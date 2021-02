Dino Mustafić u Pressingu : ‘ Ovo je režim koji ubija svoje građane, ja im to nikad neću zaboraviti!’

Dino Mustafić, reditelj i aktivista za ljudska prava, rekao je večeras u Pressingu da je teško objasniti zašto ljudi u Bosni i Hercegovini šute i da mu je teško povjeravati da vakcinacija nije apsolutno najvažnija tema.

Prema njegovim riječima, stanovnici Bosne i Hercegovine žive u režimu koji ubija svoje građane.

”Jako je teško objasniti zašto ljudi šute. Prosto je nevjerovatno da vakacinacija nije glavna tema. Ljudi kao da su digli ruke i kao da vidi da ova vlast, ovakva kava jeste, očigledno građanima ne daje utisak da je ikakva nada moguća. Ono što je zabrinjavajuće su današnji presijeci, što znači da predstoje vrlo crni dani za Bosnu i Hercegovinu i naprosto je nevjerovatno da smo i po smrtnosti visokorangirani i da niko o tom pitanju ne govori. Moram reći da većina zdravstvenih radnika je prepuštena na milost i nemilost, možemo govoriti o jednom režimu koji ubija svoje građane. Pokazuju da je vakcinacija za njih tercijarna stvar i da je ona moneta za potkusurivanje nekih drugih političkih agendi. Vidimo ozbiljne oblike diskriminacije i etnizacije. Bilo je nekih naznaka da će nas epidemija zbližiti kao što su radile neke druge nepogode. Sjetite se poplava. Međutim, političari to ovog puta nisu dozvolili”, ispričao je gost Pressinga.

Istakao je da neke politike u BiH žele pokazati kako je ova država neodrživa.

”Želi se svaki dan na svakom koraku pokazati kako ova zemlja je neodrživa, mi to eksplicitno imamo u izjavama predsjedavajućeg Predsjedništva Milorad Dodika koji kaže da je odlaskom stranaca ova zemlja pred raspadom. Vrlo je jasno šta su političke agende SNSD-a i HDZ-a”, ocijenio je Mustafić.

On je dodao da predsjednici SDA i HDZ-a derogiraju institucije sistema.

”Kao što znate, Čović je sjeo da pregovara o sa gospodinom Izetbegovićem. Dva predsjednika daju sebi za pravo da derogiraju institucije sistema. Jedini napredak je što su se iz restorana pomjerili u kancelarijske prostorije stranaka. Mi smo potpuno srušili insititucije sistema i moguće je da svako svakog optužuje i na ovo stanje oni ubiru političke poene. Oni koriste Dejtonski ustav za petparačke, prokužene i pročitane igre. Pravo je pitanje zašto mi šutimo, trpimo i čekamo kao ovce pred klanje. Zašto čekamo u redu, zašto smo došli u tu fazu. To je ono pitanje koje želim uputiti cijeloj naciji i koje mene jako muči”, kazao je on.

Mustafić je rekao da liderima u BiH nikada neće oprostiti greške u vrijeme pandemije korona virusa i sporu reakciju u kupovini vakcina za stanovništvo.

On je kazao da ”onaj ko ovim ljudima da bilo kakvo povjerenje – ili nije normalan ili ima ozbiljne socijalne poremećaje”.

”Ne možemo sebi dozvoliti da ljude koji su nas doveli u ovu situaciju, da im damo povjerenje. Ova agonija je projektovana i njihovo bivstvovanje političko je status quo. Njih ne zanimaju evropske integracije jer većina njih bi bila iza rešetaka. Ovo su samo epizode u našem životu”, kazao je Mustafić.

Zašto ljudi šute?

”Mnogi su ljudi prinuđeni da šute, nemaju izbora i mnogi su ucijenjeni. Nemaju ekonomsku nezavisnost”, ocijenio je on.

Kako je istakao, etnička demokratija je najveći problem u Bosni i Hercegovini.

”Nama je potrebna drugačija i alternativa politika koja se mora radikilizirati – jer će ozbiljno, hrabro i ozbiljno ući u borbu protiv kriminala, korupcije i nepotizma. Da li je to revolucija, više nisam siguran da je u 21. vijeku moguća. Mislim da je revolucija olovka na izborima. Mislim da se mora probuditi civilno društvo”, dodao je .

Odgovarajući na pitanje – zašto se 25 godina nakon rata slavi nasilje kroz nacionalističke ispade, kazao je da zato što prisustvujemo jednoj razvijenoj kulturi laži i poricanja, koja relativizira činjenice iz prošlosti, a još nije došla do istine o Drugom svjetskom ratu.

“Moja želja je da javnost shvati da to nije nikakva elementarna nepogoda, da to nije kiša koja je pala i donijela poplavu, nego da je to uglavnom ona uvijek projektovana, da je to jedan sistem uređeni, sistem radikalnog zla, ideja koje su ideje krvi, noža, spaljene zemlje, protjerivanja. Ono što je užasavajuće, poslije tih svih iskusava, je da ne postoji ni jedan kolektivitet na Balkanu koji nije prošao kroz muku patnju i stradanje. Svi zapravo govore o svojim žrtvama, a ne o drugima. Užasavajuće je da se to polako danas institucionalizira”, rekao je Mustafić.

Komentarišući da je reditelj filma Dara iz Jasenovca ismijavao žrtve logora u BiH u emisiji sa Milomiorom Marićem, kazao je da je to potpuno nepojmljivo.

“Da reditelj koji je režirao film o Jasenovcu duge logore koji su se javili 40 godina poslije, a mislim na logore iz tog kraja, koji su svojom brutalnošču, po nasilju, po tim leševima koji se još uvijek traže, da ne samo nije iskazao empatiju, nego da ih je negirao. U toj emisji učestvovao je u jednom orgijanju. Kada ljudi to sebi dozvole da ismijavaju i da cinično komentarišu žrtve i njihove porodice, nakon toga nema više razgovora. Za mene je to eliminirajuća stvar, čak i profesionalna znatiželja da pogledam taj film, jer smatram da se radi o jednoj veoma važnoj temi kao što je tema Jasenovac. To je jedna ružna medijska igranka. To cipelarenje žrtava je gore od bile kakve ulice. Možda pravimo grešku što ih spominjemo. Takvi ljudi ne žele da dođu do pomirenja i da nas ne razdvaja ništa. To sve što nam se dogodilo devedesetih mora da dođe u sferu sudskih presuđenih činjenica koje se nikada ne smiju dovoditi u pitanja”, naveo je Mustafić.

Kazao je i da nema potrebe da o tim temama neko raspiruje mržnju, te da treba da pokažemo lice plemenitosti i dobrote.

“Ako neko kreira ambijent i podstiče to, onda se moramo pitati, zašto se ti ljudi ne bojkotuju. Pa pazite, koliko puta Dodik uvrijedi, prvenstveno mislim na Bošnjake, i sa kojom strašću to on uradi u svom mandatu, to je nebrojno puta i to uvijek traži neke komentare. Dakle, kome nije jasno šta je politička agenda tog čovjeka i zašto to on radi, on nema dvije čiste u glavi”, istaknuo je.

Rekao je da se i danas sjeća atmosfere devedesetih.

“Kao generacija smo pogriješili jer smo gledali tadašnje sjednice parlamenta u Republici BiH na nivou angedote i viceva, smijali smo se tim nepismenim ljudima koji su pravili gramatičke greške i govorili “njiha”. To “njiha” je otišlo u nešto vrlo strašno. Otišlo je u topovski eho, otišlo je skrojeno u odjelu akadamskog šinjela. Iza toga su stajali također intelektualci i univerzitetski profesori. Iskoristili su narod da mu mozak isperu i da ga gurnu u krvoproliće”, naveo je.

Dodao je da nama treba ozbiljan preobražaj, promjena društvene paradigme, hrabri ljudi koji će govoriti istinite, koji neće biti vođeni političkim prazmatizmom, nego vođeni politčkim idealizmom.

“Nova generacija treba da vrati elemente prosvjetiteljskih politika, emancipatorskih politika. Treba se suprostaviti vlasti. Postoje razni otpori. Svaka predstava koju ja radim je iz jedne definicije za koju ja smatram da je obaveza svakog javno angažiranog intelektualca, a to je da često govori ono što ne ide u njegovu ličnu korist, nego čak štetu. Mi još uvijek nemamo zakonske mehanizme u kojima ćemo zabraniti govor mržnje, zabraniti negiranje sudskih presuda iz Haga. Mi smo vjerovali da će te presude uticati na društvenu svijest, nije se na tome komuniciralo”, istaknuo je naš sugovornik, dodavši:

“Mi smo odavno zemlja sa specijalnim potrebama, nažalost. BiH nije sposobna sama iznutra da pronađe jedan kohezioni faktor, to će morati biti uz pomoć onih koji su napravili ovu zemlju. Siguran sam da će Bajdenova administracija neke stvari pomaknuti. Ne vjerujem da ćemo biti na listi prioriteta vanjske politke. Ali on je jedan znalac prilka na Balkanu i jedini predsjednik SAD-a koji ne treba savjetnika po pitanju BiH, jer su ovdje stvari očigledne i jasne”.

Naveo je da je bitno da ove ljude koji trenutno vladaju BiH smijenimo, zamijenimo i otjeramo u prošlost.

“Bitno je da damo priliku novim ljudima, politkama, da pričaju druge priče, priče koje će biti važno kako živimo i zarađujemo. U kojima će biti važni neki drugi identiteti od kulturnih do sportskih, kakvi smo roditelji, djeca, naprosto neke vrijednosti koje su iščezle devedestih sa namjerom da živimo u paklu kakvom živimo danas. U paklu korone, u paklu siromštva i korupcije. Ovo je nažalost prevazišlo metaforu bolesti, ovo može da traje, ne mora epizoda sa BiH da ima epilog. Truljenje, raspad, može da traje generacijama”, rekao je.

Za kraj je poručio da ipak ima optimizma, čim vjeruje da ovo do nekog dopire.

“Optimizam je i moja predstava na sceni Narodnog pozorišta 27. februara. To je optimizam. Dok radimo i stvaramo”, zaključio je reditelj Mustafić.

(Kliker.info-N1)