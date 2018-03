Direktor IFIMES-a Zijad Bećirović : Čović nije sam, radi se o izvanrednoj saradnji velikosrpskog i velikohrvatskog projekta !

– Kako ste vidjeli poruke sa jučerašnjeg trilateralnog sastanka u Mostaru između članova Predsjedništva BiH, predsjednika i ministara vanjskih poslova Hrvatske i Srbije?

BEĆIROVIĆ: Radi se o sastanku na kojem nije bilo dogovaranja, jer su na sastanak došli sa već postignutim dogovorom, kojeg je trebao aminovati Bakir Izetbegović, što se očigledno nije desilo. Ovo je posljedica zakulisnih igri pred priznanje kosovske nezavisnosti od strane Srbije. Milorad Dodik je već tražio od Aleksandra Vučića da kada razgovara o Kosovu da ima u vidu Republiku Srpsku, a Ivica Dačić otvoreno govori o podjeli Kosova. Hrvati guraju Srbe da rade na destabilizaciji kako bi oni iskoristili svoju šansu u svojim planovima o disoluciji Bosne i Hercegovine. Simbolički je za mjesto susreta izabran Mostar kao navodni hrvatski stolni grad. Ništa nije bilo slučajno na tzv. trilaterali u Mostaru i sve je bilo dobro promišljeno i osmišljeno.

– Istaknuto je, između ostalog, da nije bilo detaljnijih razgovora u vezi izmjena Izbornog zakona u BiH. Ipak predsjednica Hrvatske je navela da bi najgora opcija bila da međunarodna zajednica nametne rješenje. Kako gledate na takvu ocjenu?

BEĆIROVIĆ: Uglavnom kada Srbija i Hrvatska kažu da se ne žele miješati u unutarnje stvari Bosne i Hercegovine, tada se najviše miješaju. Djeca u Bosni znaju ko se u šta miješa i da to nažalost rade susjedi BiH. Izborni zakon je pored ustava najvažniji pravni akt i ne može se donositi preko noći i po ubrzanoj proceduri par mjeseci pred održavanje izbora. Za donošenje izbornog zakona potrebno je osigurati široku javnu raspravu koja bi trajala tri do šest mjeseci. Također, nije praksa da se izborni zakon donosi neposredno pred izbore, nego se donosi u jednom izbornom ciklusu da bi važio za drugi izborni ciklus. Ovdje nije u pitanju izborni zakon, on se koristi kao povod za disoluciju države i to Dragan Čović (HDZ) ne radi samoinicijativno nego se radi o izvanrednoj saradnji velikosrpskog i velikohrvatskog projekta, iako se u javnosti pokušava predstaviti navodna konfrontiranost između ta dva projekta. U posljednje vrijeme radi se o izvanrednoj saradnji.

– Kako biste ste prokomentarisali današnju svojevrsnu ponudu Aleksandra Vučića u kontekstu spora oko granice između Srbije i BiH? Naime Vučić nudi navodnu plodniju zemlju u zamjenu za hidro energetski potencijal koji Srbija doslovno otima od BiH.

BEĆIROVIĆ: Rat je vođen, između ostaloga i za granice. Zbog toga bilo kakvo ponovno „dobrovoljno“ prekrajanje granica ne dolazi u obzir iako je Dragan Čović najavio da će izgleda u svemu slijediti politiku Republike Srbije. Nikakvih pomjeranja granica između BiH i njenih susjeda ne smije biti. BiH nije pristala na mijenjanje granice sa Crnom Gorom iako bi po mnogo čemu imala pravo na područje Sutorine. Kada Vučić iznosi podatke u javnost treba se dobro zamisliti u njihovu i njegovu vjerodostojnost.

Bosnu i Hercegovinu i njene patriote očekuje težak period borbe, a primjer te borbe je grad Mostar, koji može biti pozitivni impuls pri rješavanju i drugih otvorenih pitanja pa i izbornog zakona te rješavanju preuzetih međunarodnih obaveza i tu je neizbježna implementacija presuda Sejdić-Finci, Pilav i Zornić. Ovakav način rješavati pitanje izbornog zakona je neozbiljno i vrijeđa zdrav razum svih nas.

