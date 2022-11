Direktor IFIMES-a Zijad Bećirović : “Moramo biti oprezni, na Kosovu ključa” (VIDEO)

Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, govorio je za O kanal o dešavanjima na Kosovu.

On smatra da, ukoliko dođe do potpisivanja sporazuma između Beograda i Prištine, time bi bio kraj snova o priključenju Kosova nekoj drugoj državi. Stava je i da zbog kosovske situacije, BiH nazaduje.

– Ne bi smjelo doći do eskalacije sukoba, ali ne možemo reći ni da ne može doći do toga, iz razloga što je tamo bio rat, ne samo sukob nego oružani konflikt. Tako da tu mogućnost, nažalost, ne možemo isključiti. Ovo su posljednji trzaji onih snaga i u zvaničnoj Prištini i u zvaničnom Beogradu, koji pokušavaju na temu Kosova iskrčmiti što se može u kontekstu ukrajinske krize. To znači, prema doktrini šoka, dolazi i do velikih promjena. Ovdje moramo znati da pokret “Samoopredjeljenje” Albina Kurtija ima u svom programu priključenje Albaniji, navodi Bećirović.

