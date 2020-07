Denis Zvizdić u Potočarima: Nećemo dozvoliti revizionizam i negiranje genocida

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić danas je posjetio Memorijalni centar Srebrenica-Potočari i izložbu “Egzodus” bh. slikara i umjetničkog velikana Safeta Zeca.

Zvizdić je tom prilikom odao počast nevino ubijenim žrtvama genocida, a zatim održao sastanak sa Upravom Memorijalnog centra u Potočarima.



Kazao je u izjavi Feni da je suština njegove posjete da prije svega oda počast žrtvama genocida i iskaže poštovanje prema porodicama.



– Srebrenicu nikad nećemo zaboraviti, u Srebrenicu će se dolaziti svaki dan, svake sedmice i svakog mjeseca. Posebno ćemo insistirati da se pređe sa kulture sjećanja na kulturu pamćenja koja će ustvari značiti da će buduće mlade generacije dolaziti u Srebrenicu kako bi ovdje na licu mjesta, gledajući autentične fotografije i slušajući autentična svjedočenja, postali svjesni šta se dogodi kada zlo nadvlada dobro, i šta se dogodi kada demokratski svijet prećutno gleda djelovanje fašističkih barbarskih hordi s namjerom da realizuju fašistoidnu ideju ubijanja čitavog jednog naroda – rekao je Zvizdić.



Poručio je da se neće dozvoliti revizionizam, negiranje historijski činjenica i autentičnih svejdočenja te da se do kraja mora ostati istrajno u traženju pravde i kažnjavanju organizatora, planera i izvršioca genocida.



Također, naglasio je potrebu istrajavanja sve dok svi ne prihvate relevantnu historijsku činjenicu da se u Srebrenici dogodio genocid, što su na kraju krajeva potvrdila i na dva međunarodna suda.



– Mi smo bili svjedoci na posljednjem obilježavanju da su predstavnici svih demokratskih država vrlo jasno uputili poruke da na svojoj savjesti nose Srebrenicu i da se u Srebrenici dogodio genocid, da je poricaje genocida nedopustivo i da je to posljednja faza genocida. Čitav demokratski slobodarski svijet stoji iza te činjenice i želje da se stvari u BiH promijene i da konačno svi priznaju da se u Srebrenici dogodio genocid kako bi od tog momenta mogao da počne proces jedne vrste pomirenja i dobre saradnje u samom regionu. Svjedoci smo da nosioci vlasti i funkcioneri u Republici Srpskoj i Srbiji nisu priznali genocid, odnosno pokušavaju da potpuno zanemare tu relevantnu historijsku činjenicu – rekao je Zvizdić.



Zbog toga je poručio da u Srebrenicu treba dolaziti stalno, ne samo u vrijeme godišnjice obilježavanja genocida, te insistirati na istini kako se to zlo više nikada ne bi ponovilo.



Zvizdić je izrazio i podršku radu Memorijalnom centru Potočari, navodeći da je dolaskom novog direktora Emira Suljagića “došla jedna nova vrsta energije, posvećenosti i to vrlo ozbiljnom historijski važnom zadatku za Bošnjake i BiH”.



-Naravno da ćemo svi i personalno, institucionalno i funkcionalno učestovati u realizaciji svih projekata koji će značiti finalizaciju projekta Memorijalnog kompleksa – istakao je Zvizdić.



Prije dolaska u Memorijalni centar Potočari, Zvizdić je posjetio nanu Fatu Orlović u Konjević-Polju, a nakon sastanka sa Upravom Memorijalnog centra, sastao se i sa kandidatom za načelnika Opštine Srebrenica Alijom Taabakovićem s kojim je razgovarao o situaciji u Srebrenici i o pripremi za lokalne izbore.

(Kliker.info-Fena)