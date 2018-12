Direktor IFIMES-a Zijad Bećirović : Dodika čeka sudbina Nikole Gruevskog

Komentarišući ponašanje predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine , direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne studije IFIMES iz Ljubljane, Zijad Bećirović je za agenciju Patria rekao da Dodika čeka sudbina bivšeg makedonskog premijera Nikole Gruevskog (VMRO-DPMNE).

„Zbog toga je Dodik toliko nervozan, jer smatra da samo stvaranjem tenzija, konflikata može politički preživjeti. Vodećim sigurnosnim službama u svijetu poznate su njegove transakcije ili bolje rečeno počinjeni kriminal. Zna se ko je sve uključen u njegov kriminal, preko koga i koliko je opljačkao Republiku Srpsku. Tu postoje elementi i međunarodnog kriminala u kojeg su uključeni i međunarodni akteri“, rekao je Bećirović .

Direktor IFIMES-a, instituta koji ima specijalni savjetodavni status pri UN-u, smatra da se postojeće tenzije u BiH, koje su, kako je rekao, stvorene i koje rastu mogu se presjeći samo na dva načina; a to je eliminacija Dodika i njegove politike iz političkog života ili da tenzije rastu do te mjere da dođe do oružanog konflikta.

„Izvjesniji je prvi način“, rekao je Bećirović.