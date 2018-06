Diana Zelenika : “Glas za Komšića, glas je za podjelu države”!

Diana Zelenika, kandidatinja HDZ-a 1990 za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, odgovorila je na tvrdnje Željka Komšića, kandidata DF-a, koji je kazao da između HDZ-a i HDZ-a 1990 nema bitne razlike u političkim ciljevima osim na personalnom nivou između Zelenike i Čovića.

Podsjećamo, Komšić je ranije za Vijesti.ba kazao:

“I jedna i druga stranka, HDZ i HDZ ‘90, su članice HNS-a! Nema Vam tu bitne razlike! Politički ciljevi su im isti i oni ih iskazuju kroz HNS. Tako da Vam ne vidim biti bitnu razliku između njihovih kandidata. To je samo personalna razlika, političke nema!”,

Zelenika je u intervju za Faktor.ba komentarišući ove navode kazala da što se se tiče razlike između HDZ-a BiH i HDZ-a 1990, ona je kao da upoređujete crno i bijelo.

“Mi smo kadrovski, politički i moralno na potpuno suprostavljenim pozicijama i to gospodin Komšić zna. Ja sam svjesna da je njegova kandidatura još jedan pokušaj lagodnog življenja sljedeće četiri godine. U prošla dva mandata nije ostvario nikakve rezultate, osim toga još je i ponižavao hrvatski narod. I ranije sam navodila primjer imenovanja Bošnjaka koji su se izjašnjavali kao Hrvati, na ambasadorska mjesta (Italija – Nerkez Arifhodžić). Smišljeno je narušavao, i to uspješno, hrvatsko-bošnjačke odnose s ciljem ostvarivanja vlastite koristi, a to pokušava i sada”, kazala je Zelenika.

– Javnost treba da zna da upravo Željko Komšić iskorištava ovu državu i da njegovi nastupi i političko djelovanje dolaze kao gorivo za nastupe i Dodika, ali i Čovića. Glas za Željka Komšića je glas za podjelu ove zemlje, to je glas za njeno urušavanje i secesionizam, to je u konačnici glas za osovinu zla Dodik- Čović, rekla je kandidatkinja HDZ-a 1990.

(Kliker.info-SB)