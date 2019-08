Diplomantica Univerziteta SSST : Lejla Korman primljena na Cambridge s punom stipendijom

Diplomantica Ekonomskog fakulteta Univerziteta Sarajevske škole za nauku i tehnologiju (SSST) Lejla Korman, sa dodatnim usmjerenjem iz Internacionalnog biznisa, primljena je na prestižni Cambridge.

Univerzitet Sarajevska škola za nauku i tehnologiju ( SSST) ima najveći procenat diplomanata koji svoje školovanje nastavljaju na svjetskim univerzitetima poput Oxforda, London School of Economics, John Hopkins University, Cambridge i drugi.

Tema njenog diplomskog rada bila je ”The Validity of the Okun’s Law in Bosnia and Herzegovina’’ a prosjek ocjena tokom četiri godine studija na Univerzitetu SSST bio je 10.

“Ponosni smo na Lejlu i sve naše studente koji svojim rezultatima pokazuju zbog čega je Univerzitet Sarajevska škola za nauku i tehnologiju u top 600 najboljih svjetskih univerziteta za 2019. godinu. Studenti na Univerzitetu SSST studiraju po inovativnim programima i svjetskim stanadardima na engleskom jeziku. Fakulteti Političkih nauka i međunarodnih odnosa, Ekonomije i biznisa te Kompjuterskih nauka i informacionih sistema nude i dodatne specijalnosti: dvije diplome Univerziteta SSST i Univerziteta Buckingham (Velika Britanija), uz mogućnost učenja njemačkog jezika”, saopćili su sa SSST-a.