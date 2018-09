Direktor IFIMES-a Zijad Bećirović: Rješenje za probleme balkanskih zemalja je u ubrzanom priključenju u NATO i EU

Dr. Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES iz Ljubljane u intervjuu za Albanian daily news govorio je o aktuelnoj političkoj situaciji na Balkanu i rješavanju krize između Kosova i Srbije, koja bi se mogla odraziti i na ostatak regiona.

Bećirović je spomenuo neka priznanja koja je IFIMES dobio u proteklom periodu, te istakao kako su ta priznanja rezultat aktivnog djelovanja instituta.

– Priznanje “Mostar Peace Connnection 2018” je posljedica rada i već 17 godina djelovanja IFIMES-a u međunarodnom prostoru. Na samoj ceremoniji u Mostaru pored Starog mosta u Mostaru okupili su se brojni zvaničnici, među njima u četiri premijera: Alexsis Tsipras, premijer Grčke, Zoran Zaev, premijer Makedonije, Duško Marković, premijer Crne Gore i premijer Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. S obzirom da su to priznanje do sada primili Nelson Mandela, Vaclav Havel, Jacques Chirac, Alois Mock, Serge Brammerz, Stjepan Mesić, Süleyman Demirel, Antonio Cassese i mnogi drugi daje tom priznanju posebnu težinu i značaj. Naravno, to je još veća obaveza za primaoce priznanja da opravdaju to priznanje u svom daljem radu i djelovanju.

Specijalni konzultativni status u okviru UN/ECOSOC je veliko priznanje IFIMES-u, a istovremeno još veća obaveza da taj status opravdamo u budućem radu. Mi smo, prema naši saznanjima, jedina organizacija iz regiona sa takvim statusom. To znači da će naš rad biti još globalniji, jer želimo dati svoj doprinos razvoju, stabilnosti i miru ne samo Bliskog istoka i Balkana nego na globalnom nivou. Tome će doprinijeti i međunarodna znanstvene revija “European Perspectives”, čiji smo izdavač i koja iduće godine obilježava 10 godina postojanja. Ta revija je namijenjena euroatlantskim integracija i sa njome želimo pomoći državama, koje pretenduju da budu članice EU i NATO, ali i da pomognemo rješavanju ključnih pitanja EU ali i Evrope kao cjeline. Našem radu značajan doprinos daje i naš Ured u Beču, jer preko njega koordiniramo i vodimo brojne aktivnosti u svijetu.

On se osvrnuo i na dijalog između Srbije i Kosova, te je kazao kako odgvoornost za dosadašnje neuspjehe snose svi akteri pregovora.

– Dijalog između zvaničnog Beograda i zvanične Prištine pod pokroviteljstvom EU nije vođen na pravi način. Odgovornost za to snose svi akteri ali i EU odnosno Federica Mogherini, čije su ambicije puno veće od njenih mogućnosti. To je nametnuti dijalog sa unaprijed jasnim ciljem, koji bi trebao da potvrdi faktičko stanje, a to je postojanje dvije nezavisne i samostalne susjedske države Republike Srbije i Republike Kosovo. Sve drugo je politiziranje i traženje izgovora. Republika Kosovo niti više može biti dio Srbije, a niti dio Albanije. Srbija želi teritoriju Kosova bez Albanaca. Albanija je punopravna članica NATO-a, koji štiti teritorijalni integritet svih država članica pa tako i Albanije I tu se priča o pripajanju drugih država ili teritorija završava. Istovremeno Ustav Kosova ne dozvoljava bilo kakva pripajanja drugim ili trećim državama. A za promjenu Ustava Kosova potrebna je i 2/3 suglasnost manjinskih zajednica, dakle i srpske zajednice na Kosovu što je u ovom trenutku neizvodljivo.

Bećirović je dodao kako ideju o podjeli Kosova najviše zagovara ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić.

– Ideju o podjeli Kosova i korekciji granica forsira ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić. Protiv te ideje nije ni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ovdje se skriva namjera režima Aleksandra Vučića, da prigrabi sjever Kosova i priključi Srbiji, ali u pozadini je njegova namjera o priključenju entiteta Republika Srpska u Bosni i Hercegovinu Republici Srbiji. Ne smijemo zaboraviti vrlo važnu činjenicu, da entitet Republika Srpska nije kompaktna teritorija. Naime administrativno područje Brčko Distrikt BiH dijeli Republiku Srpsku na dva dijela. To je važna činjenica. Još važnija je činjenica je da se takve namjere ne mogu realizirati bez sukoba i mogu slobodno reći bez rata odnosno ratova.

Bećirović je istakao i odličnu saradnju koju imaju predsjednik Srbije Vučić i premijer Albanije Rama.

– Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Albanije Edi Rama imaju odličnu saradnju, mogu slobodno reći tijesan partnerski odnos. Edi Rama je predvodnik one politike u okviru Albanaca, koja je za tijesnu saradnju sa Srbijom, dok većina Albanaca podržava politiku koja je zainteresirana za saradnju sa svim ostalim državama regiona. Srbija na Kosovo izveze zvanično cca 500 miliona EUR, još toliko izveze nezvanično. Sjever Kosova je mjesto gdje srpske i albanske političko-kriminalne strukture najviše i najtjesnije sarađuju.

Poznata je činjenica da su srpske kompanije favorizirane u albanskom energetskom sektoru, posebno u trgovini sa električnom energijom. Čak se i unutrašnje informacije daju srpskim kompanijama kako bi na kriminalan način pobjeđivale na tenderima za kupovinu/prodaju električne energije (KeSH). Albanska država ima potpuni nadzor nam nezavisnim regulatorima, što onemogućava fer i lojalnu konkurenciju. U Albaniji imamo slučaj da su institucije albanske države „ukradene“. To se sve odvija uz znanje Edija Rame. To je politizacija kriminala i kriminalizacija politika u kojoj sudjeluju Vučić i Rama. Rama i Vučić su formirali sadašnju Vladu Kosova, gdje je premijer Kosova postao čovjek koji ima 10 poslanika od ukupno 120 u kosovskom parlamentu. Na drugoj strani je tijesna i direktna saradnja bez ikakvih posrednika između Vučića i Hashima Thacija i preko njihove braće. Tu prestaje politika i počinje kriminal.

Direktor IFIMES-a smatra da Vučić i Rama zbog problema s kojima se suočavaju u svojim zemljama krizu pokušavaju prebaciti na ostatak regiona.

– Nije potrebno biti ekspert da se to zaključi. U regionu imamo krhak mir i kratkoročnu stabilnost. Moramo raditi na trajnom miru i dugoročnoj stabilnosti. Edi Rama ima dovoljno problema unutar Albanije i zbog toga pokušava svoje problem izvoziti u region. U sličnoj situaciji je i Vučić. Iako su formalno Vučić i Thaci pobijedili na izborima njihova pobjeda postaje sve više “pirova” pobjeda. U Albanije će se nastaviti masovni protesti protiv režim Edija Rame, a Srbiju to tek očekuje. Na drugoj strani Vučić i Thaci bi briselski dijalog vodili u nedogled, jer ta dijalog održava u političkom životu, jer zbog dijaloga još uvijek imaju međunarodnu podršku pošto su obećali da će potpisati pravno obavezujući sporazum o Kosovu. Vučić i Thaci prevarili su svoje glasače ali i međunarodnu zajednicu koja je ponovno povjerovala balkanskim liderima kao što je nekada vjerovala Miloševiću. Međunarodna zajednica se nije ništa naučila iz nedavne prošlosti, posebno me zabrinjava činjenica da njima vjeruje njemačka kancelarka Angela Merkel. Na Balkanu je ispravnije da političare gledate kao kriminalce, a manje kao političare. Međunarodna zajednica je od raspada bivše Jugoslavije uglavnom uspostavljala partnerske odnose sa političko kriminalnim strukturama, i to joj se vraćalo kao boomerang, a vratit će joj se u slučaju Vučić, Rama i Thaci.

On ističe kako postoji dogovor Vučića, Rame i Thacija, kao i dijela međunarodne zajednice kada je u pitanju granica između Srbije i Kosova.

– To je još jedna od aktivnosti Vučića, Rame i Thacija. Opštine na jugu Srbije Preševo, Medvedja, Bujanovac uglavnom nastanjene sa većinskim albanskim stanovništvom javno su izrazile namjeru da se pripoje Kosovu. To je ugrožavanje ustavno-pravnog poretka Republike Srbije. Vučić i Dačić šute, a morali bi djelovati protiv svih onih koji ugrožavaju ustavno-pravni poredak i teritorijalnu cjelovitost Srbije. Jasno kaže da postoji dogovor između Vučića, Rame i Thacija ali dijela međunarodne zajednice. U pozadini razmjene teritorija skriva se namjera da se pripoji Republika Srpska Srbiji, a da Edi Rama postane veliki otac Albanaca i gospodar albanskih etničkih prostora. Kada je u pitanju ukidanje granice i granične kontrole između Kosova i Albanije mora reagovati EU, jer pitanje državne granice više nije bilateralno pitanje između dvije države, nego je to pitanje međunarodne sigurnosti, u ovom slučaju je neposredno ugrožena sigurnost EU. Očekujem, da reaguje EU na isti način kada je reagovala kada su namjeravali izdavati pasoše Republike Albanije građanima Republike Kosovo, da bi mogli putovati bez vize. Tu mora reagirati i NATO jer su granice Republike Albanije granica NATO saveza.

Bećirović rješenje problema vidi u prijemu preostalih balkanskih zemalja u NATO i EU.

– EU i SAD gube polako ali sigurno zapadni Balkan i prepuštaju drugima. Ne možemo isključiti mogućnost da dođe do promjene geopolitičke orijentacije pojedinih država. Rješenje vidim da po ubrzanom putu preostale države uključe u NATO, poslije i u članstvo EU. Često se postavljaju teški ponekad i nemogući uslovi za članstvo. Sjetimo se kako su Bugarska i Rumunija “preko noći” postali članice EU i NATO.

Na kraju intervjua, Bećirović upozorava da je umjesto evropeizacije Balkana došlo do balkanizacije Evrope.

– Umjesto evropeizacije Balkana svjedoci smo balkanizacije Evrope. došlo je do balkanizacije Evrope. Pogledajte samo lidere i političke stranke, koje se pojavljuju na evropskoj političkoj sceni. Moramo biti svjesni činjenice, da će se buduća nadmetanja u svijetu odvijati između regiona odnosno između regionalnih integracija. Zbog toga je važno da se EU održi i da bude još jača. Svjedoci smo da se na EU vrše napadi izvana upravo iz tih razloga, ali iznenađuje da su veliki napadi na EU unutar nje same i to zabrinjava.

Kliker.info-NAP)