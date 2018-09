Dino Rađa rasplakao suprugu: “Zbog tebe sam bolji čovjek”

Nakon Krešimira Ćosića (1996.), Dražena Petrovića (2002.) i Mirka Novosela (2002.), član Košarkaške Kuće slavnih u američkom Springfieldu postao je i četvrti hrvatski košarkaš Dino Rađa.

U govoru koji je održao tokom ceremonije zahvalio je svima koje smatra zaslužnima za svoj uspjeh, a ponajviše supruzi Viktoriji te sinovima Duji, kojeg je dobio u prvom braku, te Roku i Niki.

“Najviše hvala mojoj obitelji, zbog mene su propatili mnogo. Nikad nisam bio kod kuće, čak i kad jesam, nije lako bilo živjeti sa mnom. Bio sam fokusiran samo na košarku i nisam imao puno vremena za sve ostalo. Moja mama sad pleše negdje presretna što me vidi tu, moj otac kod kuće nazdravlja sretan zbog mene. Ipak, oni najvažniji su tu.

Moji sinovi, znate koliko vas volim, čak i onda kad sam strog, a to je bilo često. Činio sam to za vaše dobro. Moja supruga, moja životna srodna duša. Zbog ljudi koje sam ranije spomenuo bio sam bolji igrač. Zbog tebe sam bolji čovjek. To znaju svi”, rekao je.

Dino i Viktorija u braku su 18 godina, a zavjete su razmijenili na Dinovoj jahti Duje, dugoj 20 metara. Vjenčani kum košarkašu bio je Petar Grašo.

