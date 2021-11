Denis Zvizdić ozvaničio pristupanje Narodu i pravdi : NiP će sasvim sigurno biti nosilac promjena “iz temelja”

Denis Zvizdić, aktuelni predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta BiH, zvanično je danas u Sarajevu predstavljen kao novi član Naroda i Pravde (NiP).



Obrazlažući razloge zašto se pridružio toj političkoj opciji, Zvizdić je podsjetio da je prije 5 mjeseci, kada je napustio SDA, rekao da postoji nekoliko varijanti njegovog daljnjeg političkog djelovanja, od nezavisnoga statusa, preko pokretanja novog političkog projekta, pa do podrške nekom od postojećih.



Primarni akcent u tom pogledu, kazao je Zvizdić, bilo je njegovo nastojanje da, zbog složene političke situacije i nasrtanja na suverenitet i teritorijalni integritet BiH, i u konačnici napada na identitet i politički status Bošnjaka, objedinjava i ukrupnjava probosansku političku scenu, pri čemu će mu osnovni kriterij biti odnos prema interesima države i građana BiH, odnosno rad za opće dobro, koji mora biti iznad stranačkih ili ličnih interesa.



– I evo, poslije dužeg razmišljanja i analize političke situacije i političkih trendova, odlučio sam se za NiP – kazao je Zvizdić na konferenciji za novinare u Sarajevu.



Ocjenjuje da u aktuelnoj političkoj situaciji jedini ispravan način podjele stranaka i politika u BiH nije po njihovoj ideologiji – da li su desno ili lijevo orijentirane.



– Važniji od proklamovane ideologije u ovome trenutku za sve građane i državu BiH jeste odgovor na pitanje da li su politika i djelovanje stranke ispravni ili neispravni s aspekta interesa građana i države. Naravno, ispravna je samo ona politika koja može prepoznati, ispravno razumjeti i stručno protumačiti potrebe društva i građana. Samo tada možemo očekivati promjenu stanja, napredak i prosperitet u BiH – ističe Zvizdić.



Kaže i kako u tom smislu govori o principima političkog djelovanja koji su bili vezani za depolitizaciju svih oblasti, gdje ključnu riječ mora imati struka, o principima meritokratije – da obrazovani, časni i misleći moraju imati prednost u odnosu na nekompetentne a podobne kadrove, ali i o principima koji će voditi ka unutrašnjoj i vanjskoj integraciji BiH.



– Ove principe sam prepoznao u konzistentnom, odgovornom i hrabrom djelovanju NiP-a u vrlo turbulentnim političkim okolnostima. I to je jedan od ključnih razloga koji me opredijelio da budem dio ovog uspješnog političkog projekta koji narasta, stasava i razvija se – dodao je Zvizdić.



Posebno je podvukao da je NiP jedna od rijetkih partija koja je uvijek ulazila u koalicije isključivo na programskim, a ne na principima podjele fotelja, što, dodaje, treba biti matrica i paradigma ponašanja u svim daljim političkim aktivnostima u BiH.



– Uvjeren sam u potpunosti da će NiP kao jednu od svojih najuspješnijih faza razvoja i uspjeha imati upravo na narednim Općim izborima, jer u ovome trenutku predstavlja istinsku alternativu postojećim vladajućim bezidejnim partokratijama koje više nemaju kapacitet da proizvedu bilo kakvu novu političku, ekonomsku ili društvenu vrijednost.



Neki će možda reći da je preuranjeno o ovome govoriti, ali, vjerujte mi, imam dovoljno i političkog iskustva i znanja da mogu prepoznati i procijeniti političke trendove i stanje u bh. društvu, kao i nepopravljivu okoštalost i bezidejnost stranaka koje su više decenija prisutne na političkoj sceni i koje ne pokazuju bilo kakvu namjeru da promijene ustaljene matrice ponašanja – naveo je Zvizdić.



Prema njegovim riječima, to znači da je politička scena u BiH potpuno spremna za pravu i odgovornu alternativu čije će riječi pratiti konkretna djela, koja će ispuniti svoja obećanja i bh. djelovanju u politici vratiti čast i dostojanstvo, pravdu, transparentnost i kreirati novi odnos i povjerenje građana u one ljude koji obavljaju javne funkcije.



NiP će sasvim sigurno biti nosilac promjena “iz temelja”, uvjeren je Zvizdić, a posebno u onim segmentima koji su strateški važni za državu i životno značajni za građane BiH.



– Važno je da se bez bilo kakvih kompromisa posvetimo konzistentnoj i stručnoj zaštiti teritorijalnog integriteta, suvereniteta, političke neovisnosti i međunarodno-pravnog subjektiviteta BiH. Interesi države, a ne nikako interesi stranke ili pojedinca moraju biti polazna i ishodišna tačka svih aktivnosti – dodao je Zvizdić.



Naglašava da će biti potrebno nadvladati i pobijediti aktuelne stranačke nacionalizme, jer su oni upravo najopasniji za BiH, koji su postali modus operandi tih partija.



– To je jedna opaka politička bolest koja ne priznaje multietnički karakter ili realnost u BiH. Mi ćemo te vrste nacionalizama pretvoriti u moderne političke trendove, a to je trend patriotizma – istakao je novi član NiP-a.



Zvizdić je bio dugogodišnji član SDA koji je tu stranku napustio prije nekoliko mjeseci zbog neslaganja s rukovodstvom SDA i Bakirom Izetbegovićem. S obzirom da Zvizdić trenutno obnaša funkciju predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta BiH, ova stanka imat će svoga poslanika na državnom nivou.

