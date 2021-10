Destruktivna kampanja putem Facebooka : Podli napad na Principe izmjena Ustava BiH

Prije nekoliko dana prezentirana je web aplikacija kojom će građani Bosne i Hercegovine moći dati svoju podršku ponuđenim Principima za izmjene Ustava BiH, koje zastupaju VKBI, HNV, SGV i Forum parlamentaraca BiH 1990.

Očekuje se prikupljanje minimalno 100.000 elektronskih glasova građana BiH, čime će se po prvi put u Bosni i Hercegovini građani očitovati o postojećem ustavno pravnom sistemu, kojem ih do sada niko od 1996. godine ni na koji način nije pitao.



No određenim centrima moći očigledno je zasmetala ovakva ideja, pa je u samom startu pokušavaju minirati. Naime, Facebook je blokirao link www.izmjeneustava.com po osnovu prijava korisnika kojima smetaju Principi izmjene Ustava BiH zasnivani na zdravim osnovama i građanskim slobodama.



Destruktivne kampanje, poput ove koje se povela putem Facebooka, neće nas omesti niti ćemo posustati. Upravo suprotno. Ovi podli pokušaji još jednom su potvrdili da destabilizirajuće snage provode hibridni rat protiv demokratskih, evropskih i građanskih snaga u BiH. Mi ćemo raditi još predanije, jer smo uvjereni da smo na pravom putu i na strani zdravih civilizacijskih vrijednosti.



VKBI, HNV, SGV i Forum parlamentaraca BIH 1990 su se zvaničnim putem obratili Facebooku i zatražili da odblokira link jer je blokada zasnovana na apsolutno neutemeljenim prijavama.



Do deblokade navedenog, u funkciji će biti link www.izmjeneustavabih.com.





(Vijesti.ba)