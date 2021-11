Direktor IFIMES-a ponovo ističe : Dodik, Izetbegović i Čović nisu mjerna jedinica za srpstvo, bošnjaštvo, hrvatstvo nego za kriminal (Video)

„Postoji plan za vojno rješenje da se riješi novonastala situacija u Bosni i Hercegovini“, rekao je direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubaljani (IFIMES) Zijad Bećirović u emisiji „Puls“ BN televizije.

Kao glavnog pokretača posljednje krize u BiH, Bećirović označava Dodika. Međutim, on objašnjava da Dodik, Čović i Izetbegović više ne moraju da se dogovaraju, jer svaki unaprijed zna reakciju ostalih. Kazna bi mogla biti ogromna, kaže Bećirović.

„Već su upozoreni od međunarodnog faktora da zaborave na kandidature. Upozorili su ih oni koji odlučuju o sudbini BiH, a zna se da najveći uticaj dolazi preko Atlantika. Sada sva trojica prave korake da bi se časno povukla. To je dato i Miloradu Dodiku. Sada mu daju diplomatsku šansu da razrješi. Postoji vojno rješenje da se riješi novonastala situacija. Ne bih volio da dođe do toga, a to je pozicioniranje NATO-a na ključnim pozicijama BiH i granicama BiH“, rekao je Bećirović.

Za prisustvo NATO-a u BiH zaslužan je i Dodik, kaže Bećirović.

„On je NATO đetić, produkt Zapada. Samo što on sada te usluge nudi drugima. To je vrsta vrhunske političke prostitucije. On je simbol te vrhunske političke prostitucije. Isto kao što on, Izetbegović i Čović nisu mjerna jedinica za srpstvo, bošnjaštvo, hrvatstvo. Oni su mjerna jedinica za kriminal. Oni kažu da nisu kažnjavani, ali to i jeste problem i pokazuje u kakvom se stanju nalazi BiH pravosuđe“, kazao je Bećirović

Ekonomske sankcije već su izvjesne.

„Često se pominju informatičke firme i IT sektor u Srpskoj. Kada bi firme iz SAD uskratile licence toj firmi koja je napravila cijeli informacioni sistem Republike Srpske, taj cijeli sistem bi se srušio. Tako da međunarodni faktor može mnogo toga i na tome se radi. Do sankcija će doći. Američkih sigurno“, rekao je otvoreno direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubaljani Zijad Bećirović u emsiji „Puls“ BN televizije.

On je objasnio da novonastale krize ne bi bilo da postoji mogućnost prijevremenih izbora.

„Kada bi izbori bili u nedjelju, ja vam garantujem da SDA, HDZ i SNSD ne bi pobijedili. Takvo je raspoloženje. Trebamo jedan novi paket političara iz različitih stranaka koji će pokrenuti ovu zemlju naprijed. Ko ovdje vidi svjetlo na kraju tunela onda je on Dejvid Koperfild. Nemojte se bojati Milorada Dodika, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića. Najmoćniji ljudi su najranjiviji. Najmoćniji kad izgube oni gube sve. Vidjećete. Vi građani možete da utičete na to, vi ste birači“, rekao je direktor IFIMES-a.

– Danak pogrešne dvadesetogodišnje politike u BiH platili su građani. Najveći dio je napustio BiH, a time su Dodik, Čović i Izetbegović proizveli najveći egzodus porodica iz Srpske i BiH, rekao je Bećirović.

