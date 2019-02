Dino Mustafić : Socijaldemokratija se mora radikalizirati, Bh. bloku trebaju politički borci

Reditelj Dino Mustafić, ljevičar i zagovornik zajedničkog nastupa ljevice u BiH, za Klix.ba je prokomentarisao stanje u Bh. bloku, odnos među strankama te šanse i izazove za socijaldemokratiju.

Kako vidite trenutno stanje u Bh. bloku? Tri stranke koje ga čine deklarativno su za jedinstvo, ali se na osnovu izjava lidera, ali i drugog kadra čini da dijametralno suprotno vide političku sadašnjost, ali i budućnost?

Svi oni koji imaju jači socijalni feeling, uslovno da ih nazovem lijevom inteligencijom u BiH, koja ne samo da postoji, nego postoji u mnogo većem broju nego se obično misli, može samo biti vrlo tužna zbog stanja u Bh. bloku. Njeni lideri i partijski dužnosnici imaju potrebu da iznose svoje stavove, ali u jednoj spiralnoj formi, da se ne ide ravno na problem, nego da se oko njega kruži bez cilja, da se oko njega obilazi, što vodi prema tome da se osnovne ideje teško probijaju, a uteg političkog nejedinstva je evidentan. Svakodnevno javno “prepucavanje” je vrlo zamorno, kontraproduktivno, iritirajuće i obeshrabrujuće za glasače ove liberalno građanske orijentacije.

Je li ideja Bh. bloka posljednja šansa socijaldemokratije u BiH da nešto uradi na političkoj sceni?

Bh. blok nije nastao kao programsko-ideološka platforma, strateški promišljena i pretvorena u političku akciju, već je nastao ad hoc kao pragmatična potreba da se implementiraju rezultati izbora. Podsjetit ću da je javnost očekivala jedinstven, koordiniran nastup ovih stranaka prije izbora, ali tada u većini stranačkih organa nije postojala saglasnost za takvu ideju. Objektivno je ovaj blok nastao pod pritiskom javnosti koja očekuje i zahtijeva konkretniji, operativniji pristup velikom broju problema i iskušenja koja očekuju BiH. Dakle, teško je očekivati da oni koji se prije nekoliko mjeseci nisu mogli dogovoriti o jedinstvenom političkom nastupu učine to sada u postizbornoj shemi kada se konstituišu izvršni organi vlasti. Previše je tu ličnih i stranačko-partikularnih interesa koji će blokirati zajednički glas, što je bio slučaj i prije izbora. Da je bilo drugačije, izborni rezultat bi bio bolji, a samim tim i pregovaračka pozicija jača. Znam samo jedno, ona stranka iz ovog Bloka koja pokuša unilateralno biti dio vlasti bit će doslovno politički pojedena od etnonacionalista i nestat će s političke scene. Samo zajedno mogu nešto učiniti i biti politički faktor, a unilateralno sebe pozicioniraju kao priljepak vladajućim.

Ima li nade za ljevicu i kako bi ljevica trebalo da postupa?

Za bosanskohercegovačku ljevicu ima nade, jer bez ljevice se jednostavno ne može. Ovakav Bh. blok nema političku ideju i to jeste osnovni problem, nije dovoljna poveznica to što se otvoreno zalažu za građansku državu. Pitanje je kakvu državu? Došlo je vrijeme koje je sve teže za život, opasno za pamet i sve je zagonetnije za politiku. Pred upravo ovakvim činjenicama vremena, mora se mijenjati politički jezik socijaldemokratije.

Umjesto što se vodi jalova rasprava o lijevim politikama, treba sa riječi preći na djela i voditi politiku koja će donijeti promjenu. Socijaldemokratija se mora radikalizirati koliko se radikalizirala i sama socijalna stvarnost, izaći iz salonske, komotne pozicije zagarantovanih poslaničkih paušala i spustiti se među raju. A ta raja očekuje da se zalaganje za pristojno i tolerantno društvo neopterećeno predrasudama, zatucanošću, netrpeljivošću, strahom i mržnjom kao posijanim zlim sjemenom etničke demokratije zamijeni konkretnom politikom koja će zaustaviti socijalno raslojavanje. I kojoj će na prvom mjestu biti interesi građana kroz zaštitu javnih resursa, ljudskih prava, zaštite manjina, zaštite radničkih i socijalnih prava i zaštite okoliša. Takva alternativa jeste civilizacijski i generacijski imperativ svih onih koji žele modernu i demokratsku BiH kao članicu EU.

Da li je Bh. blok napravio grešku odlukom da ostane u opoziciji?

To je isforsirano pitanje u javnosti koje površno dodiruje problem ljevice. Mislim da Bh. blok ne može biti dio “etničke bošnjačke kvote” koji kao partnera očekuju SNSD i HDZ. Bilo kakvo participiranje u vlasti, koaliciono ili kohabitacijsko, jedino je moguće s novim identitetom koji je jasno i nedvosmisleno građansko-reformski, javno priznat i politički artikulisan, s jasnim ciljem i zadacima, rokovima i programima. Naša stranka neće na više nivoe vlasti s etničkim strankama iz principa, ali hoće s njihovim recidivima na nižim nivoima. SDP nema unutrašnje jedinstvo za takav potez, stranka je izuzetno podijeljena po tom pitanju do usijanja, regionalno i generacijski, čak i stranačko-hijerarhijski. DF je najbliža toj opciji jer ne želi svog lidera ostaviti bez poluga izvršne vlasti i time oslabiti njegovu političku poziciju u Predsjedništvu BiH. Suviše im je riskantno da to učine sami i ponesu hipoteku razbijača jedinstva Bh. bloka. Dakle, jasno nam je da u ovom momentu cjeloviti Bh. blok nije spreman za vlast, niti ideološki, niti programski pa je rezonski ostati u opoziciji do neke buduće konsolidacije, širenja građanskog fronta, svježeg agensa promijena, u kojoj neće biti već istrošenih i uzajamno konfrontiranih opozicionih lica. Za promjene su potrebni hrabri i gnjevni ljudi! Bh. bloku ili alternativi nisu potrebni politički igrači, već politički borci!

