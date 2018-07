Diaspora Invest: Predstavljeno 11 kompanija korisnika granta od 400.000 KM (Video)

Riječ je o firmama MRD Engineering d.o.o. Čelinac, SB Laser Kozarac, Delta plus d.o.o. Sanski Most, CNC Lab d.o.o. Sanski Most, FITS d.o.o. Sarajevo, H2I Balkans d.o.o. Sarajevo, Ekonomik Group d.o.o. Srebrenica, Bonatura d.o.o. Jelah, Galop Digital d.o.o. Travnik, Intuitiva d.o.o. Visoko i KMC Kupres.

Šef Odjela za ekonomski razvoj Misije USAID-a u BiH Andrew Boegel pohvalio je predstavnike firmi na hrabrosti da uopšte pokrenu biznis, ali i da iskoriste prilike koje im se pružaju u BiH i preuzmu određeni rizik.

– USAID je uložio 400.000 KM ali su odabrane firme uložile više od 3,5 miliona KM, što je upravo onaj oblik partnerstva i saradnje kojem mi težimo – rekao je Boegel.

Dodao je da očekuje da će te investicije rezultirati otvaranje 62 radna mjesta u devet bosanskohercegovačkih gradova.

Predstavnicima firmi na današnjoj ceremoniji uručeni su i prigodni certifikati.

