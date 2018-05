Dino Konaković: SDA i SBB imaju dogovor, Radončića favoriziraju za Predsjedništvo

Elmedin Konaković, lider nove političke partije u BiH Narod i pravda, optužio je SDA i SBB da imaju politički dogovor za predstojeće izbore prema kojem bi, kako je naveo, u Predsjedništvo BiH trebao ući Fahrudin Radončić.

On je ovo kazao tokom predaje prijavnog materijala Centralnoj izbornoj komisiji BiH, tokom koje je naglasio i to da on ne želi biti kandidat za Predsjedništvo BiH ove godine.

“Molit ću svoju bazu da ostanem u Kantonu Sarajevo, tu imam nedovršenog posla. Moja bi nekako intimno želja bila da završimo započeti posao, jer znamo šta ovdje treba uraditi kako bi KS bio primjer ostalim kantonima. Nemam karijerističke nagone, iako sebi vjerovatno mogu obezbijediti neki mandat, ali nas zanima samo rad. Na sceni je dogovor SDA i SBB u kojem se ovdje favorizuje kandidat SBB-a, što je vjerovatno Fahrudin Radončić, i ova igra koja se dešava u SDA mu ide apsolutno na ruku. Ko biva svađaju se, a vode zajedničke procese. Ja tako to vidimo, to je moje lično mišljenje, nije nikakav stav politika. Kad smo vidjeli sav taj besmisao procesa izbora za člana Predsjedništva BiH, odustali smo od svega i sve to pokazuje da je vrijeme za promjene. Ja SDA želim da što prije ozdravi, tamo ima mnogo dobrih i poštenih ljudi, a trenutno je to loša stranka, zbog koje trpe ljudi, trpi država i potrebna je njena hitna reforma”, istaknuo je Konaković.

Dodao je i kako je njegova stranka predala prijave za sve nivoe vlasti osim za Predsjedništvo BiH, te da očekuju pozitivne rezultate.

“Očekujemo ubjedljivo pobjedu u KS-u, to nam je pokazalo već ovo skupljanje potpisa. Osim KS-a očekujemo da ćemo biti dobri i u drugim kantonima kao što je ZDK, TK, BPK, a bit će nas i u Krajinji. Mlada smo stranka, rješenje nam je staro mjesec i po dana i mislim da je rekord da neko za mjesec i po dana napravi ovakav politički bum u BiH, s akcentom na KS, gdje smo za 20-ak dana prikupili 11.500 potpisa”, dodao je Konaković.

Mnogo vremena posvetio je i govoru o partnerima na predstojećim izborima, te je tu ponajviše favorizirao Nezavisni blok Senada Šepić, kao i druge stranke iz Krajine, poput A-SDA.

“Razmišljamo o BiH, govorimo o akcentu na Sarajevo, tu vjerovatno imamo najbolji prolaz, ali naša misija i vizija je BiH. Tu tražimo stranke koje razmišljaju da je trenutno stanje jako loše, da ovi koji su do sada vodili procese to nisu radili dobro, da su nam potrebne nove politike i novi ljudi. Naravno, bio sam dio tih priča, taj dio odgovornosti prihvatam, ali sam zbog toga izašao.