Diana Zelenika : “BiH kao hibrid Kolumbije i Italije, mafija vlada državom”

Kandidatkinja za hrvatskog člana Predsjedništva BiH Diana Zelenika, govorila je za N1 o aktuelnoj političkoj situaciji i predstojećim izborima. Kazala je da BiH trenutno liči na hibrid Italije i Kolumbije, jer “mafija vlada državom, a sa pravosuđem se ismijava”.

Da li se slažete sa tezom da “predizborna kampanja nikada ne prestaje”?

“Slažem se sa tezom da kampanja nikada ne prestaje. Vidjela sam da inicijative koje se pokreću služe za generiranje biračkog tijela i za pojedince koji razmišljaju unaprijed četiri godine. Kampanja je oficijelna za nekoliko dana, ali u kontinuitetu traje. Veliki broj ljudi koji sjedi na mjestu zastupnika, a nikada se nije iskazao u realnom sektoru. Jako je lijepo sjediti tamo i primati plaću, a ne dežurati, kao što sam ja radila 20 godina. Što se tiče mog rada, uvijek može bolje, ali mora se imati u vidu da trud i rad lako propadaju ako vam se nijedan prijedlog neće usvojiti”, kazala je Zelenika.

Kazala je da je njezin cilj borba protiv kriminala i korupcije.

Zelenika o političkoj situaciji “Mi trenutno imamo jedan hibrid Kolumbije i Italije, tačnije Sicilije. Mafija vlada državom, a pravosuđem se ismijava”.

“Moj ulazak u Klub Hrvata je poslužio da donese veći broj komisija, i u tom kontekstu oni su rasporedili te komisije između sebe a ja sam dobila Komisiju za ravnopravnost polova. Očito da sam potvrdila dobar rad svojom kandidaturom za člana Predsjedništva. Moj cilj je borba protiv kriminala i korupcije i zato sam predlagala neke stvari koje nisu prolazile”, dodala je i poručila je:

“Posljednje sjednice su ličile na sve umjesto na sjednice. Pauze su trajale do besvjesti, sjednice se prekidale i od te jedne sjednice koja je preostala ja ne očekujem ništa puno”.

Izbori?

“Poduzeli smo sve potrebne mjere za izbore i izbornu kampanju. Okupili smo dobar tim, od stručnih saradnika do volontera. Ono što imamo, položaj ljudi sugeriše da ovako više ne ide, ovo je dno dna. Bojim se za četiri godine, ne da nas neće skroz biti, nego da idemo k tome da budemo zemlja staraca”, kaže Zelenika.

Istakla je da “žene imaju majčinski odnos prema svemu, pa i prema državi”.

“Žene imaju majčinski odnos prema svemu, pa i prema državi. Žele državi, djetetu, pružiti sve što mogu i zaštititi ga. Ja sam potvrdila svojim radom da pomažem ljudima i očekujem jako dobre rezultate”.

Koalicija hrvatskog zajedništva?

“Sastoji se više od deset stranaka koje žele promijeniti stanje. Mi trenutno imamo jedan hibrid Kolumbije i Italije, tačnije Sicilije. Mafija vlada državom, a pravosuđem se ismijava. Želimo sve oprečno od ovoga, promjena jednog diskursa i paradigme je razlog okupljanja Koalicije hrvatskog zajedništva”, smatra Diana Zelenika.

Ko ima najveći uticaj sa strane od država na BiH?

“Mi smo država koja je u vrlo specifičnoj situaciji i ne može se porediti sa nijednom. Kod nas su rađene takve promjene na mirovnom sporazumu da su nas doveli do jednog zaleđenog konflikta i tu vidim jednu odgovornost za stanje u BiH. To odgovara onima koji se naslađuju našim jadom i ovim “koprcanjem” u blatu. Nekome odgovara da smo tu i mislim da sam time definirala kome odgovara”.

Mišljenje o protukandidatima, Draganu Čoviću i Željku Komšiću?

“Nemam ništa protiv te gospode, ali bi ih nazvala karcinomima BiH. S tim da ne znam koji je maligniji, jer su oba jako zloćudna. Sadašnji član Predsjedništva koristi finansijski BiH i stvara pukotine koje će teško zarasti. Gospodin Komšić s jalovom demagogijom s ciljem ostvarenja novog mandata, zavađa Bošnjake i Hrvate. Zasjedanje i Komšića u Predsjedništvu nosi dugoročnu problematiku između Hrvata i Bošnjaka, ja nisam vidjela da je ikada nešto predložio. Ono što ja pamtim je slomljena noga na skijanju u Austriji, shopping gospođe u Washingtonu i nosanje kesa pripadnika policije gospođi sa pijace. Da ne spominjem Vučića i gospođu koja se voli s njim grliti”, poručila je Diana Zelenika.

Na čije glasove računate?

“Računam na glasove siromašnih, obespravljenih. Ljudi su ugroženi, žive u floskulama prošlosti i nikako ne žive u budućnosti. Ne želim da se to događa našoj djeci”.

Zelenika je kazala da je protiv “floskule da su Bošnjaci krivi za sve”, koja se, kako kaže, nameće hrvatskom narodu.

“Nisu Bošnjaci krivi za socijalnu sliku ljudi iz zapadne Hercegovine. Ako ćemo biti pošteni do kraja, bez obzira koje moje biračko tijelo bilo, nikada od 2014. godine hrvatsko rukovodstvo nije bilo sačinjeno kao sada. Imamo predsjednika FBiH, imamo tri ministra, imamo šest u Vladi FBiH, u svim kantonima sa hrvatskom većinom je hrvatska vlast. Pa ko nas spriječava da nam narod bude gladan? Ako slušate one koji su na vlasti, onda je ovo zemlja blagostanja. Grade se vile, ljetuje se. Ne mogu shvatiti da neko nema u džepu 500 eura. Parafraziram riječi jednog tajkuna koji je kazao da u “Mostaru treba da živi samo 20 najjačih obitelji, jer ova ostala populacija samo smeta, a od ostalih treba uzeti samo žene”. Zamislite, to je da se naježiš”, istakla je Zelenika.

(Kliker.info-TV N1)