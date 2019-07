Direktor IFIMES-a Zijad Bećirović: “Aluminij je hrvatsko-ruski problem i početak kraja Dragana Čovića”

Doc. dr. sci. Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) Ljubljana, u intervjuu za Insajder je govorio o tome kako će se i na koji način riješiti kosovska i bosanska kriza, čije su zone uticaja BiH i Srbija, kada će i na koji način biti formiran novi Savjet ministara, šta je pozadina afere Aluminij, kako će se novi sastav evropske komisije odnositi prema BiH…

– Bosanskohercegovačka i/ili Kosovska kriza su dio svjetske političke krize i stvara se utisak kao da svi nešto rješavaju, a faktičko stanje je decenijama nepromijenjeno, u mnogim segmentima i slabije nego prije. Da li će se mijenjati granice ne zavisi o lokalnih ili regionalnih politika i moćnika, nego od interesa i volje velikih sila. Izglednija je budućnost BiH, nego skoro rješavanje kosovske krize, smatra Bećirović.



Smatra da će razgraničenje biti u zonama uticaja, a ne u pomjeranju granica.



– To je stalna utrka u kojoj prvenstveno učestvuju svjetske sile. Sve je već podijeljeno još za vrijeme Slobodana Miloševića, kaže Bećirović.



Dodaje da su Amerikanci svjesni da je Srbija pod različitim uticajima, a najviše se boje ruskog uticaja.



– EU teško pronalazi rješenja i to će još potrajati. Bosna i Hercegovina je isključivo interes SAD-a.

Kada je u pitanju formiranje Vijeća ministara on smatra da se ništa neće brzo dogoditi.



– Milorad Dodik rizikuje da sve izgubi, što će u konačnici i biti tako, izjavio je Bećirović.



Na pitanje da prokomentira aferu “Aluminij”, Bećirović odgovara



– To je hrvatsko-ruski problem i početak kraja vladavine Dragana Čovića.



On je zaključio da političari budućnosti trebaju biti poput Zorana Zaeva u Sjevernoj Makedoniji.



– Za sada takvih još uvijek nema. Mora biti neko ko može okupiti sve etničke i različite političke grupacije i uspostaviti povjerenje unutar zemlje te između lidera država u regionu. Političar budućnosti je onaj koji je spreman prevazići etničke, vjerske i entitetske razlike i ne smije biti „rob“ tih razlika nego onaj koji uspješno menadžira svim tim razlikama, a uz uvažavanje prošlosti, posebno pijeteta prema žrtvama, a sa pogledom i djelovanjem okrenutim ka zajedničkoj budućnosti. Postojeće politike koje traju skoro 30 godina su prevaziđene, njihov politički koncept je poražen, zemlja je ojađena. To znaju svi, posebno građani Bosne i Hercegovine, kaže Bećirović.

(SB)