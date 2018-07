Direktan dokaz umiješanosti Srbije : Godišnjica zločina “Škorpiona” kojem je svjedočila planeta

Članovi porodica žrtava genocida okupili su se danas u Trnovu, nedaleko od Sarajeva, na mjestu na kojem su pripadnici zloglasne srpske paravojne jedinice “Škorpioni” prije 23 godine na najbrutalniji način, pucnjima s leđa, ubili šetoricu Bošnjaka među kojima je najmlađi imao 16, a najstariji 35 godina.

Majke, sestre, supruge i rodbina ubijenih, okupile su se u velikom broju i odale počast njihovim najdražim polaganjem cvijeća te molitvama – učenjem Jasina i predavanjem hatma-dove.

Nura Alispahić, čiji je šesnaestogodišnji sin Azmir kao najmlađa žrtva ubijen na ovom stratištu, kroz suze je ispričala kako joj je sve teže.Nurin drugi sin, 24-godišnji Admir je 25. maja 1995. godine ubijen na Tuzlanskoj kapiji, muž joj je ubijen u Srebrenici.

Remzija Ibrahimović došla je da obiđe mjesto na kojem su pripadnici zloglasne jedinice ubili njenog supruga Smaila. Dodala je kako samo bol i tugu nose sa sobom.Nermin Alivuković, zamjenik načelnika Srebrenice, podsjetio je kako je u okviru programa obilježavanja 23. godišnjice genocida u Srebrenici, u Trnovu obilježeno stradanje šestorice Srebreničana koje su u julu 1995. svirepo ubili pripadnici Škorpiona.:

“Ovaj zločin je direktan dokaz umiješanosti Republike Srbije, tadašnje savezne Republike Jugoslavije u genocid, prije svega u Srebrenici, ali i agresiju na državu Bosnu i Hercegovinu. Svakako da ovaj zločin i naše prisustvo ovdje govori da se nikada neće zaboraviti sve dok su žive preživjele porodice i ostali članovi, ali i svih nas ovdje”, rekao je Alivuković.

Dodao je kako su na obilježavanju godišnjice bili prisutni članovi porodica, predstavnici udruženja preživjelih Srebreničana, predstavnici vlasti i drugi.

Poručio je kako prisustvo tolikog broja naroda danas u Trnovu govori da ovaj zločin neće biti zaboravljen i da najodgovorniji trebaju biti izvedeni pred lice pravde.

“Mi svojim prisustvom ovdje i na svim drugim stratištima širom BiH, ustvari podsjećamo na sam zločin i s druge strane, ne damo da se to zaboravi”, poručio je Alivuković.

Bekti Deliću “Škorpioni” su usmrtili brata Jusu. Bekto je danas s drugim bratom Sejdalijom došao na obilježavanje godišnjice zločina.

Kazao je kako ga raduju izjave bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da se ne smije tolerisati poricanje genocida.

Delić je izgubio četiri brata, jedan od njih je i Juso koji je u Trnovu ubijen kada je imao 25 godina.

“Najvažnija poruka je, da ukoliko se može, zabrani poricanje i ‘čupanje’ živaca nama preživjelim”, rekao je Delić.

Smatra kako se godišnjice moraju održavati zbog budućih generacija koje moraju biti svjesne prošlost i da bi u suprotnom moglo doći do zaborava.

“Mislio da će doći vrijeme kada će srpska mladež jednostavno doći do sebe i reći: ‘Da, bilo je to’. Njihovi predsjednici mogu pričati šta hoće, ali imaju jasni dokazi, imaju snimci jasni, imaju imena i prezimena jasna. Nije to samo Srebrenica. Problem je i Prijedor, Sanski Most, Bijeljina, Janja…”, smatra Delić.

Delić je poručio kako se zločini ne smiju zaboraviti i da se mora opominjati na počinjene zločine.

(Kliker.info-AA)