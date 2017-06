Diana Zelenika, državna poslanica HDZ-a 1990 : Molimo li se Čović i ja istom Bogu

Mi smo 22 godine taoci međunarodne zajednice, lošeg i prevaziđenog dejtonskog Ustava. Taoci smo loše i bez kontinuiteta politike koju vodi visoki predstavnik u BiH. Zarobljenici smo OESS-a i silnih ombudsmena i nevladinih organizacija, koji nas tretiraju kao srednjoafričku zemlju u koju su došli zbog avanture, stjecanja praktičnih iskustava u analizi teorija koje će jednog dana zvati svojim znanstvenim radovima! Naravno, i zbog novca…ističe u intervjuu za Dane državna poslanica HDZ-a 1990 Diana Zelenika.

Šta Vi lično i HDZ 1990 mislite o akcizma kao načinu da se dođe do novca bez ozbiljnih i stvarnih analiza i bez prijedloga mjera za ublažavanje udara na standard?

– Osobno, nikada ne prihvaćam nešto što mi se nije temeljito obrazložilo i opravdalo kao relevantan potez. S obzirom na to da HDZ 1990 nema primjedbi na takvo moje ponašanje, a njen sam predstavnik u zakonodavnoj državnoj vlasti, onda to znači da je to i stav stranke.

Izdvojeno mišljenje

Svaki potez na toj razini koji se manifestira odlukama zakonodavne ili izvršne vlasti, podrazumijeva iscrpnu analizu, a to znači i prvenstveno vođenju računa o građanima.

Vladajuća koalicija sprema novi pokušaj, izbrojano je peti, da kroz Parlament BiH progura haman pa isti prijedlog. Šta mislite zašto?

– Svaki prijedlog koji dođe na Parlamentarnu skupštinu, pa i ovaj koji spominjete, mora biti kvalitetno sačinjen i prezentiran, mora istrpjeti promjene konstruktivne rasprave. Naravno da nisam sretna što vladajuća koalicija neka zakonska rješenja proba progurati kroz ubrzane i izvanredne procedure, još nesretnija ću biti ako im to uspije pa se ozakoni nešto što ne zavređuje. Parlamentarna većina je rodila vladajuću koaliciju, koliko je to po državu dobro, koliko je to među njima iskreno, sami ste rekli, plod je da jedne te iste zakone na usvajanje dobijamo po nekoliko puta.

Nedavno smo u federalnom Parlamentu imali priliku čuti šefa Kluba HDZBiH – HSS – HKDUBiH – HSP dr. Ante Starčević – HSP Herceg-Bosne da ubuduće neće razmatrati dokumente dok se o njima ne izjasne odbori HNS-a BiH. Čiji je to stav: HDZ-a BiH ili svih članica HNS-a?

– To je stav upravo ovih koje ste nabrojali. Moja stranka je suosnivač HNS-a i startno smo ga zamišljali kao štitonošu nacionalnih interesa, kao udrugu, instituciju koja će svoje stavove graditi i prezentirati na konsenzusu misli i ideje, usaglašene od svih. Takav HNS smo gradili, a ne instituciju koja će zastupati zamisli i želje jedne stranke. HNS nije upravljačko tijelo, a to znači da nismo, kako nas neki zovu, oporba unutar HNS-a. Iza nas stoje 43 tisuće hrvatskih glasova, što nam daje za pravo da svoja stajališta odlučno branimo i kada moramo prezentiramo kao izdvojeno mišljenje.

Pitam Vas ovo zato što ste i Vi članica HNS-a, ali prečesto mislite svojom, a ne glavom Dragana Čovića. Je li moguće unutar HNS-a dobiti jedan stav o, ne znam, rezoluciji branitelja koju je HDZBiH odbio, pa BiH dobila blokirane granice i specijalce poslane na bivše pripadnike HVO-a?

– Najprije moram reći, uvijek mislim svojom glavom. Kada biste se upustili u analizu misli i djela Dragana Čovića i moje malenkosti, prije biste mogli zaključiti da smo pripadnici različitih naroda koji su počesto u sukobu. Poglavito to svjedoči period od 1990. do 1996. godine! Kako se politički odnosimo ovaj čas prema svom narodu, mislim i na stranačka, kao i na osobna stajališta Čovića i mene, bolja potvrda različitosti ne treba. Nažalost, svjedočimo i o različitostima, pa i onda kada su u pitanju tako svete teme koje reguliraju skrb o braniteljima. Kada smo toliko različiti kod tih tema, zvanih zaštita braniteljskih interesa, onda čovjeku dođe da se zapita da li se i istom Bogu molimo? Skandalozno je to šta se braniteljima radi ove 22 godine, u kontinuitetu, iza rata. Ratna i poratna iskustva su stara tisućljećima, svijet pamti sve opcije početka i završetka rata, pa ne mogu vjerovati da negdje nema precizirano i ozakonjeno postratno braniteljsko pravo.

Obećanja s Kupresa

Braniteljska prava su morala biti definirana i regulirana odmah iza rata, a ne raznim zakonskim i podzakonskim aktima napraviti takvu zbrku i podlogu da razni mešetari, varalice i lažnjaci dobiju priliku da baštine najsvetije zasluge iz domovinskog rata. To da gospodin Čović i njegovi suradnici nemaju senzibilnosti za probleme branitelja, pokazuju u kontinuitetu od 1992. godine.

Možda je najbolje pitanje ko su to branitelji koji im vjeruju? Oni koji su sa njim bili 2014. godine, kada je na Kupresu obećao kako će poslije izbora preuzeti Ministarstvo branitelja. Obećao je podjelu tog ministarstva na ARBiH i HVO, kako je startno moralo biti. Obećao je zaustavljanje svih revizija i vraćanje branitelja u pravo. Što je napravio?

Naravno, ništa, egzistencija njegovih branitelja nije ugrožena. Možemo odmah postaviti i pitanje što je na sastanku u ponedjeljak obećao Zaboravljenim braniteljima? Zamislite, ovaj put ništa, njihove zahtjeve je prenio na razmatranje i odlučivanje Odboru za branitelje GV-a HNS-a!

Licemjerno, jer kome branitelji trebaju do 2018. godine, a možda i kasnije? Pitam se samo da li ti branitelji čuju nas, vide li našu borbu? Razmišljaju li da, ako nam ukažu povjerenje, nećemo ih iznevjeriti. Rizika ionako nemaju, jer ionako nemaju ništa. Ironično, ali istinito!

Saša Rukavina (Dani)