Diler a ne ubica : Kako su tužioci upropastili proces protiv Nasera Keljmendija

Kada sam ga, u zimu 2009. godine, upitao da li je on šef albanske mafije, Naser Keljmendi nije odgovorio. Tada je bio još slobodan čovjek – „ugledni“ sarajevski biznismen koji je razmjenjivao nekretnine i automobile sa ništa manje ni više uglednim biznismenom Fahrudinom Radončićem.

Skoro deceniju kasnije, „gospodin Keljmendi“, kako ga je oslovljavao partner iz tornja, nepravomoćno je osuđeni narko diler. Ubica nije. Kosovski sud je utvrdio da su svjedoci tužilaštva koji su govorili o tajnom sastanku u Avazovom tornju, na kojem se, prema optužnici, dogovaralo ubistvo sarajevskog kriminalca Ramiza Delalića Ćele – „često mijenjali iskaz“.

Istovremeno, Fahrudinu Radončiću u Sarajevu se sudi zbog uticaja na svjedoke u „predmetu Keljmendi“. Na prvi pogled bi se „promjene iskaza“ svjedoka na Kosovu mogle dovesti u vezu sa procesom protiv Radončića u Sarajevu. Ali samo na prvi pogled.

KO JE PRAVI KRIVAC

Nakon prištinske presude kojom je Keljmendi oslobođen da je zajedno sa vlasnikom Avaza Fahrudinom Radončićem organizovao ubistvo Ramiza Delalića Ćele – sarajevski proces postao je besmislen. I sasvim je izvjesna oslobađajuća presuda protiv Radončića. Ne zbog toga što utemeljitelj Avaza, možda, nije kriv. Već zbog toga što je proces protiv njega politički motivisan.

Danas, na dan kada je kosovski sud saopćio da za ubistvo Ćele Delalića Naser Keljmendi nije kriv, krivac jedino može biti državni tužilac Dubravko Čampara sa pripadajućom porodičnom strukturom. Iako se rijetko potpisivao na dokumente, on je bio mozak istrage i protiv Keljmendija i protiv Radončića. On je pripremao svjedoke koji su „mijenjali iskaze“, on je prikupljao materijalne dokaze o ubistvu Ramiza Delalića Ćele, pa na kraju nije skupio nijedan materijalni dokaz.

Tužilac Čampara više je vodio računa o tome šta će svjedoci napisati u svojim knjigama o Radončiću, nego šta će ti isti svjedoci reći na sudu. Bitnije mu je bilo da njegov brat, SDA-ov ministar dezinformisanja, u medije plasira poneku neduhovitu dosjetku o Radončiću, nego da izvadi listing sa broja telefona koji je pronađen u rukama ubijenog Delalića.

Danas, nakon što je Sud oslobodio Keljmendija za ubistvo Ćele, jasno je da je tužiocu Čampari bilo bitnije da Keljmendijevu i Radončićevu krivicu dokaže u medijima, nego na sudu. Radije je želio dokazati da je Ramiz Ćelo bio ljubavnik Radončićeve žene, nego da su Radončić i Keljmendi Ćeline ubice.

Jer „ukaljani“ i optuženi Radončić idealan je koalicijski partner Čamparine SDA. Dovoljno jak da ima parlamentarne ruke koje će obezbijediti „reformske“ akte SDA, a suviše slab da bi bio politička prijetnja ambicijama porodice Čampara da svog ideologa i rođaka Denisa Zvizdića dovedu u Predsjedništvo BiH i predsjedničku fotelju u SDA. Nije, dakle, tužiocu iz sjene bila namjera da na sudu dokaže istinu i pravdu. Namjera mu je bila pravdu koristiti za ispunjavanje porodičnih ambicija.

KO JE KRETEN

No, današnja šestogodišnja kazna Naseru Keljmendiju, u suštini je kazna drugoj najmoćnijoj porodici u SDA. Za Keljmendija su svi znali da je narko diler. Zbog toga su ga i Amerikanci stavili na crnu listu. Ali danas je Keljmendi dobio papir da nije ubica. Kao što će i Radončić uskoro dobiti papir da je nevin ležao u pritvoru nakon što je optužen da je uticao na svjedokinju kojoj je baš tužilac Čampara, u povjerenju, napisao da je „Radončić kreten“. Zbog ove poruke tužilac Čampara je disciplinski kažnjen smanjenjem plate. Čovjek kojeg je nazvao „kretenom“ vjerovatno će biti oslobođen. A onda će, kao žrtva političkog progona, u oktobru izaći na megdan „reformatoru Zvizdiću“. Ako Sebija ne odluči drugačije.

Avdo Avdić (Žurnal)