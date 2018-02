Dino Konaković: Grupa ljudi lažno informiše Izetbegovića, u Sarajevu će biti nova i narodna priča !

Mislim da je predsjednik Bakir Izetbegović okružen grupom ljudi koja ga lažno informiše o stanju u stranci i narodu, izjavio je premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković gostujući na N1 televiziji.

Danas ste zvanično izbačeni iz Stranke demokratske akcije. Kajete li se?

“Nikad se u životu nisam kajao. Ne donosim ishitrene odluke. Odluke donosim kada sam potpuno siguran, a danas sam siguran da sam ispravno postupio nakon nekih činova mojih kolega. Njih puno je komentarisalo moje poteze, a kad bismo se spuštali na taj nivo komentarisanja drugih izjava, gdje bi bili?! Bilo je zanimljivo posmatrati kako govore o suštini tog problema. Bilo je nekoliko stvari koje su prelile čašu. Istina je da sam godinama negodovao. Gledao sam svoje nastupe iz 2012. i 2013. godine kada sam tražio da se pokažu imovinski kartoni. Od tada traje taj moj neki “buntovnički” pristup. Radio sam svašta da se to stanje promijeni, bilo je nekih efekata, ali nisam u potpunosti zadovoljan stanjem“, odgovorio je Elmedin Konaković gostujući u emisiji “N1 direktno”

Kako komentarišete dešavanja u SDA i da li se stranka urušava?

“Teško se može urušiti, ali je ovo na jedan način čišćenje. Pitanje je zašto sad, ko je čisti i čije su to odluke. To su prava pitanja. Ne bih to posmatrao u svjetlu posljednjih dešavanja. Na posljednjim izborima smo izgubili nekoliko ozbiljnih načelnika koji su karakterni i sa stavom, a ne uklapaju se u klišee. Nažalost, mislim da predsjednik Izetbegović okružen grupom ljudi koja ga lažno informiše o stanju u stranci i narodu“, smatra Konaković.

Ko su ljudi koji predsjednika SDA i člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića lažno informišu?

“Oni su očekivali da ću se ja spustiti na nivo mahalske komunikacije i govoriti o imenima. Vidio sam kako je danas Adil Osmanović govorio o polugama vlasti i apsolutno je u pravu. Moj posao je da kažem da je u ZOI-ju kriminal, a ne da komentarišem izjave lažnih menadžera. Bakir Izetbegović se okružio ljudima, kao federalni ministar Čampara, koji često koriste posao da bi ga informisali o nečemu što je tačno“, kazao je premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković.

Za smjenu Konakovića sa funkcije premijera Kantona Sarajevo potrebno je 18 ruku u Skupštini KS.

“SDA ima 9, a SBB ima 6 ruku. Ako još ta tri glasa budu, premijer Konaković je dužan da podnese ostavku. Sa SBB-om i tu mi se prigovara, nisam fan ni pristalica nekih stvari koje Radončić radi, ali ne mogu lagati i reći da sam imao problema sa njima. Iznenadili su me kada su glasali za Izvještaj KCUS-a“, rekao je Konaković.

Konaković je kazao da zna da je Asim Sarajlić u kontaktu sa Fahrudinom Radončićem.

“Znam da je gospodin Sarajlić u kontaktu sa Radončićem i to mi je logično, koalicioni partneri razgovaraju. Ja ću učiniti sve da se pokaže gdje se mi mimoilazimo i razilazimo. Meni su došli ljudi koji su priznali da su saučesnici i da daju mito, ja sam proslijedio to Tužilaštvu. Sad jesam li ja kriv, neka oni odluče. Midhat Hubijar je bio predsjednik Skupštine ZOI-ja koja je izmijenila akte da bi se on mogao imenovati i imenovali su ga“, kazao je premijer KS.

Kakav odnos imate sa Sebijom Izetbegović, generalnom direktoricom KCUS-a i zašto je izvještaj KCUS-a predstavljen tek nedavno?

“Nije bilo političkih uslova, na tome bi pucala koalicija i ugrožavali se budžeti.”

Jeste li morali voljeti Sebiju Izetbegović?

“Nikada nisam morao voljeti nikoga, pa ni prof. Izetbegović. Nisam nikada imao emocije prema njoj, a cijenio sam njen rad. Njen pristup i detektovanje problema je bilo vrlo kvalitetno.”

Smatrate li da KCUS pruža kvalitetne usluge?

“Ne mislim. Može to bolje i stanje treba biti bolje. Treba biti objektivan i reći da je prije prof. Izetbegović KCUS-om prošao tornado, ali to nju ne amnestira. Znam kako je preuzeti Kanton sa minus 150 miliona, a očekuju se implementacije projekta.”

Da li je prof. Sebija Izetbegović kriva za odlazak velikog broja doktora?

“Ima problem sa upravljanjem ljudskim resursima. Bilo je faza da ne pričamo, da razmjenimo poruke i stavove. Nikada nisam imao lošu saradnju. Da li je trebalo bolje, ne bi bilo moralno sada Sebiji i Bakiru Izetbegoviću tražiti greške i likovati.”

Šta će biti s vama?

“Nastavljam sa ekipom koja je bila hrabra. Oformit ćemo novu stranku. Sarađivat ćemo sa Nezavisnim blokom, sa A-SDA. Oni su prošli sličnu stvari, korektni su i dobri u Krajini. Obići ću ih i porazgovarati. U Sarajevu će biti nova priča, jedna šira i narodna priča. Birači će reći koliko smo snažni“, odgovorio je Konaković.

Premijer KS je kazao da trenutno nema problema na sjednicama i da sve prolazi jednoglasno.

“Očekujem problem po pitanju ZOI-ja. Ako takve stvari budu kočili, ako vidim da ne upravljam Vladom, razmislit ću da ministre oslobodim pritiska i da ne opterećujemo građane.”

Premijer KS je prokomentarisao i mogućnost novog projekta na mjestu Skenderije. U medijima se spekulise da novi projekat ne uključuje sportsku dvoranu Mirza Delibašić.

“Radi se o jednoj od najvećih investicija u BiH, od 300 miliona eura. Tu su novi poslovni i stambeni objekti, puno pozitivnih ekonomskih efekta. Bez dovrane i Doma mladih je nenormalno predložiti. To je moja dvorana, tu sam ja igrao“, kazao je Konaković.