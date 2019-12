Denis Zvizdić: Novo Vijeće ministara moglo bi biti imenovano do Nove godine

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić je danas u Sarajevu, govoreći o imenovanju novog Vijeća ministara BiH, izjavio da su danas definirana dva moguća datuma održavanja sjednice Predstavničkog doma na kojoj bi to trebalo biti urađeno.

„Da li će to biti 23. ili 30. decembra ne ovisi od nas. Mi smo spremni zakazati hitnu sjednicu za imenovanje Vijeća ministara BiH čim se završe provjere i od mandatara dobijemo prijedlog za imenovanje ministara i zamjenika ministara“, kazao je Zvizdić obraćajući se novinarima nakon sjednice zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Nadamo se, dodao je on, da ćemo stići do 23. decembra, a ako to zbog procedure provjera ne bude moguće, onda je naredni termin 30. decembar, do kada ima dovoljno vremena da se završe provjere „i da prije Nove godine bude imenovano novo Vijeće ministara BiH“.

(Kliker.info-Fena)