Dino Konaković : Danas je mnogo više patriotizma na drugoj strani od one koju vodi SDA

– Vjerujete li da će šest stranaka – SDP BiH, DF, Naša stranka, Narod i pravda, SBB i Nezavisna bosanskohercegovačka lista, u konačnici formirati skupštinsku većinu, odnosno novu Vladu Kantona Sarajevo?

KONAKOVIĆ: Kompletan dosadašnji proces mi daje za pravo da vjerujem. Do sada smo održali nekoliko sastanaka i svaki put sam mogao primijetiti da je potpuno drugačija klima za političke pregovore u odnosu na sve u kojima sam do sada lično učestvovao, a bio sam sudionik mnogih. Zaista dominira konceptualni programski pristup u kojem govorimo o konkretnim rješenjima, a ne o nekim matematikama. To ohrabruje.

Još jedna vrlo bitna stvar za nas jeste to što smo pokazali transparentnost, koja do sada u BiH nije viđena. Mediji su imali priliku biti prisutni u sali jučerašnjeg sastanka i slušati cijeli tok razgovora. Zbog svih tih činjenica, zaista sam optimističan da ova šestorka može u KS vrlo brzo napraviti konkretne poteze.

– Na jučerašnjem sastanku kazali ste da je, uprkos zabrani, bilo novih zapošljavanja u KS. Koliko je tih slučajeva i šta vam to govori?

KONAKOVIĆ: To je zadnjim skepticima i onima koji se pitaju zašto su ljudi odustali od razgovora sa SDA-om možda bio i zadnji dokaz da ljudi koji vode ovu stranku zaista ne razmišljaju ni o čemu drugom, osim o stranačkim i interesima ljudi koji su trenutno na funkcijama.

Odlazeća Vlada, Kabinet premijera, Ministarstvo obrazovanja neki su od primjera koje znamo, a siguran sam da ima mnogo i onih koje ne znamo, koji se odluče da raspišu konkurs, mimo zvaničnog zaključka Skupštine KS. Time pokazuju bahatost, interesne aspekte, kao i to da ne respektuju organ koji ih bira. Upravo tim pokazuju da nisu poželjan partner za ono što svi mi gledamo drugačijim očima. Kao što sam rekao, znamo za neke primjere, a vjerovatno ćemo dalje otkriti mnogo stranačkog i nepotističkog zapošljavanja.

Zbog toga i jesmo najavili mjere poput registra javno uposlenih, zakon kojim se suprotstavljamo stranačkom zapošljavanju i nepotizmu i slično, što će takve pojave u društvu apsolutno zaustaviti. Juče smo poslali jasnu poruku da oni koji su se na takav način zaposlili neće ostati na mjestima na kojima ih je uhljebio neki stranački kolega.

– Osim ovih mjera, šta još sadrži programska platforma na kojoj radite zajedno sa strankama sa kojima razgovarate o formiranju vlasti?

KONAKOVIĆ: Moram reći da programska platforma izgleda zaista vrlo kvalitetno. Ljevica je pripremila dokument koji sadrži oko 250 mjera. Narod i pravda su u predizbornoj kampanji predstavili svoj dokument – našu ekonomsku platformu, platformu za mlade, kao i oko 150 prijedloga rješenja za sve sektorske politike. I druge stranke su predlagale moguća rješenja.

Osim 28 principa koji su usaglašeni, imamo više od 300 mjera od kojih su naravno neke bile slične ili iste, pa smo ih preklapali iz više dokumenata. Mogu posvjedočiti da se radi o vrlo kvalitetnim i konkretnim stvarima, koje ćemo kada pristupimo svim informacijama o stanju budžeta KS, racionalno i programski tempirati -neke u prvoj, neke u drugoj, a neke u više godina mandata i narednih mandata. Postoje određeni veliki projekti, poput Prve transverzale, kojima će se i duže od četiri godine baviti naredne vlade.

– Analitičari kažu da ukoliko u formiranju parlamentarne većine postoji mnogo političkih subjekata, ona ne može biti stabilna. Kakvo je Vaše mišljenje?

KONAKOVIĆ: To, siguran sam, ima svoje rizike. Šest stranaka vjerovatno ne može razmišljati isto. S druge strane, mogu biti i određene prednosti, zavisno od motiva i želje, te da li stupate u savez kako biste popravili stanje ili da u tome dominiraju ega, lični i stranački interesi. U samom startu se u konkretnom slučaju potvrđuje da bi ta hemija trebalo da bude dobra.

Imam i druge primjere. Bio sam premijer Vlade u kojoj je bila jedna stranka, ali unutar te stranke tri, četiri ili više frakcija. Bio sam premijer, a neki rukovodeći kadrovi, poput direktora javnih preduzeća, odgovarali su svojim opštinskim šefovima zanemarujući krovne politike svoje stranke.

Razlika je bilo uvijek. Prema mom mišljenju, jednako su bile štetne i te frakcijske kao što mogu biti i stranačke, ali ponavljam, ukoliko svi ulazimo sa zdravim i čistim namjerama, mislim da to neće biti sporno. Zato je dobro da od prve faze imamo transparentnost u kojoj će mediji, javnost i građani moći vidjeti kako se ko ponaša, da li ima ega, interesa ili ipak radimo na dobrobit građana.

– Jeste li imali ikakve kontakte sa SDA nakon izbora?

KONAKOVIĆ: Jesam sa pojedincima i prijateljima koji su i dalje članovi stranke. Formalne i službene kontakte nisam imao. Sa rukovodstvom stranke se nisam čuo niti mislim da treba. Mi smo dovoljno rekli jedni o drugima tokom cijele kampanje, te tokom našeg razlaza i izlaska iz SDA.

– Iz ove stranke kažu da – nema racionalnog razloga da se pobjednik izbora isključi iz budućih koalicija na bilo kojem nivou, jer je SDA “neosporno bila nosilac odbrane, a zatim i stabilnosti i reformskog puta BiH”. Pozivaju i na široku, jaku koaliciju pobjedničkih stranaka koja bi sezala od vrha države do kantona. Kako vidite ove stavove SDA?

KONAKOVIĆ: Vidim ih kao potpuno neracionalne i suprotne onome što se tamo zaista dešava. Govorio sam iz ličnih iskustava… Rukovodstvo SDA, u slučaju smjene Vlade koju sam predvodio, pokazalo je da im je mnogo bitnije zaštititi nekoliko korumpiranih direktora od cjelokupnog sistema, pa čak i od premijera kojeg su, kao stranka, birali da vodi procese u izvršnoj vlasti.

Sa njima sam se razišao jer sam vidio da opštinske mecene dominiraju u svojim interesima, dok rukovodstvo stranke ne samo da to odobrava, nego u tome i učestvuje. Stoga se ne mogu nazvati posebno reformskim.

Neprirodno je i nekorektno svojatanje odbrane BiH. Pripadnik sam Armije BiH. Maloljetni sam borac Armije BiH, sa četiri godine i 22 dana ratnog staža na koji sam veoma ponosan. Nisam ratovao kao član stranke. Jedan od ljudi koji su svakako imali uticaj na formiranje moje političke ideologije jeste Alija Izetbegović, ali je SDA daleko od onoga što je bila tada. Veliki broj ljudi koji su bili heroji odbrane BiH nisu članovi SDA. Povukao bih radikalniju paralelu – to uglavnom rade oni koji ni dana nisu bili u rovovima, niti u Armiji, nego van granica BiH, a danas su članovi SDA.

Čudi me da zaista tamo još uvijek niko nije shvatio da zaista treba da se zapita zašto baš niko na političkoj sceni neće da sjedne za sto sa SDA. Da li je moguće da oni i dalje misle da su svi drugi loši i krivi, a da nisu sazreli da unutar svojih redova pogledaju čime su to odbili, čini mi se, sve kontakte i ljude? Niko nema interesa da sa njima sarađuje.

– Je li to ujedno i odgovor o pozivu na široku, jaku koaliciju pobjedničkih stranaka?

KONAKOVIĆ: To sam komentarisao. Da je Bakir Izetbegović pozvao Adema Zolja ili nekog od drugih ljudi koji brutalno zapošljavaju, iz sebe ostavljaju nered, troše javna dobra, u javna preduzeća imenuju nestručne ljude. Vidjeli smo da je na čelo Poljoprivrednog dobra Butmir imenovan nastavnik bosanskog jezika, a mi istovremeno govorimo o kadrovima koji moraju biti najbolji iz branše da bi vodili procese u javnom sektoru. Pri tome je taj nastavnik bosanskog jezika predsjednik opštinske izborne komisije.

Dodao bih da je SDA zadnje mostove porušila brutalnom izbornom krađom za koju postoji niz dokaza – osvojili su mnogo mandata na osnovu lažiranja u biračkim odborima. To, dakle, nije bila isključivo volja građana. Siguran sam da bi SDA i bez toga imala značajan broj glasova, ali je ipak ključno da su veliki broj glasova, možda čak jednu trečinu, priskrbili sebi koristeći potencijale biračkih odbora.

Onda nagrade jednog takvog izvršioca tako što ga kao profesora bosanskog jezika stave na čelo Poljoprivrednog dobra Butmir, o kojem on ne zna ništa i pričaju nam o patriotizmu. Suprotno tome, mislim da je patriotizam danas suprotstaviti se takvom konceptu zloupotrebe javnih dobara. Danas je ipak mnogo više patriotizma na drugoj strani od one koju vodi SDA.

– Semir Efendić iz SDA kaže da ste najglasniji u tome da nećete sa SDA, i poručuje: “Nećemo ni mi s njima”. Kako odgovarate?

KONAKOVIĆ: Volio bih da je bio hrabar tokom kampanje, kada sam ga više puta pozivao da javno raspravljamo o svemu što se dešava u SDA, o njegovom uspjehu u opštini kojim se diči, te da objasnimo koliko je tu bilo kantonalnih novaca u projektima koje je radila opštinska administracija Novi Grad, te da on i ja utvrdimo koliko smo tome doprinijeli. On je izbjegao sve naše moguće javne debate, tako da ne bih previše polemisao. Volio bih da nekada ima hrabrosti da dođemo u neki televizijsku emisiju, te da pričamo o politici i svemu što se dešava. Nisam se libio ni da govorim o njegovom slučaju u kojem Tužilaštvo zaista potvrđuje da je pod velikim političkim uticajem, jer i tu ima nekih umiješanosti SDA. No, to sada ne bih puno polemisao. Volio bih da ima hrabrosti da to što želi da kaže, kaže u lice. No, još uvijek nije smogao hrabrosti.

– Jeste li zadovoljni rezultatom na izborima i hoćete li biti novi-stari premijer KS?

KONAKOVIĆ: Imajući u vidu sve okolnosti i činjenicu da smo nepunih šest mjeseci prije glasanja formirali stranku i počeli funkcionisati, šest mandata u KS i drugo mjesto jako su dobar rezultat. S druge strane, naša državna lista koja je bila najkvalitetnija, a na toj listi je bilo više od 19.000 nevažećih listića od kojih je gotovo 11.000 prazno. To pokazuje i potvrđuje brutalnu izbornu krađu. Preko naših posmatrača znamo da je veliki broj tih glasova ukraden Narodu i pravdi. Ostaje nam žal što nemamo državnog zastupnika, jer smo to zaista zaslužili. Immo dva direktna mandata u FBiH u dvije izborne jedinice, a i tu su nam ukrali i siguran sam da nam nedostaje jedan ili dva kantonalna mandata. Mogu reći da smo, ipak, zadovoljni.

Takođe, jedna gorčina je i što u drugim kantonima nismo imali dovoljno vremena da se zaista ljudima predstavimo. Bili smo vidljivi, posebno u USK, a ni ZDK nije bio loš. Najavili smo širenje Naroda i pravde. Za jako kratko vrijeme čini mi se da niko nije uspio napraviti ovako dobar izborni rezultat. No, ja sam sportista i uvijek mislim da može bolje. Našu ljestvicu na naredne izbore dižemo na viši nivo.

– Niste mi odgovorili hoćete li biti novi-stari kantonalni premijer.

KONAKOVIĆ: Možda sam na to pitanje indirektno odgovorio na početku razgovora. Najmanje nam je bitno eksponirati bilo koga, pa i mene lično, za bilo koju od funkcija prije nego što se usaglasimo oko svih principa i mjera koje bi ova koalicija trebalo da provede. To pitanje je krajnje ili zadnje.

Po nekom političkom bontonu, ta pozicija pripada Narodu i pravdi. Da li će tako biti, zavisi od stava naše koalicije. Mi ničim to ne uslovljavamo. Ukoliko bude trebalo nekih kompromisa, na njih smo spremni. Moramo znati razloge i moramo biti sigurni u nekoga ko bi eventualno taj proces vodio.

S druge strane, ničim ne uslovljavamo naše prisustvo u ovoj koaliciji. Ustvari uslovljavamo zakonom o porijeklu imovine nosilaca javnih funkcija, etičkim zakonom, zakonom o zapošljavanju, uredbom koja dvostepeno kontroliše javne nabavke. To su naši uslovi.

Nikada nije bio uslov da ja budem premijer. Obnašao sam tu funkciju i znam koliko je to težak posao. Kada bi koalicija odlučila da ja to radim, prihvatio bih to, ali nikada posebno ne bih na tome insistirao.

– Za kraj kako gledate na sva dešavanja oko CIK-a BiH, odnosno na aktivnosti i način djelovanja ove institucije nakon izbora? U javnosti se sve glasnije može čuti da je CIK BiH pod velikim političkim uticajem.

KONAKOVIĆ: Ona više nije pod političkim uticajem, ona je u nekom političkom konceptu. CIK je dio kompletne političke scene. Zaista je duboko zagazio u političke procese. Ova institucija pokazala je da je podložna političkim pritiscima i uticajima.

Najkardinalnije greške napravili su prije izbora u samom načinu delegiranja opštinskih izbornih komisija, biračkih odbora. Smatram ih saučesnicima u svemu što se desilo, u vjerovatno najvećoj postratnoj i postagresijskoj izbornoj krađi u BiH. Time su pokazali da su institucija kojom vrlo brzo treba da se pozabavi najviši nivo vlasti ili eventualno neke međunarodne organizacije.

U postizbornom periodu takođe smo vidjeli uplitanje CIK-a u neke moguće političke procese. Recimo, u KS su tek devetog dana nakon objave službenih rezultata izbora poslali famozne sertifikate, a prije je praksa bila drugačija. Nema dana da nam CIK ne pokaže da se, najblaže rečeno, ne snalazi najbolje. Potvrđuju svoju političku dimenziju, s obzirom na to da rade vrlo često u interesu stranaka koje su trenutno na vlasti.

