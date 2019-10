Direktor IFIMES-a upozorava : Odugovlačenje EU opasno – neke zemlje promijeniće geopolitičku orijentaciju

Analitičari smatraju da se trenutni stav Evropske unije o daljem proširenju što prije mora promijeniti, ukoliko Evropa ne želi ozbiljne posljedice. Moglo bi se, kaže za Prvu direktor IFIMES-a Zijad Bećirović, dogoditi da Unija izgubi svoju poziciju u svijetu, a neke zemlje Zapadnog Balkana promijene geopolitičku orijentaciju. Poručuje da bi zemlje regiona trebalo da se ugledaju na Višegradsku grupu – da se udruže i od Evropske unije traže hitan odgovor – kakav je plan sa zemljama Zapadnog Balkana.

Dodaje da se Evropska unija ne može pravdati problemima koje ima, jer ih, kako kaže, velike asocijacije uvijek imaju.

“Tako da ne može to biti opravdanje jer se EU neće moći baviti ključnim pitanjima svog pozicioniranja u svijetu ukoliko ne riješi pitanje Balkana jer sadašnji mir je krhak a stabilnost je privremena”, upozorava Bećirović.

Do tada – zemlje Zapadnog Balkana neke probleme moraju riješiti same. Mini šengen i trilaterale koje su se održavale u Srbiji prethodnih dana, smatra Bećirović – potvrda je da mogu i umiju. No, zajednički moraju nastupati i prema Evropskoj uniji, po uzoru na zemlje Višegradske grupe – Mađarsku, Slovačku, Češku i Poljsku. Ta grupa je, smatra, veoma jaka, iako se njihov značaj nije pokazao u raspodjeli vodećih funkcija u Evropskoj uniji. Skoro sve ključne pripale su državama Zapadne Evrope.

“Međutim ta grupa je vrlo bučna, mislim da može puno pomoći kada je u pitanju Zapadni balkan da bude advokat iako ta grupa ima i nekih svojih unutrašnjih problema i ima nekih vrlo spornih stavova za koje se zalažu, ali mislim da kada je u pitanju ZB mogu odigrati pozitivnu ulogu, a najviše možemo mi sami”, kaže Bećirović.

A ukoliko Evropska unija bude odugovlačila, neke zemlje, kaže Bećirović, mogle bi u jednom trenutku negativno odgovoriti na maćehinski odnos Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana.

“A tu prazninu u posljednjih 10 godina manje više uspješno su popunile i Ruska federacija i Kina i Turska. Postoje tu i interesi drugih zemalja i od EU zavisi da li će te države ići nekim drugim sferama”, dodaje on.

To, kaže, može biti loše i za Evropu i za region jer se naše države nalaze na geopolitičkoj raskrsnici.

“A može biti gužve na toj raskrnici, a to znači da države regiona moraju voditi korektnu transparentnu politiku prema svim stranama svijeta i istoku i zapadu i sjeveru i jugu jer jedino tako mogu opstati male države”, kaže Bećirović.

Bećirović očekuje da Evropska unije donese pozitivne odluke, pogotovo zbog toga što, kako je pokazala posljednja analiza, 15 država EU u ovom trenutku ne ispunjava uslove koji se traže od država Zapadnog Balkana.