Deutsche Welle :Wall Street diže ruke od Donalda Trumpa

Dugo su Wall Street mučile samo dvije brigeu vezi s predstojećim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedni su se bojali kaotične predaje vlasti ako bi američki predsjednik Donald Trump izgubio izbore i dovodio u pitanje izborne rezultate. Drugi su se bojali pobjede demokrata koji bi svojom strogom gospodarskom politikom mogli u opasnost dovesti rast tečaja američkih dionica.

Dugo je izgledalo da Wall Street jedino želi ponovni izbor Donalda Trumpa. Njegova bilanca uspjeha na tržištima je nedvojbeno bila velika. Tako je S&P500, najveći i najvažniji burzovni indeks u Americi, od Trumpovog preuzimanja dužnosti porastao za 50 posto – i to unatoč pandemiji. I Dow Jones i Nasdaq su stalno slavili nove rekorde.

Nasuprot tomu američko gospodarstvo još uvijek stenje pod teretom krize. Niti Trump ima pod nadzorom koronavirus niti je drugi konjunkturni paket na vidiku. Izgleda da se zato od njega ne okreću samo birači, kako pokazuju ispitivanja javnog mnijenja. Ni američki investitori Trumpu više ne daju podršku.

Promjena raspoloženja investitora

„Tržišta ne samo da se trenutno klade na Bidena nego se nadaju pobjedi demokrata”, kaže Nigel Green, osnivač i šef financijske konzultantske tvrtke deVere Group. Za inače konzervativni Wall Street to je prilično neobična promjena razmišljanja. Biden, istina, obećava milijardske investicije u američko gospodarstvo, ali istovremeno želi veće poreze i više regulacije tržišta. „Obično pobjeda demokrata znači negativne posljedice za tržišta, ali ovih dana ionako ništa nije normalno”, kaže Green.

​​​​​​​​Investitori više ne vjeruju u Trumpa

Ono što investitori sada trebaju jesu stabilnost i sigurnost, kaže Chris Myers, predsjednik financijske konzultantske tvrtke Signum Global Advisors. „Ljudi su jednostavno iscrpljeni”, izjavio je on za radio-postaju NPR. Točno je da su tržišta dionica dosegla nove rekorde, ali Wall Street je sit Trumpovog načina vladanja. „Teško je donositi srednjoročne ili dugoročne odluke o ulaganju kapitala ako se ne zna koju će sljedeću odluku donijeti Bijela kuća.”

Investitori se prije svega nadaju plavom valu, Blue Wave. Kod toga scenarija demokrati ne bi samo pobijedili na predsjedničkim izborima nego bi ponovo osvojili većinu u Senatu. Time bi cijeli Kongres i Bijela kuća bili u demokratskim rukama. Odluke o gospodarskoj politici, primjerice prihvaćanje milijardskog drugog konjunkturnog programa, tako bi bilo ubrzano.

Manje svađe s Kinom

Za trajni oporavak gospodarstva investitori su u međuvremenu spremni, kaže Green, prihvatiti povećanje poreza i znatno jaču regulaciju. Pouzdana politika i smanjenje intenziteta svađe s Kinom mogli bi čak poravnati ta opterećenja. Osim toga Bidenov paket investicija u infrastrukturu i ukupno veći državni izdaci mogli bi se pobrinuti za to da gospodarstvo opet počne rasti, a s time i prihodi brojnih tvrtki. To bi se dugoročno moglo odraziti na veće tečajeve dionica.

Stručnjaci njemačke banke Deutsche Bank pobjedu demokrata smatraju najvjerojatnijom. Zato trenutno na Wall Streetu rastu investicije u cikličke dionice, dakle dionice koje profitiraju od gospodarskog rasta. Dok tehnološke dionice i obveznice i dalje padaju, raste zanimanje za investicije u obnovljive izvore energije, građevinske materijale i industrijske dionice. Svi ti sektori bi mogli profitirati od mogućeg predsjednika Bidena koji obećava više standarde zaštite okoliša i velike investicije u američku infrastrukturu.

Moguće je i da je Joe Biden, zahvaljujući stavovima glede porezne politike, zaslužan za veću podršku demokratima

Financijska elita novčano pomaže Bidena

I Wall Street je spreman poduprijeti Bidena. Rijetko su donacije financijske elite za predizbornu kampanju bile tako velike kao ove godine. Po prvi put u posljednjih deset godina su banke i investicijske tvrtke dale veće donacije demokratima nego republikancima. To je već zato važno što financijska branša od svih sektora najviše podupire političke kampanje.

Center for Responsive Politics (CRP) navodi da su od početka godine financijska poduzeća donirala demokratima 265 milijuna dolara – a to znači gotovo 100 milijuna više nego republikancima. „Obično financijski sektor vrijedi kao pouzdan izvor novca za Republikansku stranku”, kaže Sarah Bryner, direktorica za istraživanja i strategiju instituta Center for Responsive Politics. „U ovom ciklusu je trend obrnut.”

Možda je Joe Biden osobno zaslužan za to da demokrati trenutno imaju tako jaku potporu financijskog sektora. Od početka svoje političke karijere do 2009. godine ovaj danas 77-godišnji političar je u Senatu zastupao interese savezne države Delaware – poznate po poreznoj politici sklonoj poduzećima. Tada se istakao kao lobist za financijske kuće i poduzeća koja su izdavala kreditne kartice. „U Delawareu su sjedišta brojnih velikih poduzeća notiranih na Wall Streetu, s kojima Biden ima dobre odnose i koja imaju povjerenja u njega”, kaže Sarah Bryner. A upravo je Trump svom izazivaču zato dao nadimak “Quid pro Joe”.

Sabrina Kessler (DW)