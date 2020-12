Dino Merlin: Premalo je dana da bi čovjek sjedio i pušio nargile

Bh. popularni pjevač Dino Merlin, gostujući u Večernjem studiju na N1, kazao je da nije epidemije korona virus pjevao bi i ove godine na stadionu Koševo.

“To je bio naš strateški put, trebali smo u aprilu izdati album, čak je moj menadžer bio u pregovorima za peto Koševo. Pandemija je sve to pomjerila, ali u nama gori nada i odlučni smo da radimo kad dođe za to vrijeme. Siguran sam da će se to desiti iduće ili one tamo godine”, rekao je Merlin.

Za Novu godinu ima online koncert, i to kaže, prvi mu je online koncert, na što je posebno ponosan.

“Napravili smo nešto što će biti dugo na pažnji gledalaca. Mi smo radili. Premalo je dana da bi čovjek sjedio, zjale ‘fatao i pušio nargile”, navodi on.

I danas voli svojoj supruzi pokloniti lijep cvijet, voli kolač uz čaj ili kafu.

“Ne dam da se to pretvori u rutinu, jer tad je kraj svemu”, govori.

Šta on voli dobiti na poklon?

“Razmažen sam i volim dobiti svašta. Prvo sam radničko dijete, nekad sam morao, a sada volim fizički rad. Pijesak, beton, cigla, kamen… Onda sam pročitao knjigu Seksualna lica i tu sam našao odgovor. Zato sam mojoj supruzi rekao da mi za rođendan kupi komplet alat, da bih mogao neke stvari koje ja želim uraditi. Uprašiti se. I neki vikend tako provesti”, priča Merlin.

O saradnji sa Senidah kaže da je ona bila organska, zato što je to mu je to želja bila.

“Neko mi je od ekipe pred koncert, u moju sobu, donio pjesmu od Senidah. Vrlo, vrlo interesantna. Poželio sam tu osobu upoznat”, priča Merlin, čiji se duet sa ovom pjevačicom uskoro očekuje.

Rekao je da sebe sam ne bi poslao u penziju, neka to učine vrijeme i ljudi.

Citat koji mu je vodilja je od nekadašnjeg američkog predsjednika Franklina Roosevelta, a glasi: Učini što možes tamo gdje jesi, sa onim što imaš.

“Ta stvar me snažno prodrmala i rukovodim se time”, ističe.

Rekao je i da su svrhe njegovog postojanja na planeti, prvi put kad je postao otac i drugi put kad je shvatio da njegove pjesme nekim ljudima mnogo znače i da je to više od igre.

Otkrio je i da će na proljeće izdati album “Mi”.