Derbi sezone: Velež vodio 2:0, Olimpik izjednačio nakon završnice za infarkt (Video)

Sve utakmice 19. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine odigrane su u terminu od 15:30, a u velikom derbiju, možda i kompletnog prvenstva, Olimpik i Velež su remizirali rezultatom 2:2.

Prvoplasirane ekipe sastale su se na Otoci u velikom derbiju koji može imati značajan doprinos i kada je tabela na kraju sezone u pitanju.

Kako javlja Sport centar gosti su bolje otvorili meč i već nakon desetak minuta igre Nusmir Fajić je pogodio stativu. Nastavili su Rođeni dominirati, pa su pogodili u 24. minuti preko Behrama koji je iskoristio nespretnu reakciju odbrane domaćih.

Golman Olimpika je pogriješio i u 38. minuti kada mu je Brandao oduzeo loptu, a to je iskoristio Fajić i prelijepim golom doveo Velež do sigurnog vodstva.

U nastavku domaći su bacili sve karte u napad, a do smanjenja rezultata došli su u 63. minuti golom Adnana Osmanovića sa bijele tačke. Iako je bilo prilika, do posljednjih trenutaka se rezultat nije mijenjao. No, u nadoknadi Samir Radovac je pogodio za poravnanje rezultata i remi na kraju za oduševljenje kod domaćih.

Derbi je odigran i u Kaknju gdje je Rudar dočekao visočku Bosnu, a susret je završen rezultatom 1:1.

Goražde je rezultatom 3:0 bilo bolje od Zvijezde, dok je istim rezultatom TOŠK savladao Jedinstvo. Evo i kompletnih rezultata.

Prva liga FBiH, 19. kolo:

Olimpik – Velež 2:2

TOŠK – Jedinstvo 4:0

Rudar – Bosna 2:2

Orašje – Bratstvo 0:1

Slaven – Čapljina 3:1

Goražde – Zvijezda 3:0

Igman – Metalleghe 0:1

Vitez – Novi Travnik 2:0

Tabela:

1. Velež 46

2. Olimpik 42

3. TOŠK 33

4. Zvijezda 31

5. Jedinstvo 29

6. Čapljina 27

7. Rudar 27

8. Goražde 27

0. Orašje 26

10. Bratstvo 25

11. Metalleghe 23

12. Slaven 23

13. Igman 22

14. Vitez 17

15. Novi Travnik 14

16. Bosna 12

