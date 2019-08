Dino Konaković : Bakir Izetbegović je izdao BiH i Bošnjake!

Desila se jedna od najvećih izdaja ove zemlje, što je najtragičnije, bez ikakve potrebe, kaže u razgovoru za Radiosarajevo.ba predsjednik Naroda i pravde i predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, reagirajući na najnovije tvrdnje predsjednika Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića da „nismo uspjeli precizirati dio oko Godišnjeg nacionalnog plana (ANP-a)“, a koji je ključan za nastavak NATO puta Bosne i Hercegovine.

“Nakon nekoliko dana neizvjesnosti, Bakir Izetbegović nam je priznao da od Godišnjeg nacionalnog plana (ANP) nema ništa. On na svoj način pokušava interpretirati kako je to za ovu zemlju dobro, ali Izetbegović je danas oklonio sve dileme – slanja Godišnjeg plana nema i time je NATO put zaustavljen! Ono što je simbolično, i što je za nas Bošnjake bolno, jeste što je to uradio danas, na da rođenja njegovog oca koji je u svom zadnjem intervjuu Senadu Hadžifejzoviću, govorio o važnosti tada Partnerstva za mir i onome šta slijedi kada uđemo u NATO. To je postavljeno kao jedan od osnova za budućnost ove zemlje. Naravno, svi dobri poznavatelji prilika znaju koliko prednosti sigurnosnih, investicijskih i drugih ima ulazak u NATO koji nam je mnogo bliži nego članstvo u EU “, rekao je Konaković.

Ističe da je ovo „drastična promjena političkih okolnosti za BiH“.

Na opasku kako je Izetbegović kazao da je opozicija nezadovoljna i u RS i u FBiH, Konaković odgovara da to nije tačno, te da je, primjerice, PDP Mladena Ivanića vrlo jasno saopćio kako je “Milorad Dodik apsolutni pobjednik, ako ne ide ANP“.

Nadalje, Konaković dodaje kako je Izetbegović u nekoliko rečenica derogirao sve što su njegov prethodnici radili na NATO putu, od samih početka procesa pa do samog ANP-a.

“A, on nam danas kaže da sadržaj ANP-a nije kvalitetan i da se mora raditi novi! Dakle, potpuno nam je danas stavio doznanja da od slanja Godišnjeg plana nema ništa. To sigurno možemo nazvati izdajom države BiH i njezinih interesa. Ono što mene posebno čudi, zašto to radi u trenutcima kad su njegovi kontrolni mehanizmi jači nego ikada?! Dakle ima Dodika koji je žedan vlasti i ne mora mu je dati sve do kraja ovog mandata, ukoliko ne napravi neki dobar deal.

On mu daje predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i veći broj ministarstava! Gubi Denisa Zvizdića koji je trenutno na toj poziciji (predsjedavajući Vijeća ministara BiH) i mogao bi godinama ostati tamo. Dakle, slabi potpuno svoju i poziciju Bošnjaka. Nikada nam neće, ili možda hoće nekada, biti jasno zašto to radi u ovome trenutku. Ako je nekada mogao da zategne kanap, a da to Dodik osjeti na svojoj koži, to je bio ovaj trenutak“, ističe Konaković.

Vjeruje da su ovdje izloženi i ljudi iz SDA, a da nisu ni donijeli odluku o tome.

„Svi s kojima sam razgovarao su mi rekli da ne znaju ni da se potpisao neki papir, a kamoli da im je poznat sadržaj! Nisam primijetio da je o tome razgovarao neki ozbiljan organ SDA, ni Pedsjendištvo, niti Kolegij SDA. Neki su mi lično rekli da nemaju pojma šta se dešava, a zovu ih za komentar. On je na sebe preuzeo odgovornost, te nam, nažalost, na dan kada se rodio najveći sin ove zemlje, Alija Izetbegović, poručio da odustajemo od te Alijine politike. Čini mi se da je sam, ili s užim krugom ljudi donio ovakvu odluku“, kaže čelnik Naroda i pravde.

Također, smatra da je u ovom trenutku jasna još jedna činjenica, a to je nepostojanje naše diplomatije i vanjskih poslova.

“Odnosa koje su on i njegovi saradnici trebali kreirati. Činjenica da osam godina nije kročio na tlo SAD, ni u Washington, pokazuje da ni danas, kad nam trebaju prijatelji koji bi nas podržali u daljoj borbi za NATO, mi se nemamo kome obratiti. Mi nemamo saveznika koji bi stati uz nas, kao što su stali uz Đukanovića (Milo), Zaeva (Zoran) i neke druge političare koji se ozbiljno bave tim državničkim poslom. Oni imaju ozbiljan segment vanjske politike, imaju prijatelje širom svijeta. Mi nemamo prijatelj i zbog toga nas je ostavio u poziciji da smo danas slabi. Dakle, sve su to faktori prema kojima je ovo u mojoj političkoj karijeri jedan od najtežih procesa. Nisam mu direktni sudionik, ali sam pretužan nekoliko dana, jer nas je Bakir Izetbegović preko noći skinuo s puta ka NATO”, navodi čelnik Naroda i pravde.

Ilustrativno objašnjava da je Izetbegović za BiH zatvorio rampu za NATO i da ćemo tu ostati dugi niz godina.

„Sve dok Srbija ne odluči da eventualno hoće u NATO. Jer ovdje je Izetbegović maksimalno uvažio stav Narodne skupštine RS o vojnoj neutralnosti i vezao nas u taj čvor. Interesno je u toj ponudi da Izetbegović Ministarstvo odbrane želi predbaciti Demokratjskoj fronti (DF). Tako na njih želi prebaciti teret odgovornosti da se oni dalje bave Godišnjim planom i MAP-om, a svojim je potpisom zatvorio ta vrata pa bježi i od odgovornost koja sada prelazi na leđa DF-a, koji je pokazao zagovornikom NATO puta“, objašnjava Konaković.

Upitan zašto isključuje mogućnost da je ovo jedna vrsta Izetbegovićeve taktike, neophodnog kompromisa s obzirom da je zemlja dovedena u pat poziciju, Konaković ističe da je ovo, zapravo, vrhunac politike koje je izgubila previše utakmica i primila previše autogolova.

„Slažem se, ovo je nastavak politike koja je dozvolila previše kardinalnih grešaka i ojačala sve antibosanske faktore. Šta znači da se otkoči proces u kojem je SDA već u domovima naroda dala natpolovićnu većinu HDZ-u i SNSD-u? Imaju osam ljudi. Šta nam znači kada neprijatelji ove zemlje, pored Predsjedništva BiH, imaju mandatara Vijeća ministara i tri ministarstva. Pozicije antibosanskih snaga su jače nego ikada. To se nije moralo desiti. Volio bih da nam Izetbegović kaže šta smo dobili iz ovog sporazuma… Čini mi se da je njegov uski pogled previše koštao ovu zemlju, i ovo je vrhunac te politike. Potpuno je nejasno pod kojom vrstom pritiska je dao sve to, kada je imao duplo jaču poziciju i od Čovića i od Dodika. Imao je federalnog premijera, državnog predsjedavajućeg VM, ima SBB za partnera na razini FBiH… Imao je sve, a on se odlučio da oslabi i svoju i našu poziciju radi novih funkcija koje će pojednici dobiti“, podvukao je Konaković.

Na pitanje da li bi ovaj potez mogao imati veze sa gepopolitičkim i geostrateškim gibanjima u svijetu, gdje Balkan ima važnu ulogu, Konaković veli:

“Vezano za izjave analitičara koje možemo čitati ovih dana, mogu reći da sam ja fan politike Recepa Tayyipa Erdogana i neko ko voli Tursku, doživljava ju kao našeg velikog prijatelja. Međutim, očigledno da ovdje u pozadini može biti i takve vrste interesa. O tome ja ne mogu govoriti jer nemam kredibilnih informacja, niti kontakata, da bi prepoznao neki rukopis. Pokušao sam tražiti ta dva odgovora koji se meni nameću. Da li je to sijeđenje takve vrste politika, gdje bi Turska pokazala da je utjecajnija od Amerike na prostoru Balkana, i time popravljala svoju poziciju, ili je ovo čisto neznanje Bakira Izetbegovića? Ja sam još uvijek bliži vjerovatno da je u pitanju ovo drugo. Bakir Izetbegović nije dorastao, kao ni ljudi koji ga savjetuju. Poznajem te ljude i znam da nisu kompetentni da ga savjetuju”, navodi Konaković .

Faruk Vele (Radiosarajevo.ba)