Denis Zvizdić: Kada bi RS bila kompanija, morala bi proglasiti bankrot

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, povodom čestih izjave dužnosnika RS-a, posebno predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da je bh. entitet RS “jedini uspješan i funkcionalan”, saopćio je da se tu radi o “naivnoj iluziji o izmišljenom trijumfu koji je u potpunom sukobu s istinom, argumentima i stvarnim činjenicama”.

Istina je, kako kaže, da je ekonomska situacija u bh. entitetu RS takva da bi RS, ako bi je uporedili s kompanijom, morala proglasiti bankrot. Ističe kako se na matrici “da se više puta izrečena laž na kraju treba pretvoriti u istinu” pokušava zamaskirati stvarna socio-ekonomska situacija u RS-u.



Navodi nekoliko podataka koji demantiraju tvrdnje dužnosnika RS-a i koji pokazuju veliku razliku u ekonomskoj snazi i razvijenosti između entiteta, u korist FBiH.



– Broj novouposlenih u proteklom mandatu u RS je četiri puta manji nego u FBiH, BDP po glavi stanovnika u RS je manji nego u FBiH, penzije i plaće, posebno u sektoru zdravstva i obrazovanja, u RS su manje nego u FBiH, dug FBiH je manji od 25 posto od BDP-a FBiH, dok je ukupan dug RS skoro 50 posto BDP RS. Istovremeno, svaki stanovnik RS je za više od 1000 KM zaduženiji nego stanovnik FBiH – navodi Zvzdić.



Dodaje i da su ukupni poticaji u poljoprivredi u RS-u za 10 do 15 posto manji nego u FBiH, kao i da je broj turista u FBiH četiri puta veći nego broj turista koji posjećuju RS.



– Od 29 industrijskih oblasti u RS-u više od 70 posto ih je u padu, više od 75 posto direktnih stranih investicija se realizira na prostoru FBiH – tvrdi Zvizdić.



Prema posljednjim izjavama zastupnika u NS RS, dodaje, dug u zdravstvu RS-a je prešao iznos od milijarde KM pa je upitno i održavanje sistema primarne zdravstvene zaštite.



Bankarski sistem u RS je, po njegovim riječima, zbog propasti Banke Srpske i Bobar banke u vrlo teškoj situaciji. U zadnjih nekoliko godina je više desetaka velikih i uspješnih kompanija prebacilo svoje sjediste iz RS-a u FBiH, dodaje Zvizdić i iznosi podatak koji, kako kaže, najbolje govori o velikoj razlici u ekonomskoj snazi i razvijenosti između FBiH i RS, a to je da FBiH na jedinstveni račun uplaćuje 74 posto sredstava, a povlači samo 63,9 posto, što znači da FBiH praktično finansira i FBiH i institucije BiH.



– I umjesto da se kompletna institucionalna energija usmjeri u otklanjanju diskriminacije kojoj su izloženi Bošnaci i Hrvati u RS, i na poboljšanje vrlo loših ekonomskih parametara i životnog standarda u RS, jer svi koji volimo BiH kao našu jedinu domovinu, težimo ka kreiranju atmosfere suživota, i ka harmoniziranom razvoju čitave BiH, vladajući dužnosnici RS-a forsiraju etnocentrizam i mržnju prema drugim i drugačijim kao model rješavanja nagomilanih ekonomskih i društvenih problema. A to je kao da pokušavate ugasiti vatru benzinom.



Zbog toga treba ponoviti onu Lincolnovu izreku:”Možeš lagati sve ljude neko vrijeme i neke ljude sve vrijeme, ali ne možeš lagati sve ljude sve vrijeme”, jer ona najbolje odslikava trenutnu situaciju i izjave koje čujemo od dužnosnika u RS-u i iz RS-a – izjavio je Zvizdić.



Poručio je da blokade i ucjene neće dati nikakav rezultat, “da neće doći do implozije nego do eksplozije državotvornog patriotizma”, i da se nikada, i ni po koju cijenu, neće odstupiti od zaštite, razvoja i jačanja Bosne i Hercegovine kao cjelovite, nedjeljive, suverene, građanske, višenacionalne, antifašističke i euroatlantske države.

(Kliker.info-Fena)