Deutsche Welle o tamnim oblacima : Trgovinski rat između SAD i Evropske unije postaje stvarnost

Wolfgang Schäuble je to drukčije bio zamislio. Kad je kao domaćin otvorio summit ministara financija zemalja G20 u svom badenskom rodnom kraju bio je još uvjeren da će na kraju ipak doći do dogovora sa SAD-om. U završnom dokumentu je na kraju, kao i uvijek nakon ovakvih sastanaka, trebalo iznijeti slogu oko predanosti cilju slobodne trgovine i protiv protekcionističkih mjera. No, njemačkom ministru financija nije pošlo za rukom da svog američkog kolegu Stevena Mnuchina natjera na kompromis. Jedino su se uspjeli složiti oko bljedunjave formulacije kako se radi na tome da se ojača doprinos trgovine ekonomiji država. Općepoznata stvar, ništa više.

U Baden-Badenu je, međutim, makar jedna stvar postala jasna: nova ekipa u Bijeloj kući izgleda ozbiljno misli provesti u djelo ono što je najavila. Predsjednik SAD-a Donald Trump je tijekom sastanka s njemačkom kancelarkom jasno rekao: vi Nijemci ste dosad bili bolji pregovarači, Amerikanci bi sada u tome trebali postati uspješniji. Primjer toga se mogao doživjeti i u Baden-Badenu. Ni sam Wolfgang Schäuble, politički prepredeni strateg, nije mogao probiti američku blokadu.

No, summit ministara financija zemalja G20 se ipak ne može smatrati ni propalim. Sastanci ove vrste ionako imaju neslužbeni karakter, završni dokumenti nisu pravno obvezujući već tek jedna vrsta predloška za daljnji rad država G20. A iako je u prethodnim godinama obećavano da će se unaprijediti slobodna trgovina i ukinuti trgovinske prepreke, trend izoliranja je ipak već duže evidentan. Daleko preko 2.000 mjera trgovinskih ograničenja je Svjetska trgovinska organizacija (WHO) pobrojala od 2008. godine. A ako zemlje G20 stoje iza 80 posto trgovine u svijetu, onda je jasno da se te zemlje ne pridržavaju zadanih obećanja.

Spor oko trgovinske politike je zasjenio pozitivne razvoje kojima se G20 može pohvaliti. Na primjer po pitanju porezne transparentnosti ili oporezivanja međunarodnih velikih koncerna. Na tim područjima su svi sudionici napredovali, a i Amerikanci su u njih bili uključeni. Ali i u Schäubleov novi plan za Afriku: više sigurnosti za privatne investitore kako bi se se odvažili ulagati u Africi. Ta tema nailazi na veliko odobravanje vlada, iako je riječ o inicijativi koja zasigurno nije jako revolucionarna. Ali to sve na kraju ova dva summitska dana nije nikoga zanimalo. Stalno se postavljalo pitanje: hoće li sada uslijediti trgovinski rat?

Ta bojazan i nije sasvim neosnovana. Kad Trumpov savjetnik za trgovinu njemački trgovinski deficit (previše izvoza, premalo uvoza) nazove “opasnošću za nacionalnu sigurnost”, kad američki posrednici već u razgovorima prije početka summita u Baden-Badenu izvade, kako se to navelo, “tešku artiljeriju”, da, onda bi se trebalo zabrinuti. Kritika upućena Njemačkoj nije nova, ona je dolazila još od Trumpovih prethodnika poput Georga W. Busha i Baracka Obame, ali se ona redovito može čuti i iz pravca Bruxellesa. Njemački odgovor na to je uvijek isti: “Zar da proizvodimo lošije proizvode koje nitko neće kupovati?”

Ukazivanje na to da je za trgovinsku politiku zadužena Europska unija, u Bijeloj kući se ne opaža. Kad dođe do prvih kaznenih carina za njemačke izvoze u SAD-u, reakcija iz Berlina će zasigurno brzo uslijediti. Njemačka ministrica gospodarstva Brigitte Zypries je ovih dana fantazirala o tužbi pred Svjetskom trgovinskom organizacijom (WTO). U Washingtonu će sigurno umrijeti od straha. WTO jednog Donalda Trumpa zanima samo onda kada mu je takva jedna organizacija od koristi. Vlada SAD-a već odavno provjerava kako može izreći sankcije, a zaobići WTO.

No, ima nešto što daje nadu da neće nužno doći do trgovinskog rata: izjave zemalja G20 o deviznoj politici. Bez manipulacija valutnog tečaja u korist vlastitih ekonomija. Tu se krije razlog za optimizam, jer i po pitanju “slabog eura” su se s druge strane Atlantika mogle čuti neke oštre izjave.

Tako je, dakle, Baden-Baden bio prilika da se vidi kako bi mogli izgledati budući sastanci. Teško je zamisliti da bi veliki summit G20 početkom srpnja u Hamburgu mogao proteći harmonično, kad se zna da na dnevnom redu ima znatno više spornih točaka nego što je to bio slučaj u preglednom katalogu sastanka ministara financija zemalja G20.

(Klker.info-DW)