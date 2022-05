Denis Zvizdić : Denis Bećirević je tačka spajanja politika stranaka Trojke

“Kada je riječ o optužnici za Dobrovoljačku mislim da je riječ o jednom apsurdu. dok sva javnost očekuje da se pokrenu optužnice i da budu procesuirani i osuđeni oni koji su divljački, zločinački, bjesomučno garantirali Sarajevo i ubijali njegove građane preko 1.400 dana, mi danas svjedočimo jednom apsurdnoj odluci da bude pokrenuta optužnica za ljude koji su u tom momentu ustvari odbranili pokušaj početka okupacije Sarajeva”, istakao je u Dnevniku D Denis Zvizdić, predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine.

“Ja sama sasvim siguran da će ljudi koji su nabrojani na toj optužnici dokazati svoju punu nevinost, ali pokretati optužnicu u trenutku kada su Haški sudovi rekli da za tako nešto nema osnova i da je ta kolona bila legitiman vojni cilj, čini mi se da ima naznake nepoštivanja standarda, uzusa i pravila struke nego jedne vrste političkog utjecaja u pokušaju da se izjednače žrtva i agresor.”

O obraćanju Christiana Schmidta na sjednici Vijeća sigurnosti kaže da je u izvještaju vrlo precizno detektirao probleme u BiH, uzroke i nosioce tih problema.

“I na bazi reakcija unutar BiH možemo jasno prepoznati da su se svi oni koji su navedeni u tom izvještaju ustvari i prepoznali. Uzimajući reakcije gospodina Dodika ili HNS-a vidljivo je na koga je glavni akcenat stavio visoki predstavnik govoreći o pokušajima narušavanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH, o pokušajima secesionizma, novog teritorijalnog preustroja, onima koji ustvari blokiraju napredak BiH na putu euroatlanskih integracija, koji ne dozovljavaju da se etabliraju principi vladavine prava i koji se aktivno bave korupcijom i kriminalom. Dakle on je to vrlo jasno pobrojao kao što je i dao naznake da je i dalje spreman da koristi bonske ovlasti u cilju zaštite suvereniteta, integriteta, mira i stabilnosti u BiH.”

Inzkov zakon o zabrani negiranja genocida je nešto najbolje što se BiH dogodilo u posljednjih desetak godina

Naglašava da su najvažnije poruke da je međunarodna zajednica jasno stala na poziciju zaštite međunarodne neovisnosti, suvereniteta, teritorijalnog integirteta, političke neovisnosti i punog međunarodno-pravnog subjektiviteta BiH.

“Međunarodna zajednica neće odstupiti od takvih standarda međunarodnoga prava i u tom smislu bilo kakvi secesionistički projekti, projekti nove teritorijalne reorganizacije bazirane na etničkim principima neće uspjeti u BiH. Biće snažno sankcionisane i njihovi protagonisti će biti kažnjeni.”

Zvizdić ističe da je dosadašnje korištenje bonskih ovlasti pokazalo da njihova upotreba donosi pozitivne pomake kada je u pitanju BiH.

“Tzv. Inzkov zakon o zabrani negiranja genocida je nešto najbolje što se BiH dogodilo u posljednjih desetak godina. Znate da je jezik mržnje, kada se govori o negiranju genocida, praktično sveden na 0, on ne postoji više u javnim medijima, a prije je bio svakodnevnica. I naravno odluka gospodina Schmidta o zabrani registriranja javne imovine koja je državna imovina jer je država jedini titular. Dakle svaki novi pokušaj gospodina Dodika, HNS-a ili bilo koga ko želi da izvrši dalju podjelu BiH, da ugrozi njen unutrašnji i vanjski suverenitet će doći pod udar međunarodne zajednice i sankcija koje i dalje ostaju jedan od najvažnijih, najefikasnijih instrumenata koji stoji u rukama međunarodne zajednice za vraćanje svih procesa u BiH unutar demokratskih standarda i margina.”

Smatra da Dodik griješi kada kaže da je obraćanje visokog predstavnika pokazalo nemoć Zapada.

“Mislim da je to obraćanje pokazalo moć Zapada, a nemoć Rusije i ruskih protagonista na području BiH, a Milorad Dodik kao bosanski Srbin je vodeća marioneta rusije na prostoru BiH, pa čak i Zapadnog Balkana. UN je ozbiljna institucija koja poštuje procedure. To nije bila neka tribina SNSD-a da se gospodin Tegeltija može najaviti i održati govor. Tamo postoje vrlo jasne i procedure i pravila ponašanja i činjenica da se obratio predsjedavajući Predsjedništva BiH i iznio realno stanje u BiH, jednako kao i gospodin Schmidt, govori da su demokratski standardi nadvladali pokušaj da se silom spriječi iznošenje istine o realnom stanju u BiH. Ja mislim da je ovo početak kraja jedne politike koju je posebno u zadnjih godinu dana propagirao gospodin Dodik, koja je zaista išla ka jednoj vrsti secesije, vrlo opasnih procedura i aktivnosti u BiH. On sada pokušava da se vrati, a vrlo teško se može vratiti na početne pozicije i ovo je, na neki način, potpuni krah njegove antibosanske politike koju provodi nažalost kao član Predsjedništva BiH.”

Nisam siguran da će Bevanda i Tegeltija rizikovati krivične prijave

Zvizdić pojašnjava da je sinhronizirano djelovanje HNS-a i SNSD-a primjetno već duže vrijeme.

“HDZ se vrlo često pojavljuje kao bek vokal politike SNSD-a. On je samo eho onoga što prethodno kaže Milorad Dodik. Čini mi se u nekim momentima da je zaista riječ o tzv. štokholskom sindromu koji gospodin Čović, HNS ima prema Dodiku i SNSD-u. Ponavljati ili podržavati politiku koju promovira gospodin Dodik uime HNS-a ili uime velikoga dijela hrvatskoga korpusa, a imajući u vidu činjenicu da u ovome trneutku živi manje od 5% Hrvata na teritoriji RS-a u odnosu na predratni broj je upravo jedna vrsta tog stokholmskog sindroma ili jednog političkog mazohizma. Naravno to je pokušaj da se napravi ravnoteža između svih strana u BiH, kako oni to tretiraju, ali ne uviđaju činjenicu da je svijet shvatio šta se dešava u BiH, da je shvatio namjere onih koji žele nove teritorijalne etničke podjele BiH, onih koji ne dozvoljavaju napredak BiH na putu evropskih integracija, ne dozvoljavaju nam da prihvatamo evropske standarde, da usvajamo evropske zakone, da etabliramo valadavinu zakona kao ključni argument napretka jedne države i naravno njihova politika na neki način polako atrofira, bez obzira što imaju podršku i u Beogradu i u Zagrebu.”

Kaže da je vrlo teško objasniti zašto je HDZ toliko radikalizirao stavove.

“Neobjašnjivo je, sasvim sam siguran da niko od strane Hrvata u BiH ne može objasniti poruku koju je gospodin Čović poslao na sjednici NSRS-a da treba čuvati RS. Ja bih volio da stavove o tome čujemo od biskupa Komarice, od Hrvata koji su protjerani sa teritorije RS-a. Posebno je interesantna upornost gospodina Čovića kao predstavnika HNS-a i HDZ-a, u optuživanju ili pokušaju okrivljavanja Bošnjaka za sve procese koji se njemu ne dopadaju u BiH. Zaista mislim da vodi potpuno pogrešnu politiku, prije svega za hrvatski narod u BiH. Ništa neće postići takvom vrstom neargumentovane kritike kada govorimo o bošnjačkom narodu u BiH. Više desetljeća mi svjedočimo pokušaju minimiziranja bosanske državnosti i Bošnjaka kao naroda u BiH ne želeći da prihvate da su Bošnjaci narod koji ima sopstveno ime, svoju kulturu, tradiciju, svoj identitet, narod bez kojeg se više nikada ništa neće moći donijeti u BiH. I umjesto da se kreiraju odnosi razumijevanja i poštovanja, imamo stalno nazivanje Bošnjaka muslimanima i konvertitima od strane Milorada Dodika ili skandalozne izjave koje smo čuli prilikom govora na Evropskom parlamentu da bi građanska država BiH značila muslimansko-islamsku državu, što je na neki način, između redova rekao goposdin Čović. Mislim da je riječ o potpuno pogrešnoj politici prema Bošnjacima, pogrešnom odnosu prema napretku BiH čiji je razvoj zaustavljen i jednom čudnom, u najmanju ruku podaničkom odnosu prema politici koju u ovome trenutku promovira SNSD.”

Navodi da će morati doći do obezbjeđenja sredstava za izbore.

“Ima još sedam ili osam dana. Svi su svjesni da bi takva transparentna blokada neusvajanja budžeta, odnosno ne obezbjeđivanja budžeta za izbore bila jedna vrsta krivičnog prekršaja. Ja sam siguran kada bi se toj proceduri pitao samo gospodin Bevanda, bez utjecaja i pritiska koji on očito ima iz svoje partije, da bi taj budžet se pojavio na Vijeću ministara. Šta će biti, vidjećemo. Nisam siguran da će i gospodin Bevanda i gospodin Tegeltija rizikovati krivične prijave zbog neusvajanja procedure budžeta.”

Najlošiji saziv Vijeća ministara u poslijeratnoj BiH

Zvizdić kaže da može razumjeti nepojavljivanje Pendeš i Špirića na današnjoj sjednici.

“Oni su i prilikom prvog glasanja bili protiv smanjivanja PDV-a i olakšanja svim građanima BiH da odnesu ovu tešku ekonomsku situaciju i veliki i ubrzani rast inflacije, poskupljenje svih životnih namirnica i proizvoda. Što se tiče gospodina Bećirevića ne mogu znati razloge zbog kojih nije došao, ali zaista to ne liči na njega.”

Smatra da i domaće institucije i međunarodna zajednica moraju razmišljati o odgovoru na vrstu namjere ciljane suspenzije demokratije u BiH od strane HDZ-a.

“Već svjedočimo suspenziji izborne volje građana i demokratije u FBiH gdje imamo Vladu FBiH četvrtu godinu u tehničkom mandatu. Ja sam potpuno siguran da će stranke HNS-a ići u tom pravcu. Učestvovat će na neposrednim izborima, a poslije izbora kada bude trebalo izabrati delegate za Dom naroda FBiH da će biti blokiran taj proces čime oni misle da će postići dva cilja – nastavak tehničkog mandata i Vlade FBiH i Vijeća ministara i da će time izvršiti dodatni, snažan pritisak da dođe do izmjena Izbornog zakona po prijedlogu HDZ-a. Ovo drugo će sasvim sigurno neće desiti, niko neće glasati za Izborni zakon onako kako ga je koncipirao HDZ.”

O učinku rada Parlamentarne skupštine BiH kaže da nije na očekivanom nivou.

“Daleko je to od potreba koje ima bh. društvo. Osam ili devet mjeseci smo svjedočili jednoj antiustavnoj blokadi rada Parlamenta BiH, što je jedna vrsta tihog državnog udara, ali sve je to bilo u cilju pripreme otimanja i prenosa nadležnosti od BiH i lagane pripreme secesije. Do realizacije tog projekta nije došlo samo zbog agresije Rusije na Ukrajinu. No, nije problem u samom Parlamentu. Problem je u radu izvršnog organa vlasti, Vijeća ministara koje mora da šalje zakone u Parlament. Ovaj saziv jer sigurno najlošiji, najneefikasniji saziv u poslijeratnoj BiH. To je rezultat SNSD-ove politike, politike koju promovira Milorad Dodik da se onemogući funkcionisanje BiH, da s eona prikaže kao nefunkcionalna država, da se kaže da ne može kao takva egzistirati i da se sve nadležnosti prenesu na nivo entiteta. Od starta je bila greška dopustiti gospodinu Dodiku da uopće bude dio izvršne i zakonodavne vlasti i koalicione većine na bh. nivou.”

Denis Bećirević je tačka spajanja politika stranaka Trojke

Naglašava da je podrška evropskim integracijama u Domu naroda BiH potpuno retrogradna.

“Ono što je uradio Dom naroda PS BiH je udžbenički primjer političkog licemjerstva. Potpuno je jasno da u BiH na sceni imamo dvije dominantne politike. to su antievropske, antibosanske politike koje promovira prije svega SNSD, vrlo često uz podršku HDZ-a, koji ne žele vidjeti napredak BiH i BiH kao uređeno, demokratsko društvo. I druga politika jeste proevropska politika koju promiču stranke koje vole BiH, između ostalog i stranke Trojke.”

Kada je u pitanju kandidat Trojke za člana Predsjedništva navodi da su još u toku razgovori.

“Vrlo ozbiljno se razgovara o izboru kandidata koji će zadovoljiti one bazne kriterije da bi mogao predstavljati najmanji zajednički nazivnik politika stranakaTrojke. Mislim da ipak odluka ide ka tome da SDP, kao najveća opoziciona stranka u okviru Trojke, ponudi svoga kandidata. Bila su dva imena, gospodin Nikšić i gospodin Bećirević. Informacije koje ja imam jeste da to ide u pravcu da gospodin Bećirević bude predložen kao zajednički kandidat. Ja cijenim da je gospodin Bećirević tačka spajanja politika stranaka Trojke.”

(Kliker.i nfo-FTV)