od 99 miliona KM, kada se ovome doda razlika prihoda i uplata za autoputeve u iznosu 135,8 miliona KM, onda dođemo do razlike od 840,8 miliona KM koje Federacija BiH dobije manje od raspodjele po prihodima od Uprave za inrdirektne poreze i onda ova analiza je za 2019. godinu, a još nemamo podatke za 2020. godinu. Odnosno s rastom prihoda raste i ovaj odliv iz Federacije. Fadil Novalić je pokrenuo pitanje promjene koeficijenata i sada ima montiranu optužnicu, Jelka Miličević je ubašena u optužnicu, da on ne bi bio sam, nju namjeravaju isključiti iz tog slučaja i prebacitri na kantonalni sud i naravno osloboditi. Šta nam govori ovo namještanje afera, jeste da tokove novca kontrolišu Milorad Dodik i Dragan Čović, a oni koji se usprotive se protiv njih podižu montirane optužnice i to je veoma opasno i svaki grašanin može biti ubaćen u te mafijaške poslove – kazao je Zijad Bećirović



Nakon pobjede Joe Bidena kako u svijetu, tako i u našoj zemlji velika su očekivanja da će se politika promijeniti



Američka politika se ne mijenja preko noći, ona nije bila promijenjena ni za vrijeme prethodne administracije, ali da će dolazak Joe Bidena donijeti nove promjena sa odnosima s Evropskom unijom i prije svega Kinom, Rusijom, Dalekim Istokom, Bliskim Istokom, a tu je i svakoko samo pitanje Balkana. Oni će se boriti da dođe do mira i stabilnosti, jer je na Balkanu dosta utrošeno novca poreznih obveznika SAd, a to je tamo svetinja. Jer se dosta novca utrošilo da bi se na Balkanu osigurao mir i stabilnos, pa će se traćit da vidi na šta se potrošio. U svakom slučaju će to biti novi zamah i ništa neće biti kao prije. Već se samom inauguracijom vidjelo da su neki politčari osjetili da ne mogu više raditi što su radili i da dolazi kraj njihovih političkih karijera- rekao je Zijad Bećirović.



Kako komentarišete sve više navoda i dokaza da Milorad Dodik učestvuje u rušenju Aleksandra Vučića? Namjerava li se možda Dodik politički angažovati u Srbiji, je li mu to možda neka izlazna strategija?



Pa to nije ništa novo, jer se Dodik uvijek želi predstaviti kao svesrpski čelnik, nažalost ili na sreću on nema uspjeha u tome, Ipak, on se ne može porediti s predsjednikom Srbije Alekjsandrom Vučićem, kojem bise neke stvari mogle i pregovoriti, ali njegov uspjeh na ekonomskom polju i sada za vrijeme pandemije koronavirus, do nabavke vakcine je apsolutni uspjeh u odnosu na Dodika, pa i na običnog građanina entiteta RS i sve to govori da je Dodikova politika poražena. jer ako putujete kroz Srbiju, možete vidjeti da se ona gradi, dok entitet RS je slijepo crijevo u rukama jednog čovjeka koji svoju vlast opravdava zaštitom tog stanovništva koji se tamo nalazi, ali otkako je on došao na vlast oni žive u sve težem položaju kazao je u Vijestima u 7 Zijad Bećirović.



Jučer je Mladen Grujičić, nezadovoljan odlukama Suda BiH i poništavanjem izbora u Srebrenici, pozvao na otcjepljenje RS-a, ima li u ovakvim izjavama krivične odgovornosti, koliko ovakva situacija doprinosi destabilizaciji Bosne i Hercegovine?



Opet se vraćamo na uvod našeg razgovora, kada bi postojao pravosudni sistem u našoj zemlji i vladavina prava, nit bi Mladen Grujičić takvo nešto izjavljivao nit bi vi meni postavljali takva pitanja. Jednostavan je odgovor, ako postoje pravosudne institucje tu nema priče. To se pokazalo u SAD, kada su zvanično proglašeni rezultati izbora tadašnji predsjednik Trump je morao priznati poraz i prestati sa retorikom da je pokraden. Kada se radi o slučaju Srebrenica, tu je sve jasno ovdje u Srebrenici, CIK je donio pravosnažnu odluku i tu više nema nikakve rasprave – završio je razgovor direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Zijad Bećirović.



