Dino Mustafić : Građanske opcije koje odbiju sjesti za stol, snosit će odgovornost za pobjedu nacionalista

VIJESTI.BA: Priča o zajedničkom nastupu ljevice na izborima 2018. se ponovo intenzivirala. Učestvovali ste, skupa sa liderima ljevice, na okupljanju u Mostaru. Kolike su šanse da se ljevica ujedini?

MUSTAFIĆ: Svi lideri lijevih stranaka su svjesni da se mora građanima ove zemlje ponuditi ozbiljna politička alternativa. Mi smo svjedoci svakodnevnih kriza koje potvrđuju nemogućnost da se na političkim osnovama nacionalnog organiziranja konstituira održiva politička zajednica. Kao imperativ ljevici se nameće konstitucija onog političkog spektra kojem nacija nije ključna u političkom organiziranju. To ne znači da se mora se ići u pravcu ujedinjenje svih političkih stranaka lijeve orijentacije, već bi za početak i snažna predizborna koalicija ključnih lijevih stranaka bila promjena dosadašnjeg političkog narativa. Ljevica mora biti protivnik ovakvog koncepta države BiH. To znači da bi morali ponuditi programsku platformu koja u potpunosti nadilazi ključna pitanja ove države koja se reduciraju na nacionalno, a to su pitanja socijalne naravi.

VIJESTI.BA: Vi ste među intelektualcima, sa dugogodišnjom posvećenošću društveno-političkom angažmanu. Pratili ste prethodne izborne procese, imate i neposredno iskustvo u kampanjama. Kakve bi bile posljedice da ljevica uđe razjedinjena u kampanju?

MUSTAFIĆ: Bez zajedničke kampanje stranaka građanske orijentacije, sasvim je sigurno da bi se SDA i HDZ održali na vlasti još četiri godine, iako ni bi dobili ni četvrtinu glasova građana. Kampanja razjedinjene ljevice bi skoro sigurno bila obilježena novim međusobnim napadima i optužbama, i glasači koji prirodno naginju građanskim opcijama bi ostali kod kuće. To se, ako pogledate prošle lokalne izbore, već desilo. Veliki broj glasača je ostao kod kuće, jer su bili demotivisani. A može ih motivisati samo jedan alternativni, jaki lijevi blok koji ima snagu da smijeni vlast, i koji će voditi kampanju nade, i ponuditi ljudima perpsektivu, i razlog za ostanak u BiH.

Nema nikakve sumnje, one građanske opcije koje odbiju sjesti za zajednički stol, kako bi se zdravim kompromisom pronašlo rješenje, će snositi najveću odgovornost za još jednu pobjedu etno-nacionalista. Ja imam razumijevanja za sve razlike između građanskih opcija, za sve probleme u saradnji i komunikaciji, ali to su zaista sitnice u poređenju sa krupnom slikom. A krupna slika prikazuje razgradnju i nestanak Bosne i Hercegovine kakvu je poznajemo. Zato, ukoliko građanske stranke izaberu vlastiti komfor, i stave svoje partije ispred mogućnosti da se nacionalisti i fašističke ideje skinu sa vlasti, razlog za njihovo postojanje će nestati.

VIJESTI.BA: Podržali ste jednog od kandidata ljevice na prethodnim lokalnim izborima, u općini Centar i propagirali jedinstvo ljevice. Da li razlozi koje ste u vezi s tim navodili važe i za izbore 2018.?

MUSTAFIĆ:I dalje stojim na stanovištu da bi razjedinjeni građanski blok imao historijsku odgovornost pred generacijama koje dolaze. Što sam mislio tada, mislim i sada. Samo sa zajedničkim nastupom pred glasaće možemo postaviti pitanje: da li želite evropsku i modernu državu BiH ili da zadržite stanje permanentne krize i konflikta etnički podjeljene države?

VIJESTTI.BA: Koncept koji ste podržali 2016. je bio – zajednički kandidat za načelnika, i odvojene liste. U slučaju da SDP, DF, GS i NS postignu dogovor – koji je po vama najbolji model saradnje za 2018.? Zajednički kandidat za Predsjedništvo ili zajedničke liste?

MUSTAFIĆ:Modele saradnje treba ostaviti predstavnicima stranaka da dogovaraju, to je kompleksan proces, i treba procijeniti šta je najefikasnije u skidanju SDA i HDZ sa vlasti. Zajedničke liste na svim nivoima vlasti, i jedna zajednička kampanja nade, bi bila najefikasnija u smislu izlaska birača na izbore, ali ne treba odbaciti i druge opcije saradnje.

VIJESTI.BA: Potpredsjednik SDP-a Miro Lazović je kazao da Željko Komšić igra negativnu ulogu u procesu ujedinjenja ljevice. Kako komentarišete tu ocjenu? Da li je to najava produbljivanja jaza između dvije vodeće stranke ljevice i čemu to onda vodi?

MUSTAFIĆ: Ne znam za tu izjavu, ne pridajem joj značaj. Ukoliko opet budu personalni antagonizmi i pojedinačni interesi ispred opštih vrijednosti za koje se trebaju zalagati stranke građanske orijentacije nesumnjivo će glasači to prepoznati i kazniti na izborima. Nažalost, rijetki periodi socijaldemokratske vlasti bile su sramno kompromisne bez puke ideje i vizije o tome što bi zapravo trebalo uraditi i ponuditi građanima ove zemlje. I njima je u tom trenutku jedino bila bitna preraspodjela fotelja, baš kao i njihovim prethodnicima. Dakle, imamo vrlo negativnu tradiciju u kojoj smo se svako malo razočaravali u politiku. Vašar političke taštine na lijevom bloku može dovesti u pitanje ideje ljevice.

VIJESTI.BA :Jedan ste od osnivača Naše stranke. Istakli ste na osnivanju stranke da NS nije tu da bude opozicija, nego vlast. U posljednje vrijeme NS trpi sve veće kritike zbog odbijanja da preuzme odgovornost – kako to komentarišete?

MUSTAFIĆ: Naša stranka je u ovih 9 godina od osnivanja pokazala stručnost, principijelnost i zasigurno bila na čelu svih progresivnih ideja u BiH. Istovremeno, taj ciklus u životu Naše stranke je na samom kraju. Birači vam mogu dati povjerenje jednom, dva puta, tri puta, ali ukoliko odbijate sjesti za pregovarački stol, i boriti se za svoje ideje kroz učešće u vlasti, sigurno vam neće davati povjerenje na izborima u nedogled.

Odatle i kritike Naše stranke, građani razumiju da se radi o dobrnamjernim, poštenim ljudima, ali građani žele nekoga ko će preuzimati odgovornost, i ko će praviti promjene, a promjene se ne prave tako što svaki put ostanete u opoziciji. I u Švedskoj, i Velikoj Britaniji, i Njemačkoj, liberalne i progresivne stranke ulaze u vlast sa drugima kako bi nametali svoje ideje, to ne znači da su izdali svoje principe ili postali korumpirani. Boriti se mora u areni, ne sa tribina. Naša stranka sada ima sjajnu priliku otvoriti novo poglavlje, nametnuti svoje ideje unutar građanskog bloka, i preuzeti odgovornost. Ukoliko se to ne desi, onda će prokockati sjajnu šansu, a građani će otići u potragu za nekim drugim ko im može sprovesti u praksi socijal-liberalne ideje u koje vjeruju. Ja sam i danas emotivno vezan za Našu stranku, i najiskrenije se nadam da se to neće desiti.

Nihad Hebibović (Vijesti)