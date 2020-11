Dino Mustafić : Jutro koje može promijeniti sve

Jutro nakon lokalnih izbora u BiH možda najavljuje novu političku dekadu u BiH. Prvih poratnih godina svaki izborni ciklus donosio je mnogo nade. Tragično je što je tokom posljednjeg desetljeća ta nada izblijedjela i gotovo potpuno nestala. Skoro da nema razgovora koji se nije završavao konstatacijom o daljem jačanju nacionalizma i ekonomskoj propasti društva, sa tezom: nema nam spasa.

Piše : Dino Mustafić (Tačno)

Svima je jasno kako je naše društvo na pogrešnim postavkama, sa visokom stopom kriminaliteta i korupcije. Mi kao društvo decenijama stojimo na raskrižju okupirani od mediokriteta i neznalica koji se uvijek pojavljuju u onim vremenima za koje Bloch kaže: ” Staro neće da prođe, novo neće da dođe”. U tim rascjepima, u tim pukotinama vremena iskoriste svoju priliku i dohvate se vlasti. Tada je nagonski i divlje moraju zadržati, jer takva vremena nisu česta i treba ih iskoristiti u punom materijalnom opsegu. Dakle, ljudi s niskim motivima u politici dominiraju, pa onda i rade vrlo niske stvari u kojoj se politika razumije kao rat, a politički protivnik kao neprijatelj, prema kome je, dozvoljeno upotrebiti sva sredstva. Budući da je politički protivnik neprijatelj, s njim razgovor nije moguć, pa se kompromis u tom shvatanju politike ne razumije kao nužan način političkog i demokratskog dijaloga.

Tako je kampanja iza nas koju je izrazito prljavo vodila SDA prekombinovala se u lakoći zla, pa je čestite i hrabre ljude proglašavala “četnicima”, “jutelovcima” i drugim terminima sa arbitarnom odlukom ko je izdajnik, a ko patriota. To su prepoznale Sarajlije i glasovima odbranili vrijednosti multietničkog života. Opalili su etički i politički šamar rukovodstvu SDA od kojeg treba da dugo bridi i crveni se obraz. Izetbegović je dopustio agresivni politički primitivizam svom kantonalnom odboru koji je bio ispod svake civilizacijske razine. Nije to prošlo.

Imponira politička uzvišenost novoizabranog načelnika opštine Centar Srđana Mandića koji mnoštvo takvih uvreda ostavio iza sebe i poručio političkim neistomišljenicima da će posebno biti pažljiv prema onim koji mu nisu dali povjerenje. To je ono što smo čekali godinama, sanjali i maštali. Osjećaji za Bosnu su nedvojbeni i veliki kod mnogih sugrađana, ali građansko dostojanstvo je danas – zbog čitavog niza stvari koje se u BiH događaju – višestruko ugroženo. I zato ovo jutro nakon izbora može promijeniti sve. “Četvorka” u Sarajevu dobila je veliko povjerenje jer je obećala istinski zaokret, da vjeruje u sposobnost, a ne u podobnost. Imaće to priliku pokazati već u novom sazivu Vlade KS kada će morati prekinuti pogubnu političku praksu postavljanja “svojih” na rukovodeća mjesta. Političare u Upravnim odborima treba zamijeniti stručnim ljudima, to isto važi za rukovodioce u javnim ustanovama i preduzećima. Glas građana je bio jasan i nedvosmislen: znamo izvor većine nevolja kojim smo okruženi, od nesposobnosti do korupcije, od neefikasnosti do rasipničkog trošenja državnog novca. Negativna selekcija opustošila je političku scenu u BiH, niko više stručan ni moralan ne želi u tu kaljužu. Sada je prilika da se sve to pročisti, debirokratizira, departizira – vrati oteto dostojanstvo građanima kroz politiku kao servis i platformu za kvalitetniji život. Kako bi do toga došlo moramo mijenjati i mentalitet, navike koje se podrazumijevaju godinama u lokalnoj i visokoj politici. Treba rušiti barijere nacionalizma, institucionalnih blokada sa poduzetničkim i komunalnim idejama, kreativnim rješenjima, političkim snovima i zajedništvom, solidarnošću koja će dati priliku politici dijaloga umjesto konflikta, stranačkog i etničkog. Tako je moguće vratiti nestali osmijeh sa lica građana za jedno bolje i pravednije društvo, jer ova zemlja zaslužuje bolje. Zato je ovo možda historijsko jutro za sve one koji žele i misle da mogu odgojiti svoju djecu i unuke u BiH, toga moraju biti i svjesni lideri “četvorke”. Dobili su glas građana!